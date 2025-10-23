La Casa Blanca está destruida porque la corrupción ya no importa



La demolición del Ala Este es un símbolo de un sistema que hace mucho tiempo dejó de preocuparse por el tipo de corrupción flagrante que favorece Trump.

Demolición del ala este de la Casa Blanca el miércoles 22 de octubre de 2025. (Stefani Reynolds/Bloomberg vía Getty Images)

Durante mucho tiempo ha quedado claro que el asedio MAGA al gobierno estadounidense es un trabajo glorificado de destrucción, pero el episodio de esta semana fue demasiado directo: después de prometer no molestar a la Casa Blanca durante la construcción de un salón de baile de 250 millones de dólares aparentemente procedente de los llamativos confines de Versalles, el presidente Donald Trump ahora ha ordenado la demolición de todo el ala este de la estructura aprobada.

El salto imprudente a una ruina dorada ha provocado un coro de condenas, desde la defensa de la «Casa del Pueblo» por parte del Fondo Nacional para la Preservación Histórica hasta Never Trump (una caracterización significativamente socavada por el uso de mano de obra esclava para construirla) hasta una muestra de orgullo cívico de la ex residente del Ala Este, Hillary Clinton (que fue igualmente predecible y provocó ataques de indignación de la derecha).

Es cierto que, incluso para los estándares de Trump, la destrucción literal de la Casa Blanca es una muestra inusualmente brutal de la impunidad de Calígula. Pero como ha sido tan frecuente en la última década de saqueo de nuestra esfera pública bajo la marca MAGA, los críticos dentro y alrededor del hogar del liberalismo continúan farfullando y jadeando ante el espectro de que Trump sea simplemente Trump, es decir, que utilice todas las herramientas a su disposición para promover su propio interés crudo y venal. En otras palabras, Trump continúa relegando el gobierno constitucional a un sistema de travesuras porque nuestro orden político ya no respalda ninguna teoría viable de la corrupción como consecuencia del poder ejecutivo.

No hace mucho tiempo que un punto ciego tan masivo en la política estadounidense hubiera sido impensable. El escándalo Watergate y los hallazgos posiblemente más condenatorios de la investigación de la Comisión Church sobre los abusos en la comunidad de inteligencia estadounidense, junto con el legado corrosivo de la guerra de Vietnam, crearon una saludable reacción en la opinión pública contra lo que Arthur Schlesinger Jr. llamó la presidencia imperial. Pero ahora muchos de los pilares anticorrupción clave de esa época, como la Ley de Control de Embargos de 1974 y la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, han perdido prácticamente todo su sentido a medida que la república estadounidense se reduce a un juguete autocrático. Y no me hagáis hablar del abuso de la inteligencia estadounidense.

Este cambio no se debe únicamente al trumpismo. Un factor central ha sido la jurisprudencia agitprop de la Corte Roberts, que mucho antes del ascenso de Trump había descartado todo el concepto de corrupción en sentencias históricas como la de 2010. Ciudadanos Unidos contra la Comisión Electoral Federal. Según la norma establecida allí, el tribunal ha tomado medidas para desregular prácticamente cualquier ataque monetario a la buena gobernanza, siempre y cuando el destinatario del pago no anuncie en voz alta a través de un depósito bancario: “Hoy transfiero el producto de mi soborno”.

Esta es en gran medida la historia de fondo de la toma hostil del poder por parte de Trump, primero del Partido Republicano y luego de nuestro gobierno en su conjunto, y es también exactamente lo que hay detrás de la escabrosa historia de la demolición de la Casa Blanca. Trump está financiando la construcción del salón de baile mediante contribuciones masivas de importantes donantes corporativos; En una cena de recaudación de fondos el 15 de octubre en la Casa Blanca participaron empresas como Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Microsoft, Amazon y Google, así como un grupo de propietarios de la NFL confiablemente corruptos. La empresa matriz de Google, Alphabet, también llegó a un acuerdo de 22 millones de dólares en la frívola demanda de Trump contra YouTube (que también es propiedad de Alphabet) por prohibirle el acceso a la plataforma a raíz del intento de golpe del 6 de enero. «Considero que este enorme salón de baile es una pesadilla ética», dijo a la BBC Richard Painter, ex abogado de ética en la Casa Blanca de George W. Bush. «Utiliza el acceso a la Casa Blanca para recaudar dinero… Todas estas empresas quieren algo del gobierno». Así es: la magnitud y el alcance de la corrupción del poder ejecutivo han aumentado hasta tal punto que ha sorprendido a un veterano funcionario de ética de la Casa Blanca que lanzó una invasión ilegal infundada, sancionó la tortura y eligió personalmente al propio John Roberts como Presidente del Tribunal Supremo.

Problema actual



Mientras tanto, los líderes del Partido Demócrata han tardado notablemente en conectar los puntos relevantes en escándalos como este. Esto no sorprende si se considera que el partido de oposición en Washington recibe un enorme apoyo de la misma oligarquía corporativa corrupta que Trump. Ésa es la lección tonificante que ofrece cualquier mirada retrospectiva a la lista de donantes para la campaña de Kamala Harris de 2024 y su importante programa económico. En un momento incómodo, el mismo día en que comenzó la demolición del ala este de Trump, llegó la noticia de que el Comité Nacional Demócrata estaba perdonando otros 1,6 millones de dólares en deuda de la fallida campaña récord de Harris de 1.500 millones de dólares, poniendo fin al gasto total de limpieza posterior a la campaña que el partido está efectivamente sacrificando para usos más productivos en el ciclo de mitad de período de 2026. Llegaron 20 millones de dólares. La cruzada del MAGA GOP por la ruina civil, financiada con dinero, es ahora aún más flagrante y se lleva a cabo con un mayor nivel de indignación simbólica.

De ahí la retórica altisonante sobre el crudo ataque personal de Trump a “la casa del pueblo”; Los intereses que defienden este trabajo destructivo en particular no son fuerzas que ninguno de los partidos principales pueda darse el lujo de alienar. Esta es también la razón por la que cada nuevo cierre de los bienes comunes civiles por parte del MAGA se trata como su propia nueva indignación, en lugar de como parte de una extensión demasiado obvia de una ideología de corrupción. Entonces, en el mismo maldito ciclo de noticias de esta semana, Trump también exigiría otros 230 millones de dólares (está claramente a favor de sumas redondas de doce cifras) del Departamento de Justicia como «daños» por el daño causado por las investigaciones legales sobre su transferencia de documentos clasificados a Mar-a-Lago y la posible influencia rusa en su campaña de 2016. Lo ha hecho, sin molestarse en dar ni siquiera una explicación remotamente plausible. indultó al derrocado congresista de Nueva York y al estafador convicto George Santos. Y ha ampliado su campaña de asesinato en alta mar a un barco en el Océano Pacífico, una vez más presuntamente involucrado en el tráfico de drogas, sin ninguna evidencia pública creíble de la acusación (no es que un crimen así justificaría una campaña de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército estadounidense de todos modos).

La misma visión fundamental es la fuerza impulsora detrás de todo este autocontrato y destrucción; De hecho, incluso el imprudente ataque físico de Trump a la Casa Blanca es parte de su antiguo saqueo del edificio Bonwit Teller y su destrucción de los frescos Art Deco que prometió proteger para construir la Torre Trump, el primer gran y feo monumento a su insaciable ego. No es una mentalidad difícil de analizar; todo lo que necesitas es un sistema político que pueda llamarlo por su nombre real.