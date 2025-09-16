Hakeem Jeffries es el tipo de votantes demócratas que han perdido la confianza



Con la mayoría de los demócratas de Nueva York que respaldan al candidato de su partido para el alcalde, los dos líderes minoritarios permanecen en el Congreso de Holdouts.

El líder de Housem, Hakeem Jeffries, habla con los periodistas junto con otros miembros del Comité Democrático de la Cámara y el Senado de la Comisión Democrática, incluido el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer en el corredor de reloj de Ohio del Capitolio de los Estados Unidos en julio de 2025 en Washington, DC. (Anna Moneymaker / Getty Images)

La fase de Homestretch de la mayoría de las elecciones marca el momento en que los líderes del partido se unen en una muestra de unidad para reunirse detrás del nominado de un gran partido, una actuación que incluso superó al Partido Republicano de 2016 cayó por Trump. Entonces fue sorprendente que, como The New York Times Informó sobre la aprobación del senador de Maryland Chris Van Hollen del alcalde demócrata de la ciudad, Zohran Mamdani, el documento récord tenía el único prominente Holdout de Mamdani, el líder de remuneración de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en respuesta. Al anunciar su propio apoyo a Mamdani, Van Hollen gritó la delegación «sin giro» de Nueva York en el Congreso que mantuvo su apoyo a Mamdani.

Entonces, el portavoz de Jeffries, Justin Chermol, quien sin duda comenta cuidadosamente para la colocación en el TiempoChimde en esto: «El líder Hakeem Jeffries tendrá más que decir sobre las elecciones generales con mucha anticipación el 4 de noviembre. Mientras tanto, los neoyorquinos confundidos se hacen la pregunta: ¿quién es Chris de quién?»

Ese fallido Zinger probablemente tenía la intención de evocar los comentarios de Van Hollen como la artesanía de una institución del Atlántico medio, pero subrayó el estilo de liderazgo ineficaz y distante de Jeffries, una gran responsabilidad para los demócratas, mientras que el partido se está preparando para su próxima batalla para un posible cierre del gobierno a fines del mes. Los demócratas de Nueva York, que apoyan firmemente la candidatura de Mamdani, probablemente no necesitan una introducción a Van Hollen, que ha mostrado un liderazgo moral más fuerte que muchos demócratas nacionales, al viajar a El Salvador para visitar al inmigrante injustamente detenido Kilmando García cuando estaba orientado en ese país en ese país.

Sin embargo, en el momento de la visita de Van Hollen, Jeffries elogió públicamente al senador La fortaleza También informó que también les dijo a los miembros de su caucus que se «ralentizara» en el «El Salvador -Spul», como lo dijo un miembro de la Cámara Democrática, una acusación que negó a otros portavoces, aunque denunciando el informe como «finamente producido» en lugar de incorrectamente. En resumen, Jeffries era entonces, al igual que en tantas otras ocasiones, ver cómo los vientos políticos podían romper antes de que entraran en ambos sentidos. Este fue un estudio de caso demasiado típico después de que Van Hollen defendió a los activistas demócratas de Iowa en el fry del bistec del condado de Polk en el que alentó una agenda más decisiva y sincera en una parte que «demasiado descuidada, demasiado inmóvil, demasiado enfocada, demasiado apegada al calibre, los informes de los propias del laslo».

La propia reacción de Jeffries a las visitas de El Salvador de Van Hollen y otros legisladores demócratas fue de hecho la observación fuera del tema de que «Donald Trump tiene la evaluación más baja de cada presidente en la historia moderna de los Estados Unidos», una atrevida y antemia diferentes, dedicada a la «lituación política de fallas de Trump. son muy el evento principal para una Casa Blanca que es su control sobre el poder sobre el poder y el espectáculo autoritario.

Sin embargo, esta fue la posición de alternativa de Jeffries y sus colinas de los segundos demócratas de Trump en la época de los demócratas a tiempo para convertir a los demócratas, en la época de los talismanos -monos. Es por eso que Jeffries y los principales demócratas de la Cámara de Representantes, por ejemplo, optaron por una estrategia diferencial cuando Trump presentó su adquisición federal de la policía en Washington, con la justificación necesaria para las acciones del gobierno denunciadas y el líder una «carta altamente formulada» por la carta.

Problema actual



Jeffries se reunió para la introducción del gasto característico y el relato de crackdown de inmigración de la Casa Blanca con un discurso de maratón que denuncia el paquete del piso de la casa, el discurso más largo en la historia de la casa. Sin embargo, la medida desastrosa ha pasado a estrictas líneas del partido, pero no menos importante a la muerte de tres legisladores demócratas en el 119º Congreso en enero. La estatua de pantalla dividida del líder del partido del partido que brinda atención de los medios durante el debate de la medida, pero carece de los números básicos para cruzar su pasaje debido a la dedicación ciega del caucus al gobierno gerontocrático que es casi la difícil situación de un dogmático arriesgado. Dogmático.

La misma enfermedad afecta el triste apoyo del liderazgo democrático para el genocidio de Gaza, un factor central en la disminución de la fortuna popular del partido, en el que Jeffries desempeñó un papel grande e intolerable. Ondanks zijn reciente Uitspraak dat de humanitaire crisis en gaza een «breekpunt» había sido Bereikt onder het Horloge van de Trump -Regering, tenía Jeffries Gestemd Voor de WetGeving Om de Financiering Op te Schorten Vn de Vn -hulpwerken Voor de PalestiJnse VeLuchtelingen in Hoor Voor Voor de Vn -hulpwerken Voor de PalestiJnse VeLuchtelingen in Hoor Voor Voor de Vn -hulpwerken VOOR DE PALESTIJJNE VO VLUCTELEGETET NABELINE IN HOOR NABIANE IN Oosten (Unrwa), Op Base Van Niet -Belovende Aanklachten Van Israel Die de Werknemers Van Het AgentsChap Hadden Genomen en De Loop Van de 7 -Massa de Hamas. Como líder del caucus, no hizo nada para promover un proyecto de ley del representante demócrata Andre Carson de Indiana para restaurar el financiamiento a UNRWA, solo deja la medida de que los representantes Rashida Tlaib van Michigan y Pamila Jayapal de Washington se llevan a Embargo del Área de los Estados Unidos. Como Spencer Ackerman escribe: «Estos son materiales y no hay pasos retóricos para detener el genocidio y salvar la vida palestina. La elección es de él. El juicio es el de la historia».

Aunque un líder del caucus no está acusado de administrar las actividades legislativas diarias, los esfuerzos de Jeffries en esta área son notablemente suaves, especialmente en comparación con el historial de su predecesor de su predecesor, la representante de California, Nancy Pelosi, de hecho, la Casa del Caut de la pelosía del PelaSage Suppersing. Más de cuatro de sus 16 años como líder). Jeffries está en la desafortunada posición para evitar las batallas directas y galvanizantes con la Casa Blanca con la Casa Blanca sobre temas importantes como Gaza, el crimen y la inmigración, mientras que no puede entregar que el liderazgo y la dirección desesperadamente necesarios para un partido que trabaja sin una brújula política efectiva en un momento importante de crisis en Estados Unidos. No era de extrañar que un Pelosi claramente molesto le rogara, en el calor del gobierno la primavera pasada para publicar la confrontación para «usar su poder».

Esa declaración adquiere urgencia renovada, mientras que el Congreso se inscribe en una nueva confrontación sobre los gastos, y un posible cierre del gobierno, a finales de mes. Hasta ahora, Jeffries y Schumer están construyendo una estrategia que quiere reparar parte de los recortes brutales a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que se ha establecido en la legislación de gastos de Trump. Aunque ese en sí mismo es un objetivo inconfundiblemente digno, apenas es proporcional a la escala del autor autoritario ahora en camino de la asignación de Trump Witte Huis y sus compañeros republicanos en el Congreso.

Para un partido que tiene mucho tiempo, y de la manera correcta, la amenaza del maga -caesarismo y la agenda reinante antidemocrática de 2025 denunciada para contar con los subsidios de seguros para presentar el caso afirmativo ante los votantes de 2026 se trata de la composición de una gran bigada a un tsunami. Es por eso que Charles GABA, el principal defensor del rescate de los créditos fiscales de ACA, ha denunciado esto como una estrategia miope y débil de sabor. También es la razón por la cual un conjunto ideológicamente diverso de críticos de Centrum-Linkse Wonk Josh Marshall para restaurar a Neocon Jennifer Rubin pide en voz alta el liderazgo democrático en la colina para comprender este momento de apalancamiento para luchar y obtener concesiones significativas y materiales de la oposición republicana. Entonces, en lugar de llevar su personal de personal a sus críticos en el Senado, Jeffries se serviría mucho mejor al garantizar que la pelea de gastos colgantes produzca una herencia de que sus miembros del caucus puedan tener una confianza en 2026. Si no lo hace, los votantes pronto preguntarán en todo el país: «¿Quién?»