La economía de Trump? Algunos reagan -paralelas



Política





/

En contraste con las reaganitas ahora sobrias, Trump ha recibido el honor de la economía desde el primer día.

Política publicitaria



Una pintura del ex presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, detrás de Donald Trump durante una ceremonia jurada para Tulsi Gabbard como director estadounidense de inteligencia nacional en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el miércoles 12 de febrero de 2025. (Jim Lo / Getty Images)

En el invierno y la primavera de 1981, Ronald Reagan dibujó una reducción masiva, reducciones de gastos domésticos y gastos militares en el lado de la oferta, mientras que el presidente de la Reserva Federal elevó las tasas de interés de Paul Volcker. Para el verano, la economía se dirigía a una recesión, y mi jefe, el presidente Henry Reuss del Comité Económico Conjunto, comenzó a exigir que el nuevo gobierno asumiera responsabilidad. «¡Oh, no!» Respondieron: «¡Nuestro programa no está en vigor!»

Los paralelos con 2025 son más claros que reales. Los proyectos de CBO que agregarán la reducción de impuestos de Trump a la deuda nacional, pero eso solo se basa en el principio absurdo de que los recortes de impuestos de 2017 serían diferentes. En realidad, la evaluación fiscal fue un cambio relativamente pequeño en el status quo. Los recortes son un golpe grave para Medicaid y Snap, pero pequeños en relación con la economía. Del mismo modo, el ejército está aumentando. La desregulación es más grave, pero los efectos, por ejemplo, en el medio ambiente, tomarán tiempo para aparecer. Las tasas de interés son altas, pero el 5 por ciento no son 20.

Y hay tarifas. La administración de Reagan fue en principio libre comercio, proteccionista si es útil. Trump es básicamente muy proteccionista, pero abierto a la presión del mundo real, y es por eso que se posponen los últimos espesores de China y México. Sus tarifas permitirán a algunos productores estadounidenses aumentar los precios y las ganancias (buenos para empleos, malos para los consumidores), excepto cuando interrumpen las cadenas de suministro críticas. Que estos ahora son ubicuos para el galio, el germanio, los magnets de tierra raros, es algo que descubren la gente de Trump y el Pentágono.

En contraste con las reaganitas ahora sobrias, Trump ha recibido el honor de la economía desde el primer día. Esto está en línea con su cosmovisión general, pero también con la tendencia al pensamiento mágico en la economía desde la década de 1980. Desde entonces, la hiperpersonalización de la política económica (Clinomics, Bidenomics) se ha profundizado enormemente, de modo que cada presidente está perforado con poderes misteriosos enraizados en el poder de la personalidad y, por así decirlo, ideas distintivas. Pero es una espada de doble filo, como descubrió Trump cuando la Oficina o Estadísticas Laborales (BL) revisó abruptamente tres meses del crecimiento del empleo. Trump respondió disparando al Mensajero, algo que nunca sucedió bajo Reagan porque defendimos el BLS en el Comité Económico Conjunto y mantuvimos audiencias sobre el desempleo cada mes.

La gente de Reagan sabía (¡y me dijo!) Que esperaban que Volcker desarrollara una profunda recesión. Los monetaristas preferían esto; Las noches de suministro se opusieron; El economista más importante de Reagan, Murray Weidenbaum, hizo bromas privadas sobre la colisión. Compromiso dividido similar El Scott Bessent (bendito su corazón) realmente se mueve a Elon Musk? Y algunas de las tarifas de Trump son tan locas como los suministros. El elemento del buen humor parece ausente, así como el realismo sombrío subyacente. Trump siempre parece necesitar buenas noticias, pero no para disfrutarla; Él no es Roosevelt y Reagan.

Luego está la tasa de interés, entonces si ahora es una pregunta crítica. Con la deuda gubernamental mayor que el PIB, las altas tasas de interés de las inundaciones con dinero con dinero, mientras que el mercado inmobiliario está bloqueado y la capitalización social en las empresas más especulativas (y posiblemente inestables) está concentrada. Trump tiene razón (así que ayúdame) que las tasas de interés deberían caer. Pero sus requisitos públicos y amenazas trajeron de vuelta al presidente Jerome Powell en una esquina: Powell no puede satisfacer sin tener que entregar «independencia». Solo el Congreso puede cambiar la Fed de curso, y hasta ahora el Congreso está al margen, con los demócratas en el lado equivocado del tema. Aquí el contraste con 1982 es agudo: ese año el Congreso torturó por tasas de interés más bajas y finalmente lo consiguió. (El 18 de mayo de 1982, el Comité Federal de Mercado Abierto de Discusión sobre una carta de reubique a Volcker de seis páginas; la modestia excluye mi mención de quién lo ha provocado).

Problema actual



Finalmente, existe una política exterior: una designación crítica para el éxito o el fracaso de la política económica, porque sin vida en la Tierra, las economías les está yendo mal. En este asunto, Reagan (en su segundo mandato) realmente se cobró, a mis ojos, contactando al liderazgo de la Unión Soviética y la Guerra Fría terminó. Trump tiene una ambición similar, pero hasta ahora los resultados no son impresionantes. El reloj está marcando, con los demócratas en el lado equivocado del problema nuevamente, y uno solo puede esperar lo mejor.

Bueno, como Marx notó famoso El decimoctavo brumaire de Louis BonaparteHegel comentó en algún lugar que las grandes personalidades aparecieron nuevamente, pero «olvidó agregar, en la primera ocasión como una tragedia; en la segunda como farsa». La revolución de Reagan fue el amanecer inteligente de una época mística, el comienzo de la regla de los economistas neo -liberales. Trump parece más un viaje desesperado a través de los escombros.

Al final, a la gente de Reagan se les ocurrió el honor de la economía del nuevo año fiscal, 1 de octubre de 1982. Ese día, en mi incentivo, reusta un poema de Archibald Macleish en el Registro del Congreso. Se llama «el fin del mundo»:

Muy inesperado, como vasserot

El pobre ambidEXtrio se iluminó

Un partido entre su gran y segundo dedo del pie,

Y Ralph de Leeuw estaba ocupado mordiendo

El cuello de Madame Sossman mientras el tambor

Señalado, y Teeny estaba a punto de toser

En tiempo de vals, Jocko se balancea en el pulgar

Bastante inesperado para soplar en la parte superior: Y allí, arriba, allí, era de eso

Esos miles de caras blancas, esos ojos aturdidos,

Allí en la oscuridad sin estrellas, el equilibrio, el flotante,

Allí con vastas alas sobre los cielos cancelados,

Allí en la negrura repentina el Pall negro

Nada, nada, nada, nada en absoluto.

MacLeish, luego al final de su vida, lo vio y envió una carta; Estaba encantado.