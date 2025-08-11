

Muchos en la fiesta ven a los empleados flotando directamente. Pero los nuevos datos muestran que son más progresivos que nunca sobre temas económicos, si los demócratas están dispuestos a conocerlos allí.

El líder minoritario de minoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY) y el líder de Huisminheid, Hakeem Jeffries (D-NY), suponen que los empleados son reaccionarios. (Anna Moneymaker / Getty)

Zohran Mamdani ganó la nominación demócrata al alcalde de Nueva York con la mayor cantidad de votos para un ganador principal en la ciudad. El socialista demócrata hizo esto con una agenda que habló con los problemas económicos de la mesa de la cocina que, después de la debacle de las elecciones de 2024, los demócratas generalmente reconocen que deberían ser mejores para discutir. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los líderes del partido y la sala de medios -ultrasonido? Un colapso tan serio que la charla generalizada ha llevado a una ‘guerra civil’ dentro del partido. Por un lado, la línea, son los progresistas más jóvenes, altamente educados y pro-palestinos que adoptan el populismo económico; Por otro lado, el fiel leal demócrata mayor Troughden que son pro-Israel, económicamente moderados, están en armonía con la clase trabajadora y tienen cuidado al balancear el bote. Pero eso no es lo que dicen los números.

Los asesores para acomodar al líder minoritario Hakeem Jeffries, al igual que su contraparte en el Senado, Chuck Schumer, se opone a Mamdani después de la ola preparada primaria de los candidatos de la ciudad como «rificación de hoyo de equipo». Sin embargo, las encuestas de salida revelan otra realidad: Mamdani dio apoyo de una amplia franja de neoyorquinos al liderar una campaña que se centró implacablemente en las preocupaciones de la clase trabajadora.

Desafortunadamente, los topdemocrats se niegan a aceptar la idea de que el populismo económico de Mamdani es la clave de su éxito. O que la atracción de un mensaje ruidoso rico en impuestos puede llegar a enclaves progresivos ambulatorios. Algunos llegan a la senadora de Michigan, Elissa Slotkin, quien dice que los demócratas deberían dejar de demonizar a los ricos. Pero un informe reciente del Centro de Política de la Clase de Trabajo (CWCP) aumenta la declaración de Slotkin. El informe analiza los datos de tres encuestas nacionales a largo plazo y muestra que los estadounidenses en la clase trabajadora se han vuelto más progresistas en las últimas dos décadas solo sobre justicia económica, pero también sobre inmigración y derechos civiles. La clase trabajadora de hoy queda más allá que cuando el Barack Obama ayudó a elegir en 2008.

¿Por qué tantos demócratas de alto rango imaginan que los empleados son reaccionarios? Porque las clases medias y superiores van a la izquierda a un ritmo más rápido y crean una brecha de percepción. Como un ingreso más alto, los votantes con calma universitaria adoptan posiciones progresivas en el campo del cambio climático, los derechos LGBTQ y otros temas, los votantes que trabajan por su propio conservador de izquierda y relativamente conservador. Esta historia distorsionada engaña tanto a los estrategas demócratas como a los periodistas.

Al estar lejos de ser inalcanzables, los votantes de la clase trabajadora siguen siendo objetivos democráticos ideales, siempre que el partido enfatice los problemas económicos del pan y la mantequilla que más resuenan con ellos. El informe de CWCP confirma que los estadounidenses en la clase trabajadora apoyan una fuerte política progresiva para la política económica, como aumentar el salario mínimo, proteger los empleos contra la subcontratación, estimular la seguridad social y gravar a los ricos. Hay matices: los votantes de la clase media y superior ahora superan a los votantes en entusiasmo por prioridades progresivas, como gravar la atención médica rica y nacional. Y aunque los empleados prefieren la redistribución de la política, su apoyo disminuye un poco cuando las propuestas incluyen aumentos de impuestos o han ampliado la burocracia federal.

Sin embargo, los votantes de la clase trabajadora permanecen en particular en cuestiones económicas. Incluso si tienen opiniones moderadas sobre temas culturales, probablemente apoyarían a los demócratas si presentan una agenda económica convincente, en 2026 y luego.

Para ilustrar este punto, los trabajadores 2020 de la clase trabajadora de CWCP Trump y encontraron un segmento electoral significativo con opiniones sociales moderadas a progresivas y posiciones económicas progresivas. Más del 20 por ciento de esos votantes apoyaron el mayor gasto para las escuelas públicas y la seguridad social, los impuestos más altos sobre los ricos y un salario mínimo más alto; Alrededor de la mitad de ellos también tenían opiniones sociales moderadas o progresivas. En elecciones muy disputadas, incluso ganar una pequeña proporción de estos votantes podría inclinar el saldo.

Los demócratas ignoran a estos votantes bajo su propio riesgo. Kamala Harris luchó por involucrar a los votantes de la clase trabajadora, a pesar de las propuestas económicas que habrían mejorado millones de vidas. Una razón importante fue la moderación de su campaña para aumentar el volumen en el campo del populismo económico.

Para reconstruir una mayoría sostenible, los demócratas necesitan candidatos que constantemente dan prioridad a la economía igualitaria. Esto no significa que dejar otras causas sociales. Pero sí significa enfatizar claramente los empleos, los salarios, la vivienda, la atención médica y los servicios públicos, lo que genera campañas democráticas. También significa hacer lo que hizo Mamdani: reunión real con votantes que trabajan donde están, igualmente económicamente progresistas, escépticos sobre las élites e impacientes por los resultados tangibles.

El sociólogo Seymour Martin Lipset, quien pasó por las democracias en 1960, señaló que el sociólogo Seymour Martin Lipset «en casi todos los países desarrollados económicamente, los grupos con ingresos más bajos votan principalmente por partidos desde la izquierda, mientras que los grupos con un ingreso más alto votan principalmente por partidos de la derecha». Esto describió los patrones de sello de la superficie posterior al nuevo acuerdo que permanecieron en los Estados Unidos hace una década. Pero desde la victoria de Trump 2016, la clase se ha adaptado en gran medida a la votación.

Los demócratas aún tienen tiempo para renovar sus fortunas luchando con las élites económicas, tanto dentro como fuera de su coalición. Mamdani demostró que con su victoria en junio, y está trabajando duro para expandir la apelación a la asequibilidad en las elecciones generales, notas ganadoras de los sindicatos que el ex gobernador Andrew Cuomo había apoyado en las primarias. Pero sería más fácil si Jeffries y Schumer miraron a su alrededor y reconocieran que los votantes se entusiasman con los nominados demócratas que realmente adoptan el populismo económico, no las prioridades de la clase de donantes.