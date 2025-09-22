La corrupción de la ley de Donald Trump destruye la democracia estadounidense



Si los demócratas no luchan con esto con todo lo que tienen, en realidad admiten que el autoritarismo está aquí para quedarse.

El presidente Donald Trump presenta el 26 de junio de 2025 durante un evento «un gran y hermoso» en la habitación oriental de la Casa Blanca. (Francis Chung / Polico a través de imágenes AP)

Donald Trump se encuentra en casi cualquier cosa menos un tema: su implacable odio contra sus enemigos políticos. Está dispuesto a mimar esta ira, incluso en los momentos más inapropiados, por ejemplo, un servicio de televisión nacional -burial, supuestamente basado en la fe y la curación cristiana.

El domingo, durante el monumento para el asesinado activista de derecha Charlie Kirk en un estadio de la NFL en Arizona, muchos de los oradores tomaron la carretera principal, a pesar de su historia anterior de partidarios que no son de bienestar. La viuda de Kirk, Erika, incluso fue tan lejos que le ofreció perdón al supuesto asesino de su esposo.

Pero el camino principal no es uno que Trump alguna vez quiera caminar. Prefiere más caminos subterráneos.

En su discurso ante la multitud obstinada, el presidente dijo que Kirk «no odió a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos». Hasta ahora, tan estándar. Entonces Trump saludó: «No estuve de acuerdo con Charlie. Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para ellos».

Cualquiera sea su declive, estas amargas palabras tienen la virtud de la honestidad. De hecho, ofrecen una clave para toda la presidencia de Trump. En lugar de gobernar en nombre de la nación en su conjunto, fue liderado por el principio de que el poder presidencial se trata de ayudar a los amigos y castigar a los enemigos.

Trump estaba particularmente entusiasmado con el uso de la aplicación de la ley como arma contra enemigos y un escudo para los aliados, todo con el fin de fortalecer su poder. Dos eventos el sábado aclararon la corrupción de Trump sobre la ley.

Problema actual



El sábado por la noche, Trump publicó un mensaje al abogado, Pam Bondi, y exigió que continúe con tres de sus enemigos políticos más destacados, el director del FBI del FBI, James Comey, senador de California, Adam Schiff, Letitia James en Nueva York. Trump también dijo que nombró a su ex abogado Lindsey Horman después de un importante fiscal público. El mensaje dice:

PAM: He juzgado más de 30 declaraciones y mensajes que dicen que, en esencia, «la misma historia antigua que la última vez, todo habló, no se hace ninguna acción. ¿Cuál es la cuestión de Comey, Adam» Shifty «Schiff, Leticia? Todos son culpables como el infierno, pero no se hace nada». Luego casi detuvimos a un demócrata que el abogado estadounidense, en Virginia, apoyó un pasado republicano realmente malo. Un rino, que nunca haría su trabajo. Es por eso que dos de los peores demsadores lo empujaron tan fuerte. Incluso mintió a los medios de comunicación y dijo que se estaba deteniendo y que no teníamos negocios. No, lo despedí, y hay un gran caso, y muchos abogados y expertos legales dicen eso. Lindsey Haligan es realmente un buen abogado y le gustas, mal. Ya no podemos reducir la velocidad, mata nuestra reputación y credibilidad. Me han acusado dos veces y gracias a nada para mí (¡5 veces!). ¡Ahora se debe servir la justicia! Presidente DJT

También el sábado, MSNBC informó que Tom Homan, quien se desempeñó como director interino para la aplicación de inmigración y aduana en el primer término de Trump y ahora su «zar fronterizo» llamado, era el objetivo en una operación de aguijón del FBI justo antes de las elecciones de 2024. Según el sitio de noticias, tenía los $ 50,000 en el sitio de efectivo, que había dado los $ 50,000 en los $ 50,000 en los $ 50,000. Como líderes empresariales, podrían ayudar con una segunda administración de Trump. «