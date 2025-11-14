La destrucción de la libertad y el valor humano por parte de Trump



El Partido Republicano ha intentado deliberadamente hacer que la atención sanitaria sea inasequible y privar a las familias de la posibilidad de poner comida en la mesa.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 6 de noviembre de 2025 en Washington, DC. (Andrew Harnik/Getty Images)

La semana pasada, en una orden ejecutiva que pasó desapercibida, Donald Trump declaró el período del 2 al 8 de noviembre “Semana del Anticomunismo”.

Dada la propensión de Trump a acciones maliciosas y peligrosas, creo que hay cosas mucho peores que MAGAman podría hacer que desperdiciar su energía política en políticas gestuales inútiles de la era McCarthy. Pero, por otro lado, dado lo que la administración Trump realmente planeó hacer la semana pasada, vale la pena citar el lenguaje de la orden en sus caras: “Renovamos nuestro compromiso nacional de mantenernos firmes contra el comunismo, defender la causa de la libertad y el valor humano, y reafirmar que ningún sistema de gobierno podrá reemplazar jamás la voluntad y la conciencia de un pueblo libre”.

Hablemos por un momento sobre la voluntad y la conciencia de un pueblo libre: las encuestas muestran que alrededor de cuatro de cada cinco estadounidenses apoyan firmemente el SNAP y creen que el gobierno debería brindar beneficios a los estadounidenses hambrientos. Incluso el 69 por ciento de los votantes republicanos apoyan el programa. Más del 77 por ciento de los encuestados dijeron que estaban preocupados por los recortes de beneficios como efecto secundario del cierre del gobierno.

Entonces, ¿qué hizo Trump, la voz de la “voluntad y la conciencia de un pueblo libre”? Ordenó a su Departamento de Agricultura que limitara la distribución de los beneficios del SNAP. Luego, su gobierno apeló las sentencias de los tribunales inferiores que ordenaban el pago de las prestaciones. Luego, Trump dijo a los estados que optaron por distribuir beneficios durante el período después de que un tribunal de apelaciones rechazó la solicitud del gobierno federal de revocar un fallo que ordenaba que se realizaran pagos de ayuda alimentaria que debían recuperar la ayuda brindada a los residentes hambrientos. Y finalmente, sus abogados convencieron a la mayoría de extrema derecha en la Corte Suprema de Estados Unidos para que suspendiera los fallos de los tribunales inferiores y permitiera temporalmente que se retuvieran los beneficios del SNAP. Como resultado, millones de estadounidenses padecen hoy aún más inseguridad alimentaria que hace una semana.

¿Y por qué se cerró el gobierno en primer lugar? Porque Trump una vez más se había involucrado mucho en los subsidios al seguro médico pagados a millones de familias bajo las disposiciones de la Ley de Atención Médica Asequible, y sus ejecutores en el Congreso habían dejado claro que no incluirían dinero para estos subsidios en su paquete de financiación gubernamental.

No puedo pensar en otro momento en la historia de Estados Unidos en el que un presidente haya intentado de manera tan deliberada dañar a tantos estadounidenses, con el objetivo de hacer que la atención médica sea inasequible y privar a las familias de la capacidad de poner comida en la mesa. Eso no es sólo negligencia política; más bien, es una negación total del deber de comportarse decentemente con el prójimo.

Mientras gastaba capital político cortando los beneficios de cupones de alimentos a decenas de millones de estadounidenses, el comandante en jefe celebró bailes vistosos en Mar-a-Lago y continuó cortejando a multimillonarios para financiar su ridículo salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto al que los estadounidenses se oponían por un margen de dos a uno.

Ahora se puede discutir si la culpa principal de poner fin temporalmente a los cupones de alimentos para millones de familias sin ahorros a los que recurrir es de Trump y sus malvados asesores, o si es de la mayoría mentirosa e insensible de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero sea cual sea la culpa última, lo que está claro aquí es que las instituciones de élite del país (la presidencia, el Congreso, la Corte Suprema) están fallando a los estadounidenses comunes y corrientes.

Puede repasar la lista de acciones repugnantes de Trump en los últimos días y llegar a la misma conclusión: cuando los retrasos y cancelaciones de viajes aéreos se aceleraron la semana pasada, un mes después de que se dejó de pagar a los controladores aéreos, la respuesta de Trump fue brutalmente directa: «¡Todos los controladores aéreos deben regresar a trabajar AHORA! Cualquiera que no lo haga será sustancialmente ‘descartado'», escribió Trump en las redes sociales. “PRESÉMATE A TRABAJAR INMEDIATAMENTE”.

Ese no es el lenguaje de un político que intenta abordar un espinoso problema económico y político, reconociendo la desigualdad de una situación en la que a los servidores públicos se les pide que hagan enormes sacrificios económicos. Más bien, es el lenguaje del amo de esclavos, un hombre que ve a los empleados federales como poco más que su propiedad personal, una propiedad que debe ser sometida a golpes.

Por el contrario, en los aeropuertos donde los controladores de tráfico aéreo han distribuido folletos instando al gobierno a reabrir y pagar a sus trabajadores, los viajeros han mostrado un tremendo apoyo y empatía por estos trabajadores esenciales del sector público. De la misma manera, los estadounidenses comunes y corrientes han reaccionado con horror ante la congelación de los beneficios alimentarios, donando enormes sumas a despensas y bancos de alimentos; y muchos restaurantes y tiendas de comestibles, en asociación con DoorDash, han comenzado a regalar comida a los lugareños hambrientos y a los trabajadores federales no remunerados.

En el frente de la política exterior, mientras el nexo Trump-Hegseth continúa fragmentando el derecho internacional al adoptar una política de asesinato en masa de tripulantes de barcos en el Pacífico y el Caribe supuestamente abusando de las drogas, sólo pequeñas minorías de estadounidenses apoyan el bombardeo y aprueban la concentración militar más amplia contra Venezuela. Quizás eso se deba a que la mayoría de los estadounidenses se dan cuenta de que matar personas basándose en pruebas secretas de que pueden haber cometido delitos relacionados con las drogas (en lugar de interceptar sus barcos, arrestarlos, utilizar las drogas incautadas como evidencia en los juicios y luego condenarlos después del debido proceso) no es ni remotamente compatible con la «causa de la libertad y el valor humano» que Trump enfatizó en su orden ejecutiva.

Y no es sólo el público estadounidense el que se opone a la política de asesinatos en masa: el gobierno británico está tan preocupado de que sus militares y funcionarios de inteligencia puedan estar implicados en crímenes de guerra que el país ha restringido el intercambio de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos barcos narcotraficantes. Canadá aún no ha dejado de compartir inteligencia con Trump, pero también se ha distanciado públicamente de la política de asesinatos.

El trumpismo, con todo su exagerado desprecio por las normas internacionales, es despreciado por los gobiernos en el extranjero. Y como lo demostraron las elecciones del 4 de noviembre, Trump y el trumpismo ahora también son rechazados por una sólida mayoría del público estadounidense.

Trump tiene razón cuando dice que “ningún sistema de gobierno podrá jamás reemplazar la voluntad y la conciencia de un pueblo libre”. Se acordó de este hecho de la manera más poderosa cuando tomó la desafortunada decisión de asistir a un partido de fútbol de los Commanders en Washington DC la semana pasada. Durante más de dos minutos, decenas de miles de enojados residentes de la capital, que ha ocupado militarmente en los últimos meses, abuchearon a Donald Trump.

Después de la alegría nacional en el Bronx que los votantes brindaron al republicano trumpificado, fue verdaderamente un sonido glorioso.