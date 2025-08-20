19 de agosto de 2025
Nuestros abuelos nos alentarían a defender y fortalecer el Seguro Social.
La semana pasada, el presidente Trump firmó una proclamación en honor al 90 aniversario de la Seguridad Social, lo que sugiere que su «un gran proyecto de ley» «» fortalecería el Seguro Social para las próximas generaciones «.
Desafortunadamente, el mega proyecto de ley de Trump hace exactamente lo contrario. No es absolutamente nada abordar la inminente insolvencia de la Seguridad Social en 2035, y en su lugar apestaría $ 1.6 billón Según la Fundación de Impuestos no parciales en su FideSfonds en la próxima década, la insolvencia se verá reforzada por dos años.
Lo que realmente debe ser «Generations Come» es la impactante declaración del Secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, que en la Meghaircase de la Mega Declaración es una «puerta trasera para privatizar el Seguro Social».
El Seguro Social se ha descrito durante mucho tiempo como el «Tercer Rail de la Política Americana»: tócalo y muera. El candidato presidencial Mike Pence en 2023 propuso privatizar su privatización, y su campaña presidencial murió inmediatamente. El presidente George W. Bush hizo la privatización su mayor prioridad en 2005, pero incluso los republicanos no la pusieron a la votación. También es bueno. Si tuviera éxito, los pensionistas estadounidenses habrían perdido más de la mitad de sus ahorros de pensiones en la gran recesión. Los votantes entregaron al control de los demócratas sobre ambas cámaras del Congreso al año siguiente.
El presidente Eisenhower advirtió que podría haber un «pequeño grupo de astillas» de los políticos que quieren meterse con el Seguro Social, pero «su número es insignificante y son estúpidos».
Aunque Bessent rápidamente se dio cuenta de que su error y la Casa Blanca estaban tratando de rastrear, el gato estaba fuera de la bolsa.
Como descendientes del presidente Franklin D. Roosevelt y el gabinete que ha establecido el programa gubernamental más popular y efectivo de nuestro país, seamos completamente claros: transferir la seguridad social a las compañías de inversión privadas y los comerciantes tiernos de Wall Street sería una violación de la garantía más costosa de los empleados estadounidenses para la seguridad de los ingresos.
La vida útil inviolable de la Seguridad Social se debe a su estructura, no a un sorteo del gobierno, sino un beneficio de seguro merecido. Los empleados pagan por cada salario en sus vidas. Alrededor de 75 millones de estadounidenses confían en la seguridad antigua, el seguro por discapacidad y los beneficios de los sobrevivientes. La privatización sería una forma estúpida de celebrar su cumpleaños.
Nueve de cada diez estadounidenses quieren que la seguridad social siga siendo una prioridad para la nación, independientemente del estado de los déficits presupuestarios, según un estudio de 2024 para el Instituto Nacional sobre Seguridad de la Jubilación. Y no es -Party -Bound: el apoyo proviene del 90 por ciento de los demócratas, el 86 por ciento de los republicanos y el 88 por ciento de las personas independientes.
Aunque Trump dice que no la dañaría sobre la cabeza de la Seguridad Social, su propia historia se encuentra con sus constantes garantías. Su objetivo continuo más pesado para la política social al final de su primer mandato fue la terminación completa de la fuente más importante de financiamiento de la seguridad social, el impuesto salarial. Y le dijo al Foro Económico Mundial cuando estaba reservado para la reelección en 2020 que significaría un segundo término de Trump en el Seguro Social, Medicare y Medicaid: este último ya está diezmado con éxito en sus mega dólares en reducciones de impuestos a los ricos.
De hecho, la privatización de la seguridad social sería trágica de acuerdo con la ley fiscal. Sería una mina de oro para administradores de dinero ricos y magnates de Wall Street, a expensas de la gente común que corre el riesgo de perder su protección de pensiones en el mercado de valores. Las tasas regresivas de Trump se encontraron relativamente más difíciles que los ricos de la misma manera que trabajan de la misma manera.
Los estadounidenses quieren mantener la seguridad social abrumadora, sobre líneas festivas, según un estudio de 2025 realizado por la Academia Nacional de Seguro Social. Para abordar los déficits de contrato en la próxima década, las grandes mayorías prefieren aumentar los ingresos para reducir los beneficios. Su opción favorita para crear ingresos es eliminar el impuesto de nómina de la nómina, que exime la ganancia superior a $ 176,100 del impuesto. Claramente beneficia a los empleados más ricos, mientras que los empleados comunes dejan que la mayor parte de la carga de la carga. El típico CEO estadounidense (LOON MEDIAN: $ 16.8 millones) deja de pagar en el Seguro Social después del cuarto día del Año Nuevo (Elon Musk se detiene después de cuatro minutos) – Una injusticia escandalosa a los 160 millones de estadounidenses que pagan el 6.2 por ciento de cada salario del Seguro Social durante todo el año.
El segundo recaudador favorito de los empleados que garantiza las finanzas del Seguro Social es impresionante para aumentar el impuesto salarial que todos pagan (empleadores, empleadores, ricos o no, de 6.2 a 7.2 por ciento. Como descubrió el estudio de NASI, la preferencia por aumentar los ingresos en lugar de terminar, privatizar o reducir el Seguro Social todas las líneas, los ingresos, la educación y el partido político, incluidos tres de los cuatro republicanos.
La seguridad económica de todos los estadounidenses que confían en el Seguro Social nos obliga a canalizar a nuestros ilustres antepasados que lo han hecho. El Seguro Social es una promesa solemne y confiable para empleados, niños, personas mayores, personas con discapacidad y sobrevivientes. FDR lo dijo mejor: «La seguridad de la casa, la seguridad de la vida y la seguridad del seguro social, me parece un mínimo de la promesa que podemos ofrecer al pueblo estadounidense».
Tomemos en serio al Ministro de Finanzas Bessent. Como dicen en Washington, un «error» es cuando un político dice accidentalmente la verdad. No hay caminatas de regreso. No, devolviendo la pasta de dientes en el tubo. Nuestros abuelos nos alentarían a defender y fortalecer el Seguro Social.
