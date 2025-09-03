Lo que los demócratas pueden aprender desde el lugar de Trump de Gavin Newsom

Mientras los demócratas están agudizando su juego en línea, los jabs al estilo de Trump de Gavin Newsom revela tanto los riesgos como las recompensas de combatir el fuego con fuego en una economía de atención construida para un blusterer.

Política publicitaria



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump, son recibidos el 24 de enero de 2025 por el gobernador de California Gavin Newsom a su llegada al aeropuerto internacional de Los Ángeles en Los Ángeles, California, para visitar la región que ha sido destruida por las Palisades y Eaton Burning. (Mandel e imágenes)

Este artículo fue publicado originalmente en El guardián Y se vuelve a publicar aquí con permiso.



La reciente burla de Gavin Newsom de Donald Trump demuestra que la imitación no siempre es la forma más sincera de adulación. En medio de la constante lucha por la distribución de la conferencia, los mensajes perfectos de tono de Newsom sobre las «pequeñas manos» de Trump y los «mapas perfectos» de California han sido enormemente entretenidos y, al menos con una medida, las publicaciones extremadamente exitosas han recopilado y contando millones de vistas y contando.

Aunque es refrescante ver a un demócrata prominente de manera que se enfrenta a un gobierno actual contra el gobierno actual, el polvo de Newsom también fortalece el poder duradero del estilo tormentoso e incoherente de Trump. Y revelan hasta qué punto la economía de atención ha interrumpido nuestro enfoque y ha afectado nuestro idioma.

Trump continúa beneficiándose de la disminución constante en la capacidad de atención estadounidense impulsada por las redes sociales. Su estilo de lenguaje corto, picante e inflamatorio, y su estrategia para desbordarse con un nuevo espectáculo federal de monstruo día tras día, está diseñado para tener éxito en este entorno caótico. Pero algunas victorias en línea recientes parecen indicar que los progresistas también pueden ganar en este campo de batalla si usan la combinación correcta de estilo profano y sustancias políticas.

Es posible que la era de Trump nunca se haya inaugurado sin la capacidad de atención de reformar y los medios de comunicación que viven de la era simultánea de los teléfonos inteligentes. Un estudio ha demostrado que los estadounidenses verifican sus teléfonos 144 veces al día y que alrededor del 40 por ciento de los adultos informan que está «casi constante en línea». Como resultado, los estadounidenses leen menos. En 2024, menos de la mitad de los adultos dijeron que habían recogido un libro en el último año y continuaron una tendencia constante a la baja.

El periodista de MSNBC Chris Hayes ha analizado esta regresión en su libro La llamada de las sirenas: cómo la atención se convirtió en la fuente más en peligro del mundo (Una historia que millones de estadounidenses podrían beneficiarse de la comprensión si todavía estuvieran leyendo). Afirma que la implacable competencia por la atención erosiona un discurso reflexivo y estimula las voces más irreflexivas. Ha contribuido a las crisis para la atención de salud mental, el declive del periodismo y la polarización política. También alimentó el surgimiento de Donald Trump, quien demostró que era un sabio maligno de la manipulación de la atención hace mucho tiempo.

La comprensión de Trump del nuevo ecosistema de medios ha impulsado sus tres campañas presidenciales. En 2016, recibió un estimado de $ 5.6 mil millones en medios gratuitos. En septiembre, la palabra estadounidense estaba más asociado con Hillary Clinton era ‘correo electrónico’, mientras que ella conectaba a Trump con el ‘discurso’, ‘presidente’ y ‘inmigración’.

Problema actual



Avance rápido hasta 2024, y continuó acostumbrándose a acrobacias en línea con acrobacias como trabajar en un «turno» de 30 minutos coreografiado en McDonald’s. Dominó los medios de comunicación con la mentira que exigía informes periodísticos, como su promoción de la falsificación xenófoba que las mascotas de Ohio Migrantes haitianas estaban comiendo. Como escribió Hayes, el enfoque de Trump a la política es el «equivalente del desnudo en la última década: repelente pero transfijando».

Ahora, Trump no solo se beneficia sino que acelera deliberadamente estas reversiones. Ha destinado y acosado a las principales universidades de investigación, exposiciones históricas en museos y creado Truth Social, una imitación de Twitter que se originó como un patio de recreo para los teóricos de la conspiración.

Intenta que el gobierno sea de una lobotomía.

Estos contratiempos han llevado a los progresistas a comprender cada vez más que la victoria electoral requiere dominio digital. Y la cuadrillera con Trump en las redes sociales parece ser una condición para recolectar la audiencia en torno a cada visión política. Como un estratega lo expresó mientras elogiaba la imitación de Trump de Newsom: «Ser demócratas ha superado la fiesta de» buen tipo «».