La «tubería de refugiados» ha sido abandonada

Desde que Trump asumió el cargo, la ayuda para los refugiados ha sido retirado o suspendido en gran medida, con muchos recién llegados de Afganistán que no pueden llevar a sus familias con ellos.

Los manifestantes se reúnen para protestar contra una prohibición de viajar anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (Patrick T. Fallon / Getty)

Esta historia ha sido producida para Studentnation, un programa de la Fondo Nacional para Periodismo Independiente Eso se compromete a enfatizar lo mejor del periodismo estudiantil. Cuidado con más estudiantes de estudiantes Nuestro archivo O leer más sobre el programa aquí . Studentnation es posible gracias a la generosa financiación de La base de fachapado . Si eres un estudiante y tienes una idea de artículo [email protected] .

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la ayuda federal para los refugiados, una vez una herramienta para aquellos que son peligrosos, se ha retirado o suspendido en gran medida.

En Chicago, la agencia de renuncia de refugiados fue testigo de la fuerte declive de los recién llegados. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, la organización ayudó a 705 refugiados. Pero en el año fiscal federal de 2025, ese número cayó a 50, lo que, según Emily Parker de Refugeone, representó un «cierre completo de nuestra tubería de refugiados».

Esta tubería se refiere al proceso administrativo a menudo complejo de rescatar a los refugiados de la crisis y en un nuevo país. Las llegadas más recientes, y las únicas llegadas permitidas, son los titulares de visas de inmigrantes especiales afganas (SIV): personas en Afganistán que trabajaron con tropas estadounidenses que fueron contratadas específicamente durante 365 días o más. Muchos de estos titulares de SIV tuvieron que dejar a sus familias, incapaces de traerlas debido a la nueva política de la administración.

«No podemos reemplazar los programas gubernamentales. No podemos reemplazar la reunificación del reemplazo familiar. No podemos obtener físicamente a las personas de los países», dijo Parker. «En este momento solo podemos apoyar a las personas que ya están allí».

Casi 200,000 afganos llegaron a los Estados Unidos bajo la administración Biden, mucho a través de un intento de reubicación de encontrar personas que se hayan retrasado que habían trabajado con el gobierno de los Estados Unidos y recibieron SIV. Un refugiado que hizo el viaje a través de SIV, Abdul, trabajó en Herat durante varios años con Servicios de Gestión Automática (AMS), una compañía contratada por el Ministerio de Defensa afgano que coopera con tropas militares extranjeras. Su papel era entrenar a la Policía Nacional Afgana al ordenar piezas de vehículos, comprando Kabul y extendiéndolas en cuatro áreas militares en el país.

En 2021, mientras Estados Unidos se estaba preparando para retirarse y los talibanes renovaron el control, comenzó a abandonar el personal extranjero, dijo, y AMS estaba cerrado. «Cuando los talibanes llegaron en ese momento, no pensé:» Estoy a salvo «o» mi familia está a salvo. «Por eso vine aquí», dijo.

Problema actual



Los empleados afganos recibieron documentos que confirmaron su empleo que solían solicitar visa. Abdul dijo que tenía que recibir una carta de recomendación, una biografía, identificación y cartas de recursos humanos para recibir una aprobación de Jefe de Misión (COM) de que el SIV de las subvenciones del Departamento de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Pero debido a que Estados Unidos ya no tenía una embajada en Afganistán, tuvo que mudarse a Ruanda para completar el proceso de visa. Luego viajó a Irán y gastó $ 4,000 en el viaje.

En Ruanda, la Embajada Americana solicitó su salario, ubicación de trabajo y necesidades comerciales y luego emitió una visa después de dos o tres semanas. Después de presentar documentos médicos y someterse a entrevistas, Abdul finalmente pudo reasentarse en Chicago.

«Chicago es un lugar muy agradable», dijo. «Buena gente, buena en el centro de la ciudad. Me gusta». Ahora vive en un departamento con muchos otros refugiados afganos y otros migrantes de los medios o medios. En la sala de estar, un vecino turco que llamó al refugiado ‘una hermana’ ayudó a cuidarlo y ofrecer tazones de frutas durante la conversación. «Es como una comunidad», dijo.

Navegar por la nueva política de Trump no ha sido fácil. En su primer día de regreso en la oficina, Trump firmó una orden ejecutiva para cancelar vuelos para refugiados afganos, incluidas las que se reúnen a las familias. En junio suspendió el programa de grabación de refugiados estadounidenses, dejando a innumerables solicitantes en un vacío burocrático. Ahora se han detenido otros subsidios, como el estado protegido temporal y el coordinador para los esfuerzos de reubicación afganos. En el mismo mes, Trump aprobó su ‘gran cuenta grande’, aumentando los reembolsos para los solicitantes de asilo y colocando una prohibición de viajar en afganos con visas de inmigrantes o no inmigrantes.