La «tubería de refugiados» ha sido abandonada

8 de septiembre de 2025
Desde que Trump asumió el cargo, la ayuda para los refugiados ha sido retirado o suspendido en gran medida, con muchos recién llegados de Afganistán que no pueden llevar a sus familias con ellos.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la ayuda federal para los refugiados, una vez una herramienta para aquellos que son peligrosos, se ha retirado o suspendido en gran medida.
En Chicago, la agencia de renuncia de refugiados fue testigo de la fuerte declive de los recién llegados. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, la organización ayudó a 705 refugiados. Pero en el año fiscal federal de 2025, ese número cayó a 50, lo que, según Emily Parker de Refugeone, representó un «cierre completo de nuestra tubería de refugiados».
Esta tubería se refiere al proceso administrativo a menudo complejo de rescatar a los refugiados de la crisis y en un nuevo país. Las llegadas más recientes, y las únicas llegadas permitidas, son los titulares de visas de inmigrantes especiales afganas (SIV): personas en Afganistán que trabajaron con tropas estadounidenses que fueron contratadas específicamente durante 365 días o más. Muchos de estos titulares de SIV tuvieron que dejar a sus familias, incapaces de traerlas debido a la nueva política de la administración.
«No podemos reemplazar los programas gubernamentales. No podemos reemplazar la reunificación del reemplazo familiar. No podemos obtener físicamente a las personas de los países», dijo Parker. «En este momento solo podemos apoyar a las personas que ya están allí».
Casi 200,000 afganos llegaron a los Estados Unidos bajo la administración Biden, mucho a través de un intento de reubicación de encontrar personas que se hayan retrasado que habían trabajado con el gobierno de los Estados Unidos y recibieron SIV. Un refugiado que hizo el viaje a través de SIV, Abdul, trabajó en Herat durante varios años con Servicios de Gestión Automática (AMS), una compañía contratada por el Ministerio de Defensa afgano que coopera con tropas militares extranjeras. Su papel era entrenar a la Policía Nacional Afgana al ordenar piezas de vehículos, comprando Kabul y extendiéndolas en cuatro áreas militares en el país.
En 2021, mientras Estados Unidos se estaba preparando para retirarse y los talibanes renovaron el control, comenzó a abandonar el personal extranjero, dijo, y AMS estaba cerrado. «Cuando los talibanes llegaron en ese momento, no pensé:» Estoy a salvo «o» mi familia está a salvo. «Por eso vine aquí», dijo.
Problema actual
Los empleados afganos recibieron documentos que confirmaron su empleo que solían solicitar visa. Abdul dijo que tenía que recibir una carta de recomendación, una biografía, identificación y cartas de recursos humanos para recibir una aprobación de Jefe de Misión (COM) de que el SIV de las subvenciones del Departamento de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Pero debido a que Estados Unidos ya no tenía una embajada en Afganistán, tuvo que mudarse a Ruanda para completar el proceso de visa. Luego viajó a Irán y gastó $ 4,000 en el viaje.
En Ruanda, la Embajada Americana solicitó su salario, ubicación de trabajo y necesidades comerciales y luego emitió una visa después de dos o tres semanas. Después de presentar documentos médicos y someterse a entrevistas, Abdul finalmente pudo reasentarse en Chicago.
«Chicago es un lugar muy agradable», dijo. «Buena gente, buena en el centro de la ciudad. Me gusta». Ahora vive en un departamento con muchos otros refugiados afganos y otros migrantes de los medios o medios. En la sala de estar, un vecino turco que llamó al refugiado ‘una hermana’ ayudó a cuidarlo y ofrecer tazones de frutas durante la conversación. «Es como una comunidad», dijo.
Navegar por la nueva política de Trump no ha sido fácil. En su primer día de regreso en la oficina, Trump firmó una orden ejecutiva para cancelar vuelos para refugiados afganos, incluidas las que se reúnen a las familias. En junio suspendió el programa de grabación de refugiados estadounidenses, dejando a innumerables solicitantes en un vacío burocrático. Ahora se han detenido otros subsidios, como el estado protegido temporal y el coordinador para los esfuerzos de reubicación afganos. En el mismo mes, Trump aprobó su ‘gran cuenta grande’, aumentando los reembolsos para los solicitantes de asilo y colocando una prohibición de viajar en afganos con visas de inmigrantes o no inmigrantes.
Los padres de Abdul, dos hermanas y su hermano se quedan en Afganistán y crean una enorme carga emocional para él. Su padre, que había estado trabajando en la misma compañía durante más de diez años, nunca recibió una carta de recomendación para obtener una visa SIV, porque AMS solo les dio un pequeño porcentaje de empleados. Más tarde recibió uno de un ex supervisor en India y su caso ahora está esperando la inspección de los buenos, a menudo un proceso a largo plazo.
La historia de Abdul representa miles, dijo. «Si mi familia no viene aquí, trato de regresar y visitar a mi familia», pero no es seguro regresar, porque los talibanes continúan arrestando. Después de la adquisición, Abdul y su familia cambiaron su dirección. Dijo que los talibanes tienen espías en todas partes y «ellos pueden ser tus vecinos» que les informan que has trabajado para el ejército estadounidense.
Ahora trabaja en la entrega de alimentos, y a menudo envía unos cientos de dólares a su familia en Afganistán por necesidades básicas, y expresó su frustración por no encontrar un trabajo en Estados Unidos comparable con la persona que tenía en Herat. «No queremos ser un jefe o líder», dijo. «Solo queremos un sistema».
Su familia hace una conexión a través de WhatsApp una o dos veces por semana, aunque la conexión a Internet es mala. Sus hermanas menores, entre las edades de 13 y 21 años, no pueden «ir a la escuela durante seis años», dijo, refiriéndose a la prohibición que prohíbe a las mujeres afganas continuar con estudios continuos más allá del sexto grado. Dijo que su madre lo extraña y que su hermana pregunta repetidamente cuándo regresa. «Es difícil para mí … generalmente les miento»
Les dijo que solo estaría fuera durante dos o tres meses. Ahora es hace más de un año.
Anteriormente, el programa de atención del Ministerio de Asuntos Exteriores ayudó a trasladar aliados afganos a países como Qatar, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos, pero ahora es casi imposible escapar de Afganistán, según Parker. «Tengo contacto con una familia cuyo esposo está aquí. Fue piloto de la Fuerza Aérea Afgana que trabajó con la Fuerza Americana», dijo. «Su esposa e hijos nunca fueron evacuados al principio. Deberían tener que hacerlo, y simplemente viven en su casa. No han estado afuera durante cuatro años … Casi hemos confirmado que tienen que esperar otros cuatro años». La familia, dijo, no tiene medios para salir de Afganistán. «Es tan arriesgado pasar por Pakistán. Es muy, muy, muy peligroso y aterrador».
«Aunque las admisiones de refugiados se redujeron considerablemente durante la primera administración de Trump, esta es la primera vez en nuestra historia que vimos por primera vez una prohibición de todos los refugiados que vienen en nuestro país y ahora un rayo de admisión», dijo Sarah Schulze de refugiados, que recibieron más de 22,000 refugiados, alquilan en los primeros 90 días, la organización y más asesoramiento. Pero el financiamiento federal es por cabeza de la población, por lo que menos refugiados significa un presupuesto irregular.
«Nuestro departamento de desarrollo está muy bien para garantizar que tengamos una muy buena forma de financiamiento privado que fuera muy agradable para que las personas que realmente quieran ayudar y complementar la luz de la pérdida de subsidios», dijo, y agregó que el estado de Illinois y la ciudad de Chicago también es un gran defensor de las agencias de refugiados.
En 2024, el gobernador JB Pritzker y el Departamento de Servicios Humanos de Illinois anunciaron $ 17 millones en financiamiento adicional para los municipios para apoyar a los solicitantes de asilo. Y el presupuesto de la ciudad de Chicago usará $ 150 millones para ayudar a los recién llegados.
Sin embargo, si el financiamiento disminuye, la agencia se verá obligada a proporcionar servicios de esqueleto para aquellos que actualmente están en la tubería de refugiados, lo que Parker espera que ocurra en los próximos dos años. Esto significaría que la agencia puede ofrecer alimentos, agua, refugio y ropa, pero los programas que ayudan a los clientes a solicitar una universidad, para aprender un intercambio o agregar un nivel adicional de ajuste sería el primero.
«Ahora estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con las personas que ya están allí», dijo. «Pero las personas que sufren de reunificación familiar es una herida que no podemos curar».
