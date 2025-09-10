Los Cachorros deben prohibir a Charlie Kirk de Wigley Field



Trump amenaza con ocupar Chicago, y su líder de ‘juventud’ Charlie Kirk obtiene fotos con los cuadros de los Cachorros.

El Sol se trata de Wrigley Field bajo un partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee. Charlie Kirk posó con los jugadores de los Cachorros Matt Shaw y Michael Busch en el campo después de la competencia de esa noche. (Geoff Stellfox / Getty Images)

En 1914, Carl Sandburg llamó a la famosa Chicago ‘The City of Big Schouerers’. El poeta escribió: «Ven y muéstrame otra ciudad cantando con una cabeza elevada tan orgullosa de estar vivo, grosero y fuerte y astuto». Más de un siglo después, Chicago vive a través de su propio país bajo la amenaza de invasión militar, pero la ciudad de Sandburg sigue siendo ‘tormentosa, ronca, pelea’. Una Guardia Nacional que jura defender los derechos de sus habitantes es, según el comandante supremo de este país, ocupar las calles como el primer acto de las nuevas marcas de la guerra de este régimen. Los mensajes del presidente Donald Trump y el peligroso vago Pete Hegseeth no son complicados: su hombre de bogey más urgente no es China o Irán. Son aquellos que luchan por la justicia en los Estados Unidos, o como Trump los describió durante su campaña, «en el enemigo».

Aquellos que se niegan a besar el anillo de este hombre ahora son efectivamente luchadores enemigos en su propio país. Si ha leído los pasajes más inquietantes en el libro de Hegseeth Cruzada americanaConoces al Ministro de Defensa, no solo por vencer a la gramática y completar oraciones; También piensa que la gobernanza responsable está involucrada en las órdenes de la policía y el ejército de llevar a un partido contra disidentes de ‘izquierda radical’ en una próxima ‘Guerra Civil’.

Hegseeth quiere ver a su ‘colega -Americanos’ que piensan, actúan y viven de manera diferente a sujeto a la violencia militar. Al igual que toda la corte real de Trump, Hegseeth no funciona para nosotros. De GOP ha disparado durante mucho tiempo su base al alimentar las caricaturas racistas de Chicago. Ahora, el Partido Republicano está listo para vivir el sueño Propaganda-Koort de 40 años de Radio de conversación y sellar lo que el líder de ‘juventud’ de 31 años ‘de 31 años de Trump, Charlie Kirk, llama’ las cucarachas ‘de esta notable ciudad.

Sin embargo, Kirk es más que un racista aburrido con preferencia por la verborre nazi de la vieja escuela. Creció en Arlington Heights, un suburbio suave de Tony Chicago, que explica mucho, incluido por qué es un fanático de los Cachorros. El 20 de agosto, después de una victoria de 4-3 Cachorros, a Kirk se le permitió registrar el campo y posar con dos de las estrellas del equipo, Michael Busch y Matt Shaw. Kirk puso sus brazos alrededor de los dos jugadores (ambos blancos). Shaw saludó con un pulgar satisfecho y Busch sonrió frente a las cámaras. Cuando Kirk publicó la foto en línea, la gente en Chicago estaba furiosa. Aquí, este tonto suburbano, temeroso de la gran y mala ciudad y entusiasta por la idea del ejército en cada esquina, está sonriendo junto a algunos de los mejores jugadores de béisbol de la ciudad.

La nación Habló con Rory Fanning, un ex ruedas del ejército y autor, que se encendió alrededor de Wigley después de la visita de Kirk. Para los cachorros asociados con este nacionalista blanco rabioso que es fundamental para esto en este [political] Debate ahora «, dice un terrible ejemplo, dijo. Refiriéndose a dos jugadores latinos en el equipo, preguntó Fanning: ‘¿Cómo se siente Miguel Amaya? Willi Castro?»

«No puedes dejar que estas cosas se deslicen», agregó, «especialmente en este clima donde siente que se está alentando el derecho».

Fanning dijo que la organización de los Cachorros debe a sus fanáticos por primera vez una disculpa: «en particular las fanáticas negras, marrones, homosexuales y transgénero», dijo. Pero afirma que los Cachorros deben ir aún más allá: «Charlie Kirk debe ser expulsado de Wigley Field».

Eso probablemente no sucederá bajo la propiedad de la familia Ricketts, que ha tenido un interés del 95 por ciento en los Cachorros y Wigley Field desde 2009. Paterfamilias Joe Ricketts fue atacado en 2019 después de una serie de correos electrónicos racistas e islamofóbicos. Astilla. Al año siguiente, Todd Ricketts, el más joven de sus cuatro hermanos y hermanas, se hizo conocido como la recaudación de fondos más importante de Donald Trump para su campaña de re -selección en 2020, lo que llevó a una protesta de la protesta de los fanáticos de los Cachorros. (La gente quizás recuerde el trabajo anterior de Todd en 2010 cuando se encubrió en Wrigley frente al programa de televisión Jefe encubierto y fue despedido por no limpiar adecuadamente los baños.) Un artículo editorial en junio de 2020 en el Chicago Sun-Times Cuando se le preguntó: «¿Qué debes hacer si eres fanático de los Cachorros de Chicago, pero los propietarios del equipo incluyen a un hombre que lidera el esfuerzo para preferir la mayor división, el presidente destructivo e incompetente en la historia moderna de los Estados Unidos? Diríamos que siempre existe los Medias Blancas».

Y, sin embargo, en 2025 no había una protesta editorial sobre Kirk, quien intervino los espacios sagrados de Wigley Field. Fanning dijo La nación«Wrigley es mucho más grande que los Ricketts. Wrigley es mucho más grande que estos dos jugadores sordos que salen con Charlie Kirk».

Los Cachorros son solo parte de la capitulación del béisbol de las Grandes Ligas para el régimen de Trump. Además de asegurarse de que halagan a su querido líder, equipos y redes de podrido que ahora funcionen entre los anuncios de entradas entre el reclutamiento de hielo. Durante un juego de los Mets, ves anuncios que permanecieron: «Participar en el hielo. Atrapa lo peor de lo peor». Dado que las grandes ligas de béisbol depende del trabajo de inmigrantes de América Latina, la complicidad con este régimen es náuseas, especialmente cuando consideró que los venezolanos son el segundo grupo de inmigrantes más grande en la MLB y un objetivo abierto de esta administración. Y aún así, la sesión de fotos de Kirk en los Cachorros todavía es como la bilis. Fue como un británico pretencioso en Jodhpurs que supervisó a la India colonizada y piensa que representa el progreso. Este hombre hombre en los suburbios de Illinois, este argumento actual contra la superioridad blanca, no conoce a Chicago fuera de Wigley. Miles de valientes de Chicago llenaron las calles el sábado y se negaron a vivir bajo ocupación interna en su propio país. Kirk se extinguirá, pero ciertamente remotamente. Nunca se enfrentaría a la ‘ciudad de los hombros grandes’.