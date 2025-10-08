

Política





/

La súplica del Ministro de Guerra de Disciplina en su opuesto: un requisito de violencia deliberada y caos

Política publicitaria



El ministro de guerra Pete Hegseeth escucha mientras el presidente Donald Trump habla con altos miembros militares el 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. (Alex Wong / Getty Images)

Tal vez Dr. Strangelove– La sátira más grande que haya sido, se acerca más a lo que sucedió en Quantico el 30 de septiembre. «Si Dios lo quiere», dice el general Jack D. Ripper, el loco responsable de verter el mundo en su caída nuclear. «Prevaleceremos en paz y libertad de miedo y en salud real a través de la pureza y la esencia de nuestros líquidos naturales. Dios los bendiga a todos».

Esa oración seguía volviendo a mí mientras miraba al recién nombrado ministro de guerra Pete Hegseeth Princeton Tory Shockjock se convirtió en un fanático de la infantería fanática, se convirtió en la organización sin fines de lucro de derecha, fue intercambiable Fox News Domop y Bijlwerper imprudente, coleccionista de acusaciones de violencia sexual, se convirtió en un llamado estadista muy serio. Citando a Jesús sobre la regla de oro («Haz otros a lo que te hubieras hecho a ti mismo») para una habitación llena de generales durante la pérdida de un imperio decadente no es una comedia oscura en sí misma. Es que una copia tan caída y agitada como Pete Brian Hegseeth quien llama a la santa instrucción, rival con Stanley Kubrick en su apogeo.

En contraste con Ripper, Hegseeth nunca habló sobre la pureza y la esencia de nuestros líquidos naturales, pero su discurso olía al mismo miedo auto -expresado. Una gran parte de la diatriba era sobre la obsesión del Secretario con la reparación de lo que llamó un «estándar masculino de género -neutral, edad». Para él, esto significa que ya no tolera a los ‘Beardos’. Es decir, los sijs, musulmanes o judíos a quienes se han otorgado exenciones con fines religiosos. Así como los estadounidenses negros que están exentos de la misma manera debido a una condición médica que regularmente hace que el afeitado sea insoportable.

Problema actual



A veces, la prudencia del Secretario parecía grave, y creo que se ha convencido a sí mismo de que parte de la razón por la cual Estados Unidos perdió a Kabul es que demasiadas tropas tenían cabello cara. Pero es imposible no preguntarse si también tiene motivos más desagradables. Justo antes de proclamar un ejército sin ‘gentiles nórdicos’, Hegseeth notó la excepción descarada de las fuerzas especiales sin explicación, que puede continuar atendiéndose de sus formas indisciplinadas. Si la competencia sucia y militar es contraria entre sí, ¿cómo pueden los soldados más competentes del ejército ser tan terco? ¿O el Secretario quiere seleccionar sobre características distintas a la competencia? Tampoco explicó cómo sus ejemplos favoritos para los combatientes de guerra masculinos, desde los espartanos hasta los cruzados, obtuvieron un pase. No eran tipos exactamente afeitados, aunque no eran sijs, musulmanes, judíos o estadounidenses negros.

Hay muchas contradicciones en la vida y los tiempos de Pete Hegseeth. Una parte excesiva de su discurso se centró en tropas gruesas, generales gordos y almirantes gruesos. Se volvió romántico debido al regreso de la responsabilidad, el mérito y los altos estándares. Sobre la necesidad de rechazar a los líderes tontos para líderes calificados y capaces: «Solo tenemos que ser honestos. Tenemos que decir con nuestras bocas lo que vemos con nuestros ojos, solo dígale como si estuviera en inglés ordinario, y las cosas obvias son señalar frente a nosotros. Eso es lo que los líderes tienen que hacer. No podemos continuar haciendo un día sin los problemas en nuestras propias formaciones directamente en nuestras propias formaciones, tomar».

Posteriormente, el secretario Donald J. Trump, citando a Jesús y comprometido con hipocresía, dio la bienvenida al escenario.

Estas contradicciones indican algo de Sinisters. Y a pesar de todas sus conversaciones «inglesas simples», los hombres como Hegseeth a menudo caen en el eufemismo. En medio de sus presuntos llamados a la recuperación de la disciplina y los estándares, nuestro Salvador auto -comprometido exigió una notable serie de relajación: «No más quejas frívolas. No más quejas anónimas. No más quejumbrosas repetidas. No más difamación de reputación. No más sin fin.

Una vez más, es concebible que el secretario de Niminy-Piminy simplemente ama el buen cuidado y los hombres en forma. Pero si alguien con un historial largo fue acusado de hacer declaraciones intolerantes y abusar de las mujeres, también por colegas más cercanos y miembros de la familia, sería bueno si Hegseeth, en este caso, diría lo que dice: no requiere disciplina sino por el tipo con el que se ha salido con la suya durante años.

Lo mismo se aplica a la decisión del Secretario de que las «estúpidas reglas de participación» han terminado ahora. Hegseeth era demasiado reacio a decirnos qué reglas específicas ya no se mantendrían, pero su reciente anuncio de que los carniceros de la rodilla herida conservarían sus medallas u honor por sí mismos. Esto también se aplica a su parte en convencer a Trump de otorgar gracia o reclamar a los criminales de guerra Clint Lorance, quien ordenó a sus hombres que dispararan a los afganos desarmados; Mathew L. Golsteyn, quien ejecutó a un prisionero; Y Eddie Gallagher, quien posó un prisionero de muerte adolescente y con el cuerpo. O su aparato sobre la amenaza de Trump para obtener una página de la facturación talibán y destruir los sitios del patrimonio iraní. En general, la súplica de Hegseeth por la disciplina se derrumba en su opuesto: un requisito de violencia deliberada y caos.

Para el ingenuo oyente, Hegseeth puede parecer un tradicionalista de buena fe, pero gruñón. Esto es sin duda lo que está jugando. En su súplica por devolver el ‘Departamento de Despertar’ al Departamento de Guerra, enfatizó que solo nos dejará volver a los buenos viejos tiempos del general George Marshall y el Ministro de Guerra Henry Stimson. Trump expresó un sentimiento relacionado en medio de sus andanzas cuando apeló a los legados de Andrew Jackson, Ulysses Grant, Dwight Eisenhower, Chester Nimitz y Curtis Lemay. Más tarde, el presidente pidió el ‘poder rígido de’ [Gen. George] Patton, [Gen. Omar] Bradley y el gran general Douglas MacArthur. «

Ninguno de estos hombres quedó. La mayoría eran algo conservadores, y todos terminaron su carrera con enorme sangre en sus manos. Pero lo más llamativo de esta lista es la falta de armonía. Primero, la mayoría de estas figuras se despreciaron entre sí. Los racistas y jingo acérrimos como Jackson, Patton, MacArthur y Lemay ponen al relativo cosmopolitismo de los demás en gran alivio. Grant desestimó la Confederación y fue solidaridad con republicanos radicales y reconusadores negros. Marshall se sintió como en casa con los New Deal Liberals y se resistió a las tensiones crecientes con China, el establecimiento de Israel (para lo cual advirtió que el Medio Oriente se convertiría en una tormenta intergeneracional) y la invasión holandesa de Indonesia que fue acompañada por el final de la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower confirmó el compromiso del New Deal, promovió el caso de los derechos civiles y se enfureció en contra de lo que llamó el complejo militar-industrial. Eisenhower lamentó, junto con Nimitz, el uso de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y ambos se convirtieron en críticos de la carrera de armas nucleares. Además, estos líderes dieron la bienvenida a la orden internacional posterior a la guerra, desde las Naciones Unidas hasta el derecho internacional, que ahora quiere destruir al gobierno actual.

El general Omar Bradley una vez advirtió: «Nuestro mundo es un mundo de gigantes nucleares y niños éticos. Sabemos más sobre la guerra que sobre la paz, más sobre muertos que sobre la vida». Una descripción más apropiada de la cosmovisión de Hegseeth es difícil de imaginar. Mucho se ha escrito sobre el tatuaje de Hegseeth con el texto ‘Deus llena’, una expresión latina que se traduce como ‘Dios lo quiere’. La expresión actuó como un grito de batalla durante las Cruzadas, y los nacionalistas cristianos se han hecho cargo de este llamado. Hegseeth ha escrito un libro él mismo con el título Cruzada americanaen el que se elogia el artículo original. Entonces, tal vez él y sus colegas son tradicionalistas. Pero su tradición se remonta a la Guerra Santa, sobre la glorificación más enfática de la violencia como una virtud. «Nadie quiere la guerra aquí», dijo Hegseeth a la multitud, «pero amamos la paz, amamos la paz por nuestros conciudadanos». Sin embargo, la paz que describe es la paz de la conquista, la tranquilidad que sigue en el otoño. Es el tipo de paz que su comandante supremo tenía en mente cuando sugirió convertir nuestras ciudades en «campos de entrenamiento» para el ejército. Ambos hablan de paz con la misma sed de sangre que una de las creaciones más locas de Kubrick. Un amor extraño de hecho.