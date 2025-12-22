Las élites islamófobas mintieron para destruir la vida de un estudiante moreno palestino



Plutócratas, expertos y funcionarios gubernamentales se unieron en una campaña de difamación racista contra un extraño estudiante palestino en la Universidad de Brown.

Se encienden velas junto a fotografías enmarcadas de las víctimas del tiroteo masivo Mukhammad Aziz Amurzokov y Ella Cook en un monumento improvisado cerca de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 15 de diciembre de 2025. (Bing Guan/AFP vía Getty Images)

Sobrevivir a un tiroteo en una escuela es bastante traumático, pero luego enfrentarse a una campaña de difamación racista a nivel nacional que te acusa falsamente de ser el asesino es aún peor. Ese fue el destino de Mustapha Kharbouch, un estudiante palestino queer en la Universidad de Brown. Mientras lloraba por sus compañeros de estudios, Kharbouch enfrentó acusaciones falsas. En las redes sociales, los intentos de la universidad de proteger su privacidad fueron presentados como prueba de culpabilidad.

Quienes difamaron a Kharbouch no fueron trolls anónimos de las redes sociales, sino algunas de las figuras más poderosas del país, incluidos plutócratas prominentes como Shaun Maguire y Bill Ackman, funcionarios gubernamentales como el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Harmeet Dhillon, legisladores como la congresista Anna Paulina Luna y personas influyentes como Laura Loomer (quien es conocida por tener el apoyo del presidente Donald Trump). Estas figuras utilizaron sus considerables megáfonos para intentar destruir la vida de un ciudadano privado. Esta banda racista operaba con un temerario desprecio por la verdad, probablemente porque sabían que la islamofobia goza de una impunidad casi total en Estados Unidos. Hasta la fecha, esta historia no ha sido cubierta en los principales medios de comunicación como Los New York Times. Esto en sí mismo es una prueba de que la cruel islamofobia ya se ha normalizado.

Para comprender la horrible experiencia de Kharbouch, es necesario exponer los hechos de dos casos de asesinato. La mejor evidencia disponible indica que Claudio Manuel Neves Valente llevó a cabo un tiroteo que mató a dos personas e hirió a nueve en la Universidad de Brown el sábado 13 de diciembre. Dos días después, mientras aún estaba prófugo, Valente asesinó al científico del MIT Nuno Loureiro, a quien Valente había conocido en su Portugal natal. Valente se suicidó el 16 de diciembre. Su cuerpo no fue encontrado hasta dos días después. La policía y el FBI parecen haber sido extremadamente incompetentes a la hora de investigar el caso y sólo lo resolvieron con la ayuda de una publicación en Reddit.

La incompetencia de las fuerzas del orden permitió que proliferaran las teorías de conspiración racistas e islamófobas. Las dos teorías de conspiración interconectadas eran que Kharbouch era el asesino y que Loureiro fue asesinado porque era judío y un ferviente sionista. El correo diario informó que “funcionarios israelíes” creen que Loureiro “fue asesinado en su casa en un ataque dirigido por un agente iraní”. Este informe fue una tontería. No hay pruebas de que Loureiro fuera judío o sionista. Hasta donde se ha podido descubrir, los motivos de Valente para los asesinatos fueron personales, basados ​​en la frustración por su fallida carrera académica.

Un análisis de los hechos de la AFP, un útil resumen de cómo se difundió la difamación contra Karbouch:

Las acusaciones parecían provenir de personas anónimas. Las fotos y la dirección de correo electrónico del estudiante se difundieron rápidamente en X, lo que provocó pedidos de castigo o muerte. Muchas publicaciones destacaron la historia documentada del activismo pro palestino del estudiante, mientras que varias intentaron comparar el cuerpo y la forma de andar del individuo con una persona de interés mostrada en imágenes publicadas por la policía. El locutor de podcasts de derecha Tim Pool y el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Harmeet Dhillon, amplificaron la historia, que ganó más fuerza cuando las páginas web de la Universidad de Brown que mencionaban a Kharbouch o enumeraban su información de contacto parecían haber sido eliminadas, lo que alimentó las acusaciones de encubrimiento. El multimillonario administrador de fondos de cobertura Bill Ackman también compartió varias publicaciones planteando las acusaciones.

Para proteger a Kharboch del doxing, la Universidad de Brown eliminó información sobre él de su sitio web. Los islamófobos tomaron esto como prueba de culpabilidad.

Si empresa rapida Según los informes, el socio de Sequoia Capital, Shaun Maguire, promovió acusaciones falsas sobre Kharbouch, así como la teoría incorrecta sobre la motivación del asesinato de Loureiro. En el sitio de redes sociales, Nathaniel resumió el video y señaló:

[Maguire] afirma que hay “pruebas muy sólidas” de que Mustapha Kharbouch, un estudiante palestino de color marrón, “probablemente” cometió los asesinatos de dos estudiantes de color marrón. Considera que la eliminación de páginas sobre Kharbouch por parte de Brown es una prueba de culpabilidad, completamente ajeno al hecho de que esto fue en respuesta a doxxing como el suyo. También afirma falsamente que el profesor del MIT asesinado era judío y ve los asesinatos como parte de una historia de «terrorismo pro palestino» que, según él, cuenta con el apoyo de [Zohran] Mamdani.

En una declaración publicada el viernes, Kharbouch habló sobre sus experiencias: «Me desperté el martes por la mañana con acusaciones infundadas, viles, islamófobas y antipalestinas formuladas contra mí en línea. En lugar de lamentarme con mi comunidad después del terrible tiroteo, recibí amenazas de muerte y discursos de odio sin parar».

Es posible que Kharbouch pueda obtener alguna compensación a través de los tribunales presentando acciones por difamación contra quienes lo difamaron. Pero este remedio no abordará el problema más amplio de la islamofobia, que se ha salido de control.

Si Correo de Washington El columnista Shadi Hamid señala que las expresiones rabiosas de odio contra los musulmanes se han vuelto normales en la derecha en la era Trump. Para citar un ejemplo, el 14 de diciembre, el senador Tommy Tuberville de Alabama tuiteó: «El Islam no es una religión. Es una secta. Los islamistas no están aquí para asimilarse. Están aquí para conquistar». Este tipo de comentarios repugnantes se han convertido en la norma entre los republicanos, mientras que la resistencia demócrata ha sido con demasiada frecuencia superficial. La campaña de difamación contra Kharbouch fácilmente podría haberlo llevado a sufrir daños físicos o ser asesinado. A menos que se afronten frontalmente la islamofobia y otras formas de racismo, Estados Unidos enfrenta un futuro oscuro.