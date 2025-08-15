«Increíblemente vergonzoso»: Trump envía tropas a la gran conferencia de prensa grande en Newsom



El simbolismo de la exhibición gratuita de la Patrulla Fronteriza no se perdió debido al liderazgo del Museo Nacional Japonés Americano, donde se celebró el evento.

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos produjo una fuerza en vigor fuera del Museo Nacional Japonés Americano, donde el gobernador californiano Gavin Newsom celebró una conferencia de prensa en la redistribución en Los Ángeles el jueves 14 de agosto de 2025. (Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

Recientemente hemos visto destellos del fascismo de la administración Trump en todo el país, desde su adquisición de Washington, DC, el Departamento de Policía y su Guardia Nacional allí hasta los arrestos continuos y la eliminación de inmigrantes verdaderos con la autoridad con datos judiciales sobre la plaza federal de Nueva York, a las redadas. El jueves, sin embargo, hubo una exhibición gratuita de músculos federales durante un evento en Los Ángeles que no tuvo nada que ver con el crimen o la inmigración: una conferencia de prensa del gobernador de California Gavin Newsom y otros funcionarios estatales que anunciaron planes para redistress y crear más congresos demócratas.

Docenas de patrullas fronterizas enmascaradas y armadas llegaron a la conferencia de prensa, celebrada en el Museo Nacional Japonés Americano en Little Tokio. El jefe regional de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, declaró que su tripulación ‘Los Ángeles hizo un lugar más seguro porque no tenemos políticos que puedan hacerlo. Eso hace eso tú mismo ‘. Algunos de sus hombres agitaron armas.

«Decidieron que vendrían y atenuarían la nariz frente a la cara del gobernador», dijo el alcalde de Los Ángeles Karen Bass a los periodistas. «Eso es increíblemente irrespetuoso. Es un acto provocativo».

Newsom, quien superó a Trump en las redes sociales, imita su ridículo Braggadocio de todos los Caps, publicó inmediatamente a través de su oficina de prensa en X: «¡La Patrulla Fronteriza apareció en nuestra gran conferencia de prensa!

Flanqueados por los senadores Alex Padilla y Adam Schiff, también Trump se burló de Newsom durante sus comentarios sobre la redistribución. ‘¿Quién envía más helado? [at the] Al mismo tiempo, ¿tenemos esa conversación? «Dijo Newsom». Alguien que es débil. Alguien que está roto. Alguien cuya debilidad ocurre como fuerza. «

El simbolismo de la intimidación de la patrulla fronteriza no se perdió en el presidente del museo, William Fujioka. El museo está en el sitio donde se les dijo a los japoneses estadounidenses que vivían en Los Ángeles «que vinieran aquí, pusieran autobuses y enviados a los campamentos», dijo, «un paralelo de lo que sucedió en 1942». Mencionado. «

Mientras que los demócratas valoran a nivel nacional la valiente valiente de Newsom, Kathy Hochul de Nueva York, JB Pritzker de Illinois y Wes Moore en Maryland, han mostrado interés en movimientos similares, su iniciativa para la reurbanización, que ha demostrado el «aparejo de elecciones de la voz». Está bajo el agua con todos los votantes, en particular independientes, después de que Newsom y otros demócratas han instado a un comité dual independiente a atraer a los límites del Congreso, un sistema impuesto en 2010. El gobernador insiste en que tiene que luchar contra el ‘fuego con fuego’, y si el Partido Republicano afirma que sus planes para Gerrymander retendrán más asientos, California retendrá el sistema actual.

El martes, cientos de angelenos, muchos de los que usaban camisas sindicales, protestaron contra el abuso de hielo en el Parque MacArthur. Los manifestantes dijeron que incluso los inmigrantes legales temían dejar sus hogares y disminuir las cosas para los minoristas locales. «Esta es una búsqueda de personas», dijo un residente local de 40 años, que perdió su industria de la ropa debido a ataques de hielo. Describe «pánico» en «la idea de aguantar y separarse de mi familia». Sin embargo, salió a protestar.

El jueves, solo un hombre fue celebrado por la Patrulla Fronteriza en la conferencia de prensa: un empleado llamado Ángel que suministra fresas a un pequeño juzgado en Tokio. (Docenas de agentes de la Patrulla Fronteriza, un prisionero. ¡Gran trabajo, Jefe Bovino!) ¡El colega Carlos Franco vino a revisar a Angel y lo encontró retirado, su camioneta de entrega todavía estacionaba fuera del museo. Aconsejó a la gente «en general que tengan cuidado, ya sea que no seas documentos o no».

Una persona también fue reportada el jueves por un SUV, porque estaba huyendo de una redada de inmigración en un hogar de Monrovia, justo al sur de Los Ángeles. Manera de hacer que nuestras ciudades sean más seguras, señor presidente.

Newsom, generalmente considerado una competencia de 2028, alienó a algunos progresistas al principio del segundo mandato de Trump, cuando organizó nueces de ala como Charlie Kirk y Steve Bannon en su podcast, sugirieron que los demócratas pueden tener que tener un compromiso de compromiso en Transgerrechts, y las responsabilidades de Kilmar Ábgregen «deben finalizar el ataque de los ataques de Transgerrechts y el Inmigrante de la población de Kilmar.

No está claro si tiene la influencia política para tener cuidado con Cajole para apoyar sus cartas preferidas, pero ciertamente ha llamado su atención.