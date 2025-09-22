La corrupción de la ley de Donald Trump destruye la democracia estadounidense

Política
Si los demócratas no luchan con esto con todo lo que tienen, en realidad admiten que el autoritarismo está aquí para quedarse.
Donald Trump se encuentra en casi cualquier cosa menos un tema: su implacable odio contra sus enemigos políticos. Está dispuesto a mimar esta ira, incluso en los momentos más inapropiados, por ejemplo, un servicio de televisión nacional -burial, supuestamente basado en la fe y la curación cristiana.
El domingo, durante el monumento para el asesinado activista de derecha Charlie Kirk en un estadio de la NFL en Arizona, muchos de los oradores tomaron la carretera principal, a pesar de su historia anterior de partidarios que no son de bienestar. La viuda de Kirk, Erika, incluso fue tan lejos que le ofreció perdón al supuesto asesino de su esposo.
Pero el camino principal no es uno que Trump alguna vez quiera caminar. Prefiere más caminos subterráneos.
En su discurso ante la multitud obstinada, el presidente dijo que Kirk «no odió a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos». Hasta ahora, tan estándar. Entonces Trump saludó: «No estuve de acuerdo con Charlie. Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para ellos».
Cualquiera sea su declive, estas amargas palabras tienen la virtud de la honestidad. De hecho, ofrecen una clave para toda la presidencia de Trump. En lugar de gobernar en nombre de la nación en su conjunto, fue liderado por el principio de que el poder presidencial se trata de ayudar a los amigos y castigar a los enemigos.
Trump estaba particularmente entusiasmado con el uso de la aplicación de la ley como arma contra enemigos y un escudo para los aliados, todo con el fin de fortalecer su poder. Dos eventos el sábado aclararon la corrupción de Trump sobre la ley.
El sábado por la noche, Trump publicó un mensaje al abogado, Pam Bondi, y exigió que continúe con tres de sus enemigos políticos más destacados, el director del FBI del FBI, James Comey, senador de California, Adam Schiff, Letitia James en Nueva York. Trump también dijo que nombró a su ex abogado Lindsey Horman después de un importante fiscal público. El mensaje dice:
PAM: He juzgado más de 30 declaraciones y mensajes que dicen que, en esencia, «la misma historia antigua que la última vez, todo habló, no se hace ninguna acción. ¿Cuál es la cuestión de Comey, Adam» Shifty «Schiff, Leticia? Todos son culpables como el infierno, pero no se hace nada». Luego casi detuvimos a un demócrata que el abogado estadounidense, en Virginia, apoyó un pasado republicano realmente malo. Un rino, que nunca haría su trabajo. Es por eso que dos de los peores demsadores lo empujaron tan fuerte. Incluso mintió a los medios de comunicación y dijo que se estaba deteniendo y que no teníamos negocios. No, lo despedí, y hay un gran caso, y muchos abogados y expertos legales dicen eso. Lindsey Haligan es realmente un buen abogado y le gustas, mal. Ya no podemos reducir la velocidad, mata nuestra reputación y credibilidad. Me han acusado dos veces y gracias a nada para mí (¡5 veces!). ¡Ahora se debe servir la justicia! Presidente DJT
También el sábado, MSNBC informó que Tom Homan, quien se desempeñó como director interino para la aplicación de inmigración y aduana en el primer término de Trump y ahora su «zar fronterizo» llamado, era el objetivo en una operación de aguijón del FBI justo antes de las elecciones de 2024. Según el sitio de noticias, tenía los $ 50,000 en el sitio de efectivo, que había dado los $ 50,000 en los $ 50,000 en los $ 50,000. Como líderes empresariales, podrían ayudar con una segunda administración de Trump. «
El comportamiento de Homan con $ 50,000 en una bolsa Cav, mientras que tienen favores prometedores del gobierno, un caso de puertas abiertas. No en la América de Trump. «En las últimas semanas», informa MSNBC, «ha cerrado oficialmente la investigación de Trump después de que el director del FBI, Kash Patel, solicitó una actualización de estado sobre el caso». A New York Times Estados comenta que
No está claro si la investigación sobre el Sr. Homan se habría eliminado, independientemente de qué parte controlara la Casa Blanca, dadas declaraciones recientes de la Corte Suprema que han definido una barra alta para lo que es un soborno u otro acto corrupto …
El episodio plantea preguntas sobre si la administración intentó proteger a uno de sus propios funcionarios contra las consecuencias legales, y si la Casa Blanca consideró las acciones del Sr. Homan cuando fue nombrado en su papel del gobierno.
David French, un triunfo nunca conservador y Tiempo Columnista, ve el mismo patrón corrupto en el manejo de Trump de la caja TAP. A pesar de una ley adoptada por el Congreso y firmada por Joe Biden, Trump ha pospuesto el cierre de Tiktok hasta que pueda hacer que el gobierno chino venda el sitio de redes sociales a sus aliados.
Según el francés,
Si nuestras leyes dependen del cumplimiento voluntario de Trump, y el Congreso no levantará un dedo para defender las leyes que ha adoptado, entonces se liberará al presidente. No hay una ley que lo detenga. En cambio, nos quedan a los caprichos y deseos de un hombre que solo se da a sí mismo, un hombre que está dispuesto a tirar cualquier ley o estándar para satisfacer su insaciable deleite por el poder.
Frans tiene razón al llamar la atención sobre el papel del Congreso en hacer posible la corrupción de Trump. Los republicanos del Congreso son casi completamente secundarios a Trump y sus homólogos demócratas a menudo son insensibles. Solo unos pocos demócratas, especialmente la representante Alexandria Ocasio-Cortez y algunos de sus colegas, incluso han mencionado el caso de Homan. El consenso general del liderazgo del Partido Demócrata parece ser que el capitalismo novio de Trump y su círculo es algo que los votantes no dan. En cambio, el partido ha dirigido sus mensajes a temas económicos de ‘pan y mantequilla’.
Esta imagen del problema de corrupción es miope. En realidad, no hay razón para elevar la corrupción de Trump y los acuerdos de amor para sus amigos multimillonario, no puede ser parte de un mensaje económico populista más amplio. El argumento sería que las acciones de Trump muestran que realmente solo quiere proteger y enriquecer la plutocracia, incluso si la crisis de asequibilidad toca a los estadounidenses comunes.
Solo el Congreso tiene la opción de verificar el abuso de poder de Trump. Los demócratas descuidarían su deber constitucional en el fuera de juego de la corrupción de Trump del sistema legal. El Ministerio de Justicia no pretende estar con De Beck y la llamada del Presidente.
Este es uno de los ejemplos más concretos de la amenaza autoritaria para la democracia: de hecho, evitar una pelea sobre este tema se admite que la democracia estadounidense se ha completado.
