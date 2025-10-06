La profunda política del cierre del gobierno

Donald Trump ha depositado a la nación en un cierre diferente del gobierno. Hablé con mi Nación Colega Chris Lehmann sobre los intereses políticos más grandes. Incluimos la retórica cambiante de Trump, que ha comenzado las afirmaciones falsas y racistas sobre los inmigrantes sin documentos que reciben beneficios y ahora parecen ser regodeados sobre los recortes de gastos. También discutimos la respuesta del Partido Demócrata y la forma en que la base del partido ha obligado al liderazgo a adoptar una actitud más fuerte. El artículo de Chris sobre el cierre se puede encontrar aquí.
