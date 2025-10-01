Política
1 de octubre de 2025
Trump y el Ministro de Defensa pidieron a los líderes militares de la cumbre del lado del autoritarismo y el abuso, pero los oficiales no tensan en el mensaje.
Nadie sabía por qué el Ministro de Defensa Pete Hegseeth 800 de los mejores líderes militares estadounidenses, de puestos en todo el mundo, llamó al Cuerpo de la Marina, basado en Quantico, Virginia, ayer para el rally más costoso y aburrido de la historia mundial. Quería liberar al ‘guerrero -ethos’ en los hombres, y el puñado de mujeres presentes, dijo en su discurso con ellos. La reunión «La liberación de los guerreros de Estados Unidos, en nombre, en escritura y en las autoridades», continuó. «Matas personas y rompes cosas para los vivos. No eres políticamente correcto y no necesariamente no siempre perteneces a la sociedad educada».
Quizás Hegseeth pensó que habló con el reclutamiento de hielo de clase más reciente. ¿Cómo podría decir que el auditorio se reunió con los principales oficiales, uniformados y decorados en medallas, sentados con una actitud perfecta, que «no necesariamente siempre pertenecen a la sociedad educada»? Ese fue un momento, había muchos otros, cuando no pude evitarlo, pero me preguntaba qué pensaba el recopilado. Probablemente algo en las líneas de qué veterano -senador de los periodistas de la Fuerza Aérea Mark Kelly dijo después del discurso: «Esto es lo que obtienes si instalas el Newsgan el sábado por la mañana como Ministro de Defensa». O como alguien bromeó: «Secretario». En cualquier caso, no recibió aplausos ni risas de la multitud.
Hegseeth aprovechó la oportunidad para anunciar algunas reglas nuevas, incluida lo que llamó ‘estándares de atención’. «No más barbas, cabello largo, expresión individual superficial. Nos vamos a cortar el cabello, afeitarnos las barbas y mantenernos estándares», dijo. Para ser honesto, esa prohibición de las barbas es racista, porque los hombres negros sufren un sufrimiento de una condición de la piel que hace que el afeitado sea doloroso, a veces imposible. Pero no se detiene allí. Porque él «dirige que los combatientes de guerra en los trabajos de combate realizan su prueba de servicio de servicio en una edad neutral de género, estándar masculino normal que se obtiene por encima del 70 por ciento», las mujeres no tendrán una pelea a menos que puedan satisfacer los estándares de aptitud exacta de los hombres. Aumentó la prohibición de las crueles novatadas de jóvenes reclutas en el entrenamiento y parecía fomentar la tortura de los combatientes enemigos. Se burló de las ‘reglas de compromiso’ como ‘débiles’ y ‘despierto’. Ah, y no se permiten gotas en el Cuerpo de Guerreros de Hegseeth.
“Si el Ministro de Guerra puede hacer regularmente PT duro [physical training]De esta manera, cada miembro de nuestra fuerza conjunta puede «, dijo.» Para ser honesto, es agotador esperar formaciones de combate, o realmente ver todas las formaciones y gruesas tropas. Del mismo modo, es completamente inaceptable ver a los generales y almirantes de grasa en los pasillos del Pentágono y los principales comandos en todo el país y el mundo. Es una mala mirada. Es malo, y no es quienes somos. «Entonces, Hegseeth concluye:» Hoy, en mi dirección, cada miembro de la fuerza conjunta es necesario para que cada rango haga una prueba PT dos veces al año, y para cumplir con los requisitos de longitud y peso dos veces al año. «
¿Qué pensaron estos hombres cuando su comandante obeso en jefe mórbido se subió al escenario un poco más tarde para una araña de 72 minutos? Trump mantuvo noticias con su discurso advirtiendo a estos líderes que su misión está cambiando, y que pronto se concentrarán cada vez más en ‘el enemigo interior’.
Pero hizo su llamado para el cabello para usar la fuerza militar ilegal contra el ‘enemigo dentro’ con las quejas de Loony Tunes sobre Joe Biden, que insistió en firmar el comité formal de cada oficial con una apertura de un automóvil. No Trump: Les dijo que tenía ganas de firmarlos personalmente. «Amo mi firma. Realmente hago eso. Todos aman mi firma», dijo.
Especialmente el fallecido Jeffrey Epstein.
Los ojos de Trump estaban hinchados; Un ojo cuelga. Sonaba cada vez más demente mientras empujaba más. Parecía traquetear cuando los que se habían reunido tampoco lo dieron la bienvenida. Pero era muy claro sobre la nueva misión de estos líderes: el uso de las ciudades estadounidenses «como motivos de entrenamiento» para el Ejército de los Estados Unidos. «Los demócratas tienen la mayoría de las ciudades que son malas», dijo a los oficiales. «Lo que han hecho con San Francisco, Chicago, Nueva York, Los Ángeles: son lugares muy inseguros. Y vamos a enderezarlos uno por uno. Y esta será una parte importante para algunas personas en esta sala. Eso también es una guerra. Es una guerra desde adentro».
El jefe de veteranos de liderazgo responsable disparó al quantico -grub en las redes sociales, en particular el mensaje de Hegseeth de que el propósito de los recopilados era «matar a las personas y romper cosas»:
Este es un mensaje vergonzoso. Hubo un soldado con el que serví en el ejército que luego fue asesinado en Mosul, Iraq, quien dijo que se unió al ejército fue porque creía que era el mayor poder para el bien que el mundo una vez conoció. Dijo que el Ejército no solo enseñó a sus soldados a ser mortales, sino que también nos enseñó a ser compasivos y empáticos y no solo a dar al pueblo estadounidense, sino también a la libertad, vomitando y buscando personas de todo el mundo. Este es el verdadero espíritu guerrero que muchos de nosotros conocemos y mantenemos a los veteranos. Creo que mucho sobre él esta noche y será muy importante como hijos de perras como Trump y Hegseeth transformarán nuestro gran ejército en algo que se parece a los rusos. Su memoria y servicio no deben ser en vano.
Un ex oficial de defensa le dijo Política La reunión fue «una pérdida de tiempo para muchas personas que enfáticamente tenían mejores cosas que pudieran y deberían hacer. También es un riesgo estratégico imperdonable concentrar a tantos líderes en la estructura de comando operacional en el mismo tiempo y lugar conocidos de audiencia, para transmitir un mensaje no sensible de pocas ganancias».
Los oficiales obedecieron las órdenes, pero no tenían que gustarles, y no parecían eso. El silencio a veces era ensordecedor.
Todos esos oficiales se despertaron esta mañana de las noticias esperadas de que el gobierno había cerrado, en el que Trump y los líderes republicanos del Congreso se negaron a restaurar recortes drásticos en la atención médica a cambio de voces democráticas. También soy extraño optimista sobre este desarrollo. Trump promete despidos masivos, pero cientos de miles ya han sido despedidos. Ya ha retirado el gasto para los aprobados por el Congreso, sin un vistazo a la protesta de los líderes republicanos. Ahora dice que puede usar el cierre como pretexto para cortar programas populares como el Seguro Social y la Medicina, y solo puedo decir en las palabras inmortales de Pete Hegseeth: «Fafo». Cuando los oficiales ignoraron su obvio intento de una línea de aplausos, la expresión en su rostro dijo: «Son en alguna parte cinco horas».
El líder de Remedy del Senado, Chuck Schumer, se retiró la última vez que se enfrentó en marzo en marzo con este posible resultado, hasta la molestia de la mayoría de los senadores demócratas. Temía, dijo, lo que Trump haría con el poder que le dio el cierre para meterse con la fuerza laboral federal. En seis meses hemos adoptado a Trump ese poder; Esta vez Schumer hizo el correcto. No sé a dónde va esto, pero estoy de acuerdo con Marcy Wheeler en que, aunque algunos estadounidenses sufrirán, también verán que el único sector del gobierno que continúa funcionando, como lo es anteriormente las máquinas crecientes y más violentas de la aplicación de la inmigración. La mayoría de los oficiales de hielo se consideran «empleados esenciales». No puede obtener un empleado de un Seguro Social por teléfono si tiene problemas, pero ve que sus vecinos con piel marrón ocupan ilegalmente por delincuentes enmascarados.
No estamos en camino a un régimen autoritario; Ya vivimos debajo de uno. Y cuanto antes se dan cuenta de que más personas se dan cuenta de eso, antes podemos comenzar a defenderse de manera efectiva.
