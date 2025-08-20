Nuestros abuelos nos alentarían a defender y fortalecer el Seguro Social.

Donald Trump, además del secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla durante una reunión bilateral con el primer ministro de la tienda Noruega Jonas Gahr en el Salón del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de abril de 2025. (Saul Loeb / Getty Images)

La semana pasada, el presidente Trump firmó una proclamación en honor al 90 aniversario de la Seguridad Social, lo que sugiere que su «un gran proyecto de ley» «» fortalecería el Seguro Social para las próximas generaciones «.

Desafortunadamente, el mega proyecto de ley de Trump hace exactamente lo contrario. No es absolutamente nada abordar la inminente insolvencia de la Seguridad Social en 2035, y en su lugar apestaría $ 1.6 billón Según la Fundación de Impuestos no parciales en su FideSfonds en la próxima década, la insolvencia se verá reforzada por dos años.

Lo que realmente debe ser «Generations Come» es la impactante declaración del Secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, que en la Meghaircase de la Mega Declaración es una «puerta trasera para privatizar el Seguro Social».

El Seguro Social se ha descrito durante mucho tiempo como el «Tercer Rail de la Política Americana»: tócalo y muera. El candidato presidencial Mike Pence en 2023 propuso privatizar su privatización, y su campaña presidencial murió inmediatamente. El presidente George W. Bush hizo la privatización su mayor prioridad en 2005, pero incluso los republicanos no la pusieron a la votación. También es bueno. Si tuviera éxito, los pensionistas estadounidenses habrían perdido más de la mitad de sus ahorros de pensiones en la gran recesión. Los votantes entregaron al control de los demócratas sobre ambas cámaras del Congreso al año siguiente.

El presidente Eisenhower advirtió que podría haber un «pequeño grupo de astillas» de los políticos que quieren meterse con el Seguro Social, pero «su número es insignificante y son estúpidos».

Aunque Bessent rápidamente se dio cuenta de que su error y la Casa Blanca estaban tratando de rastrear, el gato estaba fuera de la bolsa.

Como descendientes del presidente Franklin D. Roosevelt y el gabinete que ha establecido el programa gubernamental más popular y efectivo de nuestro país, seamos completamente claros: transferir la seguridad social a las compañías de inversión privadas y los comerciantes tiernos de Wall Street sería una violación de la garantía más costosa de los empleados estadounidenses para la seguridad de los ingresos.

La vida útil inviolable de la Seguridad Social se debe a su estructura, no a un sorteo del gobierno, sino un beneficio de seguro merecido. Los empleados pagan por cada salario en sus vidas. Alrededor de 75 millones de estadounidenses confían en la seguridad antigua, el seguro por discapacidad y los beneficios de los sobrevivientes. La privatización sería una forma estúpida de celebrar su cumpleaños.

Nueve de cada diez estadounidenses quieren que la seguridad social siga siendo una prioridad para la nación, independientemente del estado de los déficits presupuestarios, según un estudio de 2024 para el Instituto Nacional sobre Seguridad de la Jubilación. Y no es -Party -Bound: el apoyo proviene del 90 por ciento de los demócratas, el 86 por ciento de los republicanos y el 88 por ciento de las personas independientes.

Aunque Trump dice que no la dañaría sobre la cabeza de la Seguridad Social, su propia historia se encuentra con sus constantes garantías. Su objetivo continuo más pesado para la política social al final de su primer mandato fue la terminación completa de la fuente más importante de financiamiento de la seguridad social, el impuesto salarial. Y le dijo al Foro Económico Mundial cuando estaba reservado para la reelección en 2020 que significaría un segundo término de Trump en el Seguro Social, Medicare y Medicaid: este último ya está diezmado con éxito en sus mega dólares en reducciones de impuestos a los ricos.