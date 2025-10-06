La profunda política del cierre del gobierno


Los republicanos John Thune y Mike Johnson durante una conferencia de prensa en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 3 de octubre de 2025.

(Graeme Sloan / Bloomberg a través de Getty Images)

Donald Trump ha depositado a la nación en un cierre diferente del gobierno. Hablé con mi Nación Colega Chris Lehmann sobre los intereses políticos más grandes. Incluimos la retórica cambiante de Trump, que ha comenzado las afirmaciones falsas y racistas sobre los inmigrantes sin documentos que reciben beneficios y ahora parecen ser regodeados sobre los recortes de gastos. También discutimos la respuesta del Partido Demócrata y la forma en que la base del partido ha obligado al liderazgo a adoptar una actitud más fuerte. El artículo de Chris sobre el cierre se puede encontrar aquí.

Jeet Señor



Jeet Heer es corresponsal de los asuntos nacionales de La nación y anfitrión del semanal Nación podcast, El tiempo de los monstruos. También plica en la columna mensual ‘síntomas mórbidos’. El autor de In Love of Art: Francoise Mouly’s Adventures in Comics with Art Spiegelman (2013) y Sweet Lechery: reseñas, ensayos y perfiles (2014), Lord ha escrito para numerosas publicaciones, incluidas El neoyorquino» La evaluación parisina» Revisión trimestral de Virginia» La perspectiva americana» El guardián» La nueva repúblicaY El Boston Globe.





