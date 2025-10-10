La oposición a las ocupaciones militares de Trump sigue creciendo



Activismo



Escondido a plena vista





En Illinois, California y Oregón, los residentes y los fiscales generales se oponen al despliegue de tropas federales en sus ciudades. Hasta ahora está funcionando.

Multitudes se reúnen en Ida B. Wells Drive y Michigan Avenue en el centro de Chicago, Illinois, el 8 de octubre de 2025, para una manifestación de emergencia, ondeando banderas y sosteniendo carteles para oponerse a la presencia de ICE y la Guardia Nacional en Chicago. (Jacek Boczarski/Anadolu vía Getty Images)

El fin de semana pasado, agentes de ICE y policías estatales en las instalaciones de procesamiento de Broadview en el área de Chicago anticiparon la visión de Trump de un Estados Unidos en el que las áreas metropolitanas estén bajo ocupación militar.

Las 24 horas del día, los siete días de la semana, los manifestantes han estado en las calles frente al edificio federal: francotiradores del ICE en los tejados y torres vigilándolos. Durante la semana pasada, estos manifestantes se enfrentaron repetidamente a ataques con gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma. Un agente de ICE roció a un pastor, David Black, directamente en la cara; un grupo de agentes agarró al rabino, Michael Ben Yosef, y lo golpeó brutalmente. Según Adam Dzurko, un manifestante de 23 años, “ICE continuó [Yosef] como una pelota de fútbol, ​​lo golpeó, lo arrojó como a un muñeco de trapo, simplemente lo arrojó. Josef acabó en urgencias. Lo mismo ocurrió con una mujer de ochenta años, que sólo sostenía un cartel de protesta, según afirman los testigos. Debido a ese pecado, los agentes la empujaron al suelo y ella se golpeó la cabeza contra el asfalto, cortándose la cabeza y el brazo. Sus compañeros manifestantes la recogieron y la llevaron rápidamente al hospital.

“Es muy desalentador para mí atacar a personas indefensas”, me dijo Dzurko. “Me rompe el alma”.

Dzurko padece varias afecciones médicas y tiene un perro de servicio llamado Bea, que lo ha acompañado en las protestas. Equipó a Bea con protección facial contra gases lacrimógenos; Sin embargo, al menos en una ocasión, los agentes obligaron a Dzurko y a Bea a salir de su coche, les quitaron el equipo antigas y, según afirma Dzurko, los obligaron a caminar sin protección a través de la neblina tóxica como castigo por su protesta. Dijo que los agentes intentan incitar a los manifestantes a la violencia todos los días, conduciendo sus coches entre la multitud y gritando que van a herir a los manifestantes. «Es un juego del gato y el ratón», dice. «Los persiguen, los abordan con mucha fuerza. Luego aceleran. Simplemente ejercitamos nuestros derechos de la Primera Enmienda. Nadie hace nada diferente. Es triste. Hay mucha gente mayor, luego hay niños. No les importa quién está entre la multitud».

Trump y Hegseth ordenaron a la Guardia Nacional federalizada de Illinois ir a Chicago a principios de esta semana, también trajeron a un puñado de Guardias Federalizados de California y luego aceptaron 400 Guardias Nacionales de Texas adicionales ofrecidos como voluntarios por el Gauleiter Greg Abbott. Trump ha declarado la ciudad zona de guerra devastada por el crimen, las pandillas y los inmigrantes indocumentados, y el miércoles publicó en las redes sociales que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Johnson, deberían ser arrestados y encarcelados por no cooperar con ICE.

Cuando la jueza April Perry, que preside la demanda presentada por la administración del gobernador Pritzker contra el despliegue, instó a la administración a esperar unos días antes de desplegar tropas en Chicago hasta que pudiera revisar los méritos del caso, los abogados federales se negaron a aceptar el retraso.

En el noroeste del Pacífico, los tribunales han dado menos margen de maniobra al FBI. Mientras un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito hizo A Trump se le permitió federalizar a algunos miembros de la Guardia Nacional de Oregón no anuló la prohibición temporal del tribunal inferior sobre el uso de esa Guardia Nacional federalizada de Oregón, u otras fuerzas federalizadas, en Portland. En una opinión mordaz, la jueza Karin Immergut (designada por Trump) dictaminó que las condiciones sobre el terreno simplemente no ameritaban tal despliegue.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de California ha tomado nota de los esfuerzos de la administración Trump para reubicar a cientos de guardias federalizados de California en Oregón. Los abogados del estado regresaron a la corte el martes para argumentar que si estas tropas no son necesarias en Los Ángeles y, por lo tanto, pueden enviarse al norte, a Oregón, se ha socavado el fundamento para federalizarlas en primer lugar (que se necesitaban con urgencia como tropas sobre el terreno para sofocar los disturbios violentos y los ataques a agentes y propiedades federales en Los Ángeles). Con las acciones del FBI esta semana, como me explicó el fiscal general de California, Rob Bonta, «reconocen que no hay ningún daño irreparable por no tener tropas, porque las enviaron por orden propia. Creemos que tenemos un caso muy sólido. Es un gran avance».

Bonta añadió: «El presidente no está obligado por los hechos ni por la ley. No sabe qué es la Constitución. Desprecia la ley; se interpone en el cumplimiento de su agenda».

Bonta dijo que cree que su estado puede seguir obteniendo victorias legales que contrarresten los peores impulsos de la administración Trump y, hasta la fecha, dijo, la administración se está adhiriendo a los fallos de la corte, aunque a regañadientes.