

Política





/

Con cada acción de la Casa Blanca, desde la deportación masiva hasta el despliegue doméstico de tropas federales, el «partido de oposición» aceptó el punto de partida y no ofreció alternativa.

Política publicitaria



Donald Trump visita el Centro de Operaciones de Anacostia de la Policía del Parque de los Estados Unidos el 21 de agosto de 2025 en Washington, DC. (Anna Moneymaker / Getty Images)

Detenme si ha escuchado esto antes: si una iniciativa de política de MAGA agresiva se balancea en la aceleración, los demócratas están preocupados por una reacción de mensaje y generalmente tienen la posibilidad de alienar un centro político siempre mítico. Dado que la iniciativa en cuestión siembra el miedo y el terror, se acumula la separación de poderes y generalmente interrumpe los restos de la vida normal en las circunstancias del asedio autoritario, se vuelve masivo impopular. Por lo tanto, los líderes políticos demócratas que una vez se halagaron con el falso sabio confuso que mantuvieron su polvo seco para un momento pospuesto de confrontación están nuevamente en el contexto del creciente sentente anti-Trump en tiempo real.

Esa es la dinámica sombría que impide que los demócratas del establecimiento presenten una seria alternativa al régimen de deportación masiva del gobierno de Trump, una empresa despótica e ilegal que ha demostrado la posición de inmigración del presidente como una de sus posesiones políticas centrales de la encuesta. Fue la saga del remolino dux por el poder ejecutivo, lo que creó cero ahorros fiscales significativos e iniciativas federales básicas como la salud pública, el pronóstico del tiempo y la asistencia extranjera, mientras que los Senaatdemocrats continúan seleccionando el gabinete designado por el gabinete más designado. Pero lo único que aborda la fealdad del historial de Dege es el apoyo público encuestado, con la aprobación de la agencia de poco más del 40 por ciento y su mimensorista Elon Musk muy por debajo de eso. La misma vieja sierra también era una descripción justa de la lógica en bancarrota de que el líder de la línea del Senado, Chuck Schumer, condujo a pliegue como una demanda barata en la primera confrontación presupuestaria del segundo período de Trump. Esa muestra específica de lentitud democrática condujo directamente a la debacle del gasto característico de Trump y la ley fiscal, que ahora tiene la encuesta del presidente bajo el agua hasta ahora que el Partido Republicano está tratando de revertir todo como algo que ciertamente no tiene una reducción de impuestos de la clase trabajadora.

Ahora, en una nueva línea de tiempo acelerado, es la misma vieja canción y baile en respuesta a la movilización fascista del gobierno de Trump de las tropas federales y de la Guardia Nacional en las calles de Washington, DC. Los demócratas nuevamente sospecharon de respaldar una reacción a esta camisa marrón, ofensiva contra una ola de crimen violento no existente. Por temor a parecerse a ‘Soft to Crime’, trataron en gran medida de mostrar la campaña de Trump como una ‘distracción’ para centrarse en la atención pública del escándalo de archivos de Epstein. Esta maniobra estaba tan desprovista de sustancia que obtuvo una convicción chisporroteante de Neocon William Kristol reformado como «una rara trifecta de fracaso intelectual, estupidez política y colisión moral». Y sí, los datos para el progreso ahora están disponibles con las encuestas que muestran que la inversión MAGA de Washington no es popular, con la mayoría de los 51 por ciento de encuestados que se oponen al desempeño y el 57 por ciento está de acuerdo en que Trump es «autoritario» en su intento de federalizar la aplicación de DC.

El patrón ahora está tan bien establecido que hace mucho tiempo para preguntar qué demonios piensan los líderes democráticos que están haciendo. Después de otorgar la construcción de un paraguas de un Maga Putsch, son encarcelados en una regresión brutal de las débiles adaptaciones políticas que fortalecen la imagen de los demócratas como un partido de status quo con poco interés o capacidad para cambiar las condiciones fundamentales del compromiso político. Es la razón por la que los demócratas del Congreso, por todas las encuestas de la encuesta del Partido Republicano, sufren de clasificaciones de aprobación dramáticamente más bajas.

Hasta el día de hoy, los demócratas del establecimiento ciegos permanecen ciegos debido a lo que es la última gran innovación política en su Beleway -Habitat: el triste culto clintonio de la ‘triangulación’. Estas tres décadas de antiguo reflejo fueron los esfuerzos de Bill Clinton para flanquear la revolución de Gingrich de 1994 durante su reelección de 1996; De hecho, posicionó a los demócratas, mientras que los disuasores mansos son de groats de poder republicanos y bondogles de política, para que pudieran hacer el tono a los votantes que el partido había superado sus supuestos nuevos excesos de izquierda a favor de dos recortes de variedades. El inventor de las tácticas fue el consultor político Dick Morris, quien siguió su lógica principal para su inevitable conclusión y se convirtió en un comerciante de derecha de las historias de persecución de MAGA. El mismo destino ha alcanzado otro apóstol de triangulación, Mark Penn.

Uno pensaría que estas sombrías arcos profesionales de la triangulación harían una historia de advertencia para los demócratas, pero por supuesto que estarías equivocado. La triangulación sigue siendo el movimiento adorado e inteligente para un partido de oposición que permanece su propia base y los cervatillos con donantes con mucho dinero. Después de todo, hay una razón por la que los dos más infames dedicados en la última sesión del Congreso fueron los senadores ahora retirados Kirsten Sinema y Joe Cchin, Arch enemigos del paquete legislativo de Build Back Back Back Back que pueden haber reclamado a la junta visionaria a largo plazo en el partido. Está lejos de ser coincidencia que ambos legisladores también pertenezcan a uno de los mejores beneficiarios de la campaña comercial de la campaña comercial. El impulso triangular es también la razón por la cual la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2010 provino del Congreso sin una opción de financiamiento público, y por qué la élite del Partido Demócrata se toma con medidas regresivas como la privatización de la educación pública y los recursos de los beneficios de bienestar social. Estas son todas las causas republicanas de mascotas que los demócratas creen falsamente que pueden negociarse en una forma bastante humana. La posición de la fiesta sobre muchos grandes Polis del Partido Republicano es aproximadamente la de la compañía de seguros ficticia que continúa aceptando el esfuerzo eterno para reabrir mejoras condenadas del Jurassic Park Resort.

Problema actual



El otro en tener en cuenta sobre la herencia de la triangulación democrática es que el Partido Republicano fue al partido en la compañía del partido durante la maniobra jugada. No es difícil ver por qué ese es el caso; Tan pronto como tus oponentes otorgan el principio básico de tu agenda política, no vas a la mesa de negociaciones, vas al asesinato. La última finta del Partido Republicano para la moderación mutua en el modo de triangulación se produjo después de la derrota de Mitt Romney 2012, cuando el Comité Nacional Republicano produjo una caropsia posterior a la selección que alentó al partido a ser más moderado, gay, gay y rumen. Supongo que no tengo que recordarte cómo ha tenido éxito todo.

El régimen de triangulación ya era una capitulación sin cambios para las fuerzas de la reacción política en los años de Gingrich; En un régimen de Trump que desmantela activamente el estado de derecho y salva los fundamentos institucionales de nuestra democracia formal, es un acto de suicidio social. Entonces, con la constante disminución de la reputación del Partido Demócrata en interés público, comencemos a mencionar la triangulación con el verdadero nombre: Apaciguamiento.