Historia criptográfica de Pete Hegseeth la nación

¿El Ministro de Defensa no ha reclamado ingresos de una compañía que solía asesorar?

Esta semana, una compañía de criptomonedas relativamente desconocida con una serie de conexiones políticas a un nivel muy alto completará una fusión de varios millones de dólares con otra compañía que podría llevar a un pago en efectivo para el Ministro de Defensa Pete Hegseeth. El 8 de octubre, INX Digital Company, un intercambio de criptografía que se comercializa en Canadá, finalizará por Republic, otra compañía Fintech. El acuerdo vale un máximo de $ 60 millones y conducirá a pagos directos en efectivo para todos los titulares del Inx -Token. Después de la fusión, INX liquidará un fondo de reserva de efectivo de $ 34 millones y distribuirá los ingresos a los propietarios de INX. Los titulares de token, que actualmente se comercializa a alrededor de 35 centavos, reciben una parte pro calificación de los $ 34 millones.

Hegseeth puede ser uno de esos titulares de tokens que esperan una ganancia inesperada. En 2018 fue una de las muchas personas que fueron nombradas en el Consejo Asesor de Inx, y una SEC que ingresó en abril de 2018 dijo que «se otorgaron 100,000 inx -Tokens al Sr. Pete Hegseeth». Al año siguiente, otra solicitud de la SEC declaró que Hegseth recibió la opción de comprar 100,000 tokens INX por $ 0.01 cada uno. Los datos públicos de blockchain muestran que una billetera criptográfica vinculada a tramos distribuidos por INX de 100,000 tokens a varios destinatarios. Algunas de esas carteras aún mantienen sus tokens, que valdría alrededor de $ 35,000 al precio de mercado actual, sin tener en cuenta el dividendo del Fondo de Reserva de Cash que está a punto de distribuirse entre los titulares de tokens INX.

En su último informe sobre divulgación financiera, presentada en diciembre de 2024, Hegseeth declaró millones de dólares en ingresos y activos, incluidas acciones, regalías de libros, precios de ortografía, bienes raíces y su salario de $ 4.6 millones de Fox News. También mencionó una porción de Coinbase, que, según el formulario de divulgación, contenía hasta $ 50,000 en Bitcoin. No dijo que tenía otros tipos de criptokens, aunque el 4 de mayo de 2021 tuvo una aparición en el programa Fox News de Jesse Watters el 4 de mayo de 2021. «Sobre la importancia de Ethereum, otra ficha importante que se ocupa de la misma cadena de bloques que alberga tokens INX.

«El secretario Hegseth ha sido deducido de todas las criptomonedas antes de asumir el cargo», escribió el portavoz principal del Pentágono Sean Parnell en un comunicado La nación. Eso significaría que Hegseeth vendió el bitcoin que se mencionó en su formulario de divulgación en diciembre de 2024, junto con cada INX u otras fichas.

Republic reconoció haber recibido una lista de preguntas, pero no proporcionó ninguna respuesta por tiempo.

Hegseeth ha sido un viejo refuerzo criptográfico que presenta fichas en Fox News a sus colegas a veces desconcertados. «Soy un gospelista criptográfico», dijo Hegseeth en Fox Business el 13 de noviembre de 2024. «Creo que es el futuro».

Durante al menos cuatro años, la asociación de Hegseeth con INX fue pública, pero en cierto punto parece estar parcialmente oculta. En 2019, Hegseeth fue mencionado en el sitio web de INX como uno de los miembros de la Junta Asesora de la Compañía. Para noviembre de 2022, INX había eliminado la lista de miembros de la Junta Asesora.

El 1 de octubre de 2020, sin mencionar su relación con la compañía, Hegseeth publicado En los premios de Twitter y enlaces a un grupo de videos hechos por INX. «Vale la pena ver», escribió Hegseeth. «Realmente me gusta su visión del futuro de las finanzas». Finalmente quitó los tweets.

El perfil de LinkedIn de Hegseeth menciona una serie de trabajos y relaciones, pero no INX. En Instagram sigue la cuenta @InxLimited. Según los datos públicos raspados de Telegram, la aplicación Mensajes que es popular entre los comerciantes criptográficos, había una cuenta con el nombre @PeteHegseeth en un grupo llamado Inx Community.

INX tiene sucursales en Canadá, Delaware y en otros lugares, pero la compañía se incluyó originalmente en Gibraltar en noviembre de 2017, un notorio refugio fiscal que ha sido uno de los favoritos de las compañías de criptomas. El fundador es un empresario israelí llamado Shy Datika, que no respondió a una lista de preguntas sobre su relación con Hegseeth y cada trabajo que el Ministro de Defensa ha hecho por la compañía. La compañía anterior de Datika era una compañía comercial de opciones binarias llamada AniedOption, que se encontraba en Chipre. El comercio de opciones binarias es un tipo de contrato de inversión extremadamente arriesgado y sensible al fraude que está prohibido en muchas áreas de derecho, incluido Israel, que alguna vez fue un centro de práctica.