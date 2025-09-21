Lo que Bari Weiss realmente pretende

Política publicitaria



Bari Weiss organiza a Ted Cruz en un evento en vivo el 18 de enero de 2025 en Washington, DC. (Leigh Bird a través de Getty Images para Uber, X y Free Press)

Bari Weiss, fundador y editor de La prensa libreA menudo se perfila en los medios de comunicación, pero generalmente de una manera superficial que se centra en su personalidad y disputas con otros periodistas. Actualmente se trata de una gran potencia, según los informes, a un acuerdo para vender la prensa gratuita y tomar una posición más alta en CBS. David Klion, Nación columnista e invitado frecuente en el podcast, ha escrito y un análisis excepcionalmente agudo para El guardián De la política de Weiss y en la forma en que se unen a la Guerra del Gobierno de Trump contra las voces críticas. Klion escribe:

Al igual que con CBS, Weiss y Free Press estaban allí para ayudar a los reaccionarios con las instituciones de élite a promover sus guerras de turba internas, y a diferencia de hace un año, esos reaccionarios ahora pueden contar con todo el peso de la administración autoritaria de Trump para apoyarlas … El patrón es claro: si trabaja en una institución liberal y desea que Trump intervenga y discipline el gobierno federal controlado por Trump, Bari Weiss está allí para ayudar.

Estaba feliz de hablar con David sobre la carrera de Weiss y cómo usó su influencia como ejecutor ideológico, uno que tiene el apoyo de muchos protectores ricos y poderosos aliados políticos.

