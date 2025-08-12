Lo que la historia nos cuenta sobre el surgimiento de Fiorello La Guardia



El alcalde favorito de Zohran Mamdani no era la idea de un shoo in-tot que se volvió inevitable.

Cuando Fiorello La Guardia fue nominado por primera vez para el alcalde, «los profetas políticos más sabios predijeron su derrota por la Todopoderosa máquina Tammany», el abogado, el humanista y el tiempo pulmonar Nación El corresponsal Paul Blanshard escribió en estas páginas en octubre de 1933. Pero cuando las elecciones se acercaban: «Se hizo claro que Nueva York se enfrentó a los disturbios políticos».

Este artículo aparece en el número de septiembre de 2025, con el jefe «La Guardia revisitada».



La primera señal llegó en las primarias, que advirtieron de «no una rebelión sino un torbellino». Semanas después, ese torbellino de la era de la depresión la Guardia a Gracie Mansion dirigiría la dirección de la red como un tipo diferente de revolución este otoño puede hacer lo mismo para Zohran Mamdani.

Entonces si ahora, La nación Estaba entusiasmado con el candidato rebelde, mientras que era plenamente consciente de los obstáculos con los que se enfrentó: «todavía había un gran prejuicio en Nueva York contra el liderazgo italiano», advirtió a Blanshard al notar que el periódico Barón William Randolph Hearst LA Guardia como «la pequeña flor roja del comunismo». ¿Y si se elige? Blanshard advirtió que La Guardia debería encontrar una manera de unir los muchos elementos diversos que ahora están trabajando para su éxito «, advirtió a Blanshard, no menos importante aquellos» socialistas «que probablemente tendrán preguntas sobre todos los compromisos que La Guardia tiene que hacer con la poderosa élite comercial de la ciudad.

Blanshard pensó que ambas partes estaban equivocadas. «Lo que es más importante que todas las asociaciones de Laguardia», escribió, «es la forma franca en la que habló en esta campaña … [I]Parece tan seguro si todo en la política puede ser que si es enviado al ayuntamiento, ejercerá los enormes poderes del alcalde de Nueva York con una visión económica e independencia política. «

Blanshard admitió que había límites a lo que La Guardia podía lograr. No aparecería una «revolución social»: «En el marco de nuestros gobiernos estatales y federales, ¿qué podría lograr un buen alcalde? No podría, incluso si fuera un socialista … ir muy lejos en la dirección de la propiedad pública sin huir de las conustiones estatales y el legislador conservador en Albany. El permiso de Albany».

Sin embargo, las elecciones de La Guardia promoverían la democracia política y económica. «Desde el punto de vista de distancia a largo plazo», concluyó Blanshard, la elección de La Guardia no solo podía «New Creence en la capacidad de una ciudad para usar la democracia de manera inteligente, sino incluso cambiar en» un laboratorio gigantesco para la reconstrucción civil … [H]es un aumento en el Ayuntamiento de Nueva York puede significar un nuevo trato real para una metrópolis de larga duración. «

Es una predicción que sería increíblemente avanzada. LA Guardia trabajó en estrecha colaboración con el presidente Franklin Roosevelt y ayudó a una era de grandes obras públicas y reformas políticas que Nueva York ha reformado fundamentalmente. (El propio Blanshard continuaría con el jefe del Departamento de Investigaciones y Cuentas de la Ciudad bajo La Guardia, una posición que usó para remar la corrupción).

Por supuesto, a diferencia de La Guardia, un alcalde Mamdani no encontraría un aliado en la Casa Blanca, al menos no rápido. Pero eso no renunció a su aprecio por la pequeña flor. Cuando se le pidió que nombrara al mejor alcalde de Nueva York, eligió La Guardia.