La profunda política del cierre del gobierno

Política publicitaria



Los republicanos John Thune y Mike Johnson durante una conferencia de prensa en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 3 de octubre de 2025. (Graeme Sloan / Bloomberg a través de Getty Images)

Donald Trump ha depositado a la nación en un cierre diferente del gobierno. Hablé con mi Nación Colega Chris Lehmann sobre los intereses políticos más grandes. Incluimos la retórica cambiante de Trump, que ha comenzado las afirmaciones falsas y racistas sobre los inmigrantes sin documentos que reciben beneficios y ahora parecen ser regodeados sobre los recortes de gastos. También discutimos la respuesta del Partido Demócrata y la forma en que la base del partido ha obligado al liderazgo a adoptar una actitud más fuerte. El artículo de Chris sobre el cierre se puede encontrar aquí.

Suscribirse a La nación Para admitir todos nuestros podcasts: thenation.com/subscribe.