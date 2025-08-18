

Trump y sus seguidores no solo quieren detener el progreso. Quieren retroceder el reloj.

Los manifestantes pro-Trump se reunieron fuera del tribunal criminal en Manhattan, donde el presidente electo Donald Trump recibió un despido incondicional en enero de 2025. (Jonathan Fernandes / SIPA a través de imágenes AP)

Mientras que los expertos y los discapacitados políticos se reunieron para aumentar el impacto de la cuenta de impuestos y gastos característicos de Donald Trump, una de las características determinantes que los escapó: la legislación adornó el nombre de hostigamiento ‘un gran proyecto de ley hermoso’ fue una renovación en casi todos los aspectos. No solo en el sentido de que las reducciones impositivas inmerecidas no son adecuadas para las condiciones económicas prevalecientes, como una panacea de aceite de escala. En casi todas sus disposiciones, el proyecto de ley masivo codificó la institución en el eslogan del movimiento Trump «hace que Estados Unidos sea grande nuevamente»: una fobia fundamental del futuro.

Se observa que Maga en sí es una renovación, una directiva que Trump lloró por la campaña presidencial de Ronald Reagan desde 1980. El movimiento conservador posterior a la guerra siempre ha sido una ruptura decisiva con el pasado de América, en el que la imagen familiar del país es rechazada como un agente de progreso impulsado por la frontera, que es el nuevo gasto de los medios de medios de los medios promover el plan de marismas y el programa espacial. Fiel a ese sentimiento de carrete hacia atrás, el plan de gastos de Trump hace importantes esfuerzos federales para asumir los desafíos urgentes del futuro. Donde el bien conocido pensador conservador de la guerra William F. Buckley Jr. Su ambición anunció que era la historia de Athwart y «¡Detente!» Para gritar, el Movimiento Trump le ha hecho uno mejor al dibujar una palanca y revertir el curso.

Por ejemplo, considere el mayor desafío orientado al futuro para el planeta: la amenaza existencial del cambio climático irreversible. El proyecto de ley de Trump elimina los subsidios críticos para la energía solar y eólica que la administración Biden había ganado cuando la ley de reducción de inflación de 2022 era la medida climática más de largo alcance que todos los países occidentales jamás expiraron. En lugar de las innovaciones necesarias desesperadamente, la cuenta de Biden habría alentado, el nuevo proyecto de ley restaura el arrendamiento de los países federales para la producción de petróleo, gas y carbón. Un informe del laboratorio cero y la investigación energética evolucionada de la Universidad de Princeton calcula que esta reversión a las fuentes tradicionales de energía sucia estimulará las emisiones de carbono estadounidense en más de mil millones de toneladas para 2035, un aumento del 20 a 25 por ciento en comparación con los totales que se proyectan bajo la política de la era de los Bides.

Luego están las reversiones profundamente regresivas de la factura de gastos sociales: solo $ 1 billón en recortes en Medicaid, así como la fuerte reducción de los gastos de cobertura de salud en virtud de la Ley del Cuidado de Salud Asequible y las críticas al apoyo de ingresos como SNAP. Los defensores de MAGA de esta cruel marca de depredación social lucharon para languidecer con la expansión simultánea de las acciones históricas de los regalos a los más altos. Continuaron reviviendo los enormes incentivos de la bota de arranque en la no riqueza y afirmaron que los requisitos del trabajo de Medicaid, por ejemplo, alentarán a los estadounidenses a lograr un gran éxito individual. (

Mientras tanto, el proyecto de ley también explica la guerra económica en uno de los canales más confiables de movilidad social en la América moderna: una educación universitaria asequible. Elimina el programa Grad Plus, fundado en 2006, con el cual los estudiantes con un ingreso más bajo en programas graduados y escuelas profesionales pueden usar préstamos federales para cubrir los costos completos de las tarifas de matrícula. Los préstamos federales sin marca que los padres pueden llevar a sus hijos en nombre de su hijo ahora están cubiertos a $ 20,000 al año, con un límite total de $ 65,000 a la luz de los costos de la Universidad Spiral, y nuevamente una carga que caerá desproporcionadamente a los estudiantes con un fondo de ingresos más bajos.

Estas inversiones son parte del horror debilitante experimentado en los dogmáticos de derecha antes de la operación de la investigación secular y escéptica de que la propiedad de sus hijos (y, por lo tanto, el control sobre el futuro) se eliminará de su manejo.

Los recortes draconianos de la cuenta de gastos son solo una versión destilada de la fobia futura más amplia del movimiento MAGA. El portaje masivo autoritario y siempre impopular de la administración intenta llamar a un archivo de personal anglófono principalmente blanco del éter, porque así es como los ghouls como Steve Bannon y Stephen Miller, junto con el propio Trump, recupera una «América real» a su soberanía completa y natural.

Lo mismo se aplica a la confianza de Trump de que un régimen de tarifas restauradas, un paliativo económico obsoleto que también traerá una nueva vida en el siglo XIX en el siglo XIX, cuando la transformación del país en una economía basada en servicios está casi completa. Los ataques de la Administración sobre Programas de Diversidad, Expresión libre de campus y Educación Pública K-12 discuten la misma oferta para evocar una comunidad imaginada de vida institucional sin complicaciones y dominada por blancos para ferozmente un programa o iniciativa que reconoció la realización múltiple y multicultural real.

Fue una gracia adecuada para la aprobación de la cuenta de gastos que, solo unos días después, una filtración de la Casa Blanca confirmó anteriormente que la administración Trump está preparada para imponer cortes brutales a la administración nacional de aeronáutica y espacio, el programa característico del nuevo liberalismo fronterizo. Trump noemde vervolgens Sean Duffy-de hack reality-tv-ster die hij had aangesteld, op de rampzalige effect, om het ministerie van Transport te leiden-als interim-directeur van NASA, nadat hij zich realiseerde dat zijn vorige kandidaat voor de functie, de technische ondernemer Jared Isaacman, Een Nauwe confronta Weg fue Geëxcommuniceerde Voormalige de Van Trump ‘Eerste Vriend’ Elon Musk en Een Af Enee Een Democratic Donor for Boat. Era una pieza de set Maga perfecta: una pequeña limpieza ideológica que daba control sobre la exploración espacial financiada por la audiencia, la exploración de un pequeño televisor dio a luz que tiene miedo de montar en el metro de Nueva York.

Cuando la rebelde de la campaña de Trump en 2016 todavía parecía una oferta a largo plazo, su rival demócrata Hillary Clinton ofreció un duplicador anémico y no trade típico para su eslogan de mascotas, y satisfecho de que «Estados Unidos ya es genial». Ahora que continuamos la implementación de la agenda de MAGA completa, está claro que su campaña habría sido mejor acortar su RosteSse del primer presidente republicano del país, Abraham Lincoln: «No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evitándolo hoy».