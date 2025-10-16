La profunda vergüenza de JD Vance



El perro faldero de Trump defiende a los jóvenes republicanos racistas como «niños», mientras que algunos tienen casi su edad, mientras etiqueta a las mujeres indias, como su esposa Usha, como «sucias». ¿Cuánto recibió por su alma?

El vicepresidente JD Vance en la Casa Blanca. (Alex Wong/Getty Images)

Al principio lo vi como una historia de “un perro muerde a un hombre”. Un grupo de republicanos «jóvenes» (de hasta 40 años) fueron atrapados Política a una serie de mensajes de texto de 28.000 mensajes que alaban a Hitler, amenazan a sus enemigos (compañeros republicanos) con ‘cámaras de gas’ y ‘violaciones’, llaman a los negros monos y ‘gente de la sandía’, etiquetan a las personas LGBTQ como ‘maricones’ y cosas peores, y a las mujeres indias también las insultan como ‘sucias’. ¿Realmente deberíamos sorprendernos?

Política informó que el intercambio es “parte de un tesoro de chats de Telegram… que abarcan más de siete meses de mensajes entre jóvenes líderes republicanos en Nueva York, Kansas, Arizona y Vermont”.

Sorprendentemente, un buen número de republicanos encontraron en sus almas marchitas denunciar a estos feos tontos. De hecho, algunos de los culpables fueron despedidos. ¿Pero alguien que los defendió? Vicepresidente J.D. Vance.

«La realidad es que los niños hacen cosas estúpidas, especialmente los niños pequeños», continuó Vance. El show de Charlie Kirk. «Cuentan chistes mordaces y ofensivos. Eso es lo que hacen los niños. Y realmente no quiero que crezcamos en un país donde un niño que cuenta un chiste estúpido –contando un chiste realmente ofensivo y estúpido- es una razón para arruinar su vida». Anteriormente publicó en X: “Me niego a participar en la búsqueda de perlas”.