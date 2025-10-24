La frenética destrucción del ala este de la Casa Blanca



Demoler la entrada popular a la Casa del Pueblo es parte del plan de Trump para desestabilizar y destruir a sus oponentes.

Una excavadora trabaja para retirar los escombros después de la demolición del ala este de la Casa Blanca. La demolición es parte del plan del presidente Donald Trump de construir un salón de baile en el lado este de la Casa Blanca. (Eric Lee/Getty Images)

En 2014, le prometí a mi hija que le invitaría a una fiesta de Navidad en la Casa Blanca. Un amigo le envió un mensaje de texto a otro (no se intercambiaron favores) y a Nora y a mí se nos permitió aparecer en la hermosa entrada del ala este, donde millones de invitados oficiales y estadounidenses comunes y corrientes han tenido la oportunidad de visitar «la casa del pueblo» a lo largo de décadas. No me dejo impresionar fácilmente, pero esto fue genial. Nos recibieron versiones animatrónicas de los perros del presidente Obama, Bo y Sunny, numerosos árboles de Navidad bellamente decorados que recubren los paneles del vestíbulo de visitantes y decoraciones con el tema «La visión de la Navidad de un niño». Se sirvieron galletas Bo y Sunny.

Ya no tenemos perros en el ala este (Trump, en particular, no tiene mascotas) y ya no tenemos ningún ala este. A última hora de la tarde del lunes, sin previo aviso, los equipos de construcción comenzaron a destruir la icónica estructura, que se añadió hace 123 años. Además del vestíbulo de visitas y la gran columnata, el ala albergaba las actividades de la primera dama y sus oficinas. Se dice que la primera dama Betty Ford señaló: «Si el ala oeste es el espíritu de la nación, entonces el ala este es su corazón». Es apropiado que Melania Trump renunciara a su oficina desde la que planeó la espantosa profanación navideña de 2018, con hileras de árboles de color rojo sangre que parecían personajes de El cuento de la criada. Desde entonces se ha convertido en una sala de embalaje de regalos.

Ésta es mi forma privilegiada de explicar por qué mi corazón se sintió destrozado por la destrucción del ala este. Pero creo que me sentiría así incluso si nunca hubiera estado allí. Las fotografías de la demolición parecían como si el edificio hubiera sido atacado por un terrorista o un enemigo extranjero. Y no pude evitar conectarlo con el hecho de que unos días antes, siete millones de estadounidenses protestaron contra Trump y sus políticas en manifestaciones No Kings en todo el país. Se dio la vuelta y, sin permiso ni control, inmediatamente destruyó la “entrada del pueblo” a la casa del pueblo. Hasta ahora no hay mejor símbolo de su presidencia. El jueves se erigieron altos muros de madera y vallas para proteger la profanación de la vista del público. La gente seguía intentando verlo de todos modos. Me encontré con Wolf Blitzer de CNN, quien «trató de echar un vistazo por sí mismo», pero ya era demasiado tarde. La destrucción habría hecho sonreír al difunto líder de Al Qaeda, Osama bin Laden; los daños causados ​​al Pentágono por uno de sus aviones el 11 de septiembre de 2001 parecen menores en comparación.

Mientras las estaciones de televisión transmitían imágenes de la herida abierta en la Casa Blanca, transmitían otras imágenes desestabilizadoras y que revolvían el estómago. Agentes enmascarados y armados de ICE y de la Patrulla Fronteriza están llevando a cabo operaciones militares cada vez más descaradas en las calles de Estados Unidos. Otro ataque tuvo lugar en Canal Street en Manhattan, donde ICE tomó medidas enérgicas contra vendedores en su mayoría africanos, muchos de ellos indocumentados, conocidos por vender sus productos en el corazón del barrio chino de la ciudad. Vemos a personas que se resisten, algunos de ellos civiles, brutalmente arrojados al suelo y esposados, y luego retenidos, algunos de ellos indefinidamente.

Todas estas imágenes, desde la Casa Blanca desfigurada hasta las armas de guerra que aterrorizan a los estadounidenses en nuestras calles, son psicológicamente desestabilizadoras, y ese es el punto. Trump quiere que nos sintamos impotentes y asediados.

Pero esto no asusta a todos. Mientras caminaba hacia el jardín sur de la Casa Blanca, decenas de turistas tomaron fotografías. Pensé que desde lejos podrías ver mejor la masacre. Pero no, tenían una vista prístina de postal de la Casa Blanca, sin ninguna destrucción fea visible desde ese punto de vista, y se tomaron selfies y fotografías. Le pregunté a un grupo si tenían alguna idea de que Trump acababa de destrozar un tercio de la estructura histórica que llegaron a comerse con los ojos; Me miraron como si estuviera loco. Lo cual era un poco, supongo. Un hombre negro que comercializaba gorras MAGA me dijo que estaba haciendo un gran negocio de la nada: Trump construiría un salón de baile “dos veces mejor” y lo pagarían amigos como “P. Diddy”, en referencia a Sean Combs, recientemente declarado culpable de dos cargos de “transporte para dedicarse a la prostitución” y sentenciado a 50 meses de prisión, “si es liberado”. El vendedor debe creer los rumores de que Trump está considerando perdonar a su aliado Combs.

Al final, no puedo culpar a los turistas (excepto aquellos que compran sombreros MAGA) por tomar buenas fotografías. Muchos probablemente planearon sus visitas antes del cierre del gobierno y ahora han venido a esta ciudad de importantes museos y monumentos que están en gran parte cerrados. Un joven me siguió para preguntarme si lo que les había contado sobre la destrucción era cierto. “Eso suena loco”, dijo, cuando le dije que sí. Suena loco y es parte de un plan para hacer que los oponentes de Trump se sientan locos. Debemos resistir ese sentimiento y al mismo tiempo darnos cuenta de lo feo que se está volviendo nuestro país.