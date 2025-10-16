La profunda vergüenza de JD Vance

Política
/
16 de octubre de 2025
El perro faldero de Trump defiende a los jóvenes republicanos racistas como «niños», mientras que algunos tienen casi su edad, mientras etiqueta a las mujeres indias, como su esposa Usha, como «sucias». ¿Cuánto recibió por su alma?
Al principio lo vi como una historia de “un perro muerde a un hombre”. Un grupo de republicanos «jóvenes» (de hasta 40 años) fueron atrapados Política a una serie de mensajes de texto de 28.000 mensajes que alaban a Hitler, amenazan a sus enemigos (compañeros republicanos) con ‘cámaras de gas’ y ‘violaciones’, llaman a los negros monos y ‘gente de la sandía’, etiquetan a las personas LGBTQ como ‘maricones’ y cosas peores, y a las mujeres indias también las insultan como ‘sucias’. ¿Realmente deberíamos sorprendernos?
Problema actual
Política informó que el intercambio es “parte de un tesoro de chats de Telegram… que abarcan más de siete meses de mensajes entre jóvenes líderes republicanos en Nueva York, Kansas, Arizona y Vermont”.
Sorprendentemente, un buen número de republicanos encontraron en sus almas marchitas denunciar a estos feos tontos. De hecho, algunos de los culpables fueron despedidos. ¿Pero alguien que los defendió? Vicepresidente J.D. Vance.
«La realidad es que los niños hacen cosas estúpidas, especialmente los niños pequeños», continuó Vance. El show de Charlie Kirk. «Cuentan chistes mordaces y ofensivos. Eso es lo que hacen los niños. Y realmente no quiero que crezcamos en un país donde un niño que cuenta un chiste estúpido –contando un chiste realmente ofensivo y estúpido- es una razón para arruinar su vida». Anteriormente publicó en X: “Me niego a participar en la búsqueda de perlas”.
Algunas cosas, JD. No todos, ni siquiera la mayoría, son «niños». Tienes 41 años; El espeluznante Peter Giunta, quien inició el chat grupal para conseguir apoyo para su fallido intento de liderar a los Jóvenes Republicanos, tiene 31 años. Giunta, un asistente del asambleísta de Nueva York Mike Reilly, fue despedido hoy. El intento de Giunta de liderar a los Jóvenes Republicanos fue apoyado por la representante Elise Stefanik, veleta del MAGA, quien probablemente desafiará a la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, así como al original joven republicano «caga-ratas» Roger Stone. Otros miembros del chat son funcionarios electos o personal superior de funcionarios electos.
Política informa que 251 de los textos del grupo contienen insultos y/o amenazas de violencia racistas, étnicas, antisemitas o de género. Estos no son niños al fondo del patio de la escuela; estos son hombres en posiciones de poder en el Partido Republicano.
Políticacon el que nunca se confundirá la naciónconcluyó: “En conjunto, los mensajes revelan una cultura donde la retórica racista, antisemita y violenta circula libremente, y donde la flexibilización de las normas políticas en la era Trump ha hecho que ese tipo de discurso se sienta menos tabú entre quienes se posicionan como los próximos líderes del partido”. En efecto.
Y Vance perdona estos comentarios enojados, incluso violentos, calificándolos de “bromas”, llegando tan lejos como llegó el propio Trump. También ignora un insulto a las mujeres indias, a pesar de que esa es la identidad de su esposa, Usha.
En concreto, uno de los cabrones se quejó de que un compañero de trabajo estuvo saliendo durante un tiempo con «una mujer india muy obesa».
Giunta respondió que la mujer «no era india».
“Simplemente no se bañaba a menudo”, intervino Samuel Douglass, senador del estado de Vermont y jefe de los Jóvenes Republicanos del estado.
¿Qué pasa, JD Vance, casado con una mujer india y todavía insistiendo en que esto es sólo una charla de niños?
Porque no es una charla de niños. Es un hecho cotidiano en el Partido Republicano actual. Trump surfeó esta ola de sentina hasta la Casa Blanca dos veces. Nos encanta. Vance, que intenta desesperadamente heredar el manto MAGA, no se da cuenta de que ya se ha ahogado.
Más de la nación
Apuntar inconstitucionalmente a distritos electorales Trump odia los llamados a actos coordinados de resistencia.
David Faris
El fallo, si llega, será desastroso para los votantes negros y para los demócratas.
Eli Mystal
Comprender las historias de los coyotes nativos puede ayudarle a comprender el atractivo de Donald Trump.
Julian Valiente RuidoGato
El estado está dando un buen ejemplo con su primer plan en el país. Pero la política cuenta con apoyo en todo Estados Unidos.
Katrina Vanden Heuvel