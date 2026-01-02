Haga de 2026 el año de Thomas Paine



Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario, recuerde al padre fundador que unió al pueblo contra los oligarcas británicos y estadounidenses.

El 250 aniversario del experimento estadounidense, celebrado este año, será sin duda testigo de una batalla por la historia –y el futuro– de Estados Unidos.

Por un lado, habrá defensores del capitalismo ilimitado, el nacionalismo cristiano y la conquista colonial. Ofrecerán disculpas ahistóricas por la arruinada presidencia de Donald Trump y por un Congreso republicano servil que es cada vez más probable que sea castrado por el enojado electorado en noviembre. Estos retrorrealistas no reconocerán ninguna ironía en el hecho de que la Revolución Americana –en su mejor y más inspirada forma– rechazó los abusos monárquicos de un señor feudal que dirigía los asuntos del Estado para robar a los pobres y llenar sus propias arcas, presidió un imperio que impuso su dominio mediante la fuerza militar y se imaginó a sí mismo gobernando por «derecho divino» como el «gobernador supremo» de una iglesia estatal establecida.

Del otro lado de los conservadores de hoy estarán los estadounidenses que realmente han leído la Declaración de Independencia, que comienza con lo que representó en su momento una aceptación radical de la democracia:

Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que su Creador los dota de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, derivando su justo poder del consentimiento de los gobernados. Que siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva para estos propósitos, el pueblo tiene derecho a modificarla o abolirla y establecer un nuevo gobierno, sentando sus cimientos. sobre tales principios y organizando sus poderes de la forma que les parezca más probable para lograr su seguridad y felicidad.

Los antirrealistas de hoy reconocen la promesa de la Declaración –comenzando con la premisa de que todo los hombres son creados iguales – nunca se ha realizado plenamente. Saben que durante las últimas 25 décadas, las elites poderosas a menudo han mantenido sólo la fachada de una democracia representativa, mientras permitían primero la esclavitud humana y luego la opresión económica, la desigualdad salvaje y la corrupción de un gobierno distorsionado por el dinero, la manipulación y un colegio electoral. Los oligarcas y autoritarios más cínicos de este siglo bien pueden jurar lealtad a la Constitución. Pero su misión interesada siempre ha sido manipular las palancas del gobierno, la economía y la religión para fortalecerse y enriquecerse.

En 2026, los oligarcas y sus defensores intentarán aprovechar la celebración del aniversario estadounidense para reforzar su control sobre la economía y el gobierno. Insistirán en que Estados Unidos fue creado como un Estado supercapitalista donde los multimillonarios pueden inflar una burbuja de inteligencia artificial lo suficiente como para convertirse en trillonarios. Pero como ha señalado el autor y frecuente comentarista de la historia estadounidense Thom Hartmann: “La palabra ‘capitalismo’ no aparece en ninguna parte de nuestros documentos fundacionales, en ninguna parte de nuestra Constitución”. Más importante aún, el Centro de Responsabilidad Constitucional nos recuerda: “La Constitución garantiza los derechos de las ‘personas’ y los ‘ciudadanos’ y nunca se refiere a la protección de las ‘empresas’”. Y el abogado constitucionalista John Bonifaz ha explicado que “los redactores entendieron que [corporations] no deben ser tratados como seres humanos según nuestra Constitución. James Madison dijo que las corporaciones son “un mal necesario”, sujetas a “restricciones y guardianes adecuados”. Thomas Jefferson esperaba ‘aplastar desde su nacimiento la aristocracia de nuestras corporaciones ricas’”.

Los nacionalistas cristianos y sus aliados políticos nos dirán que Estados Unidos es una «nación cristiana» y debe ser gobernada como tal, a pesar de que los fundadores reconocieron la diversidad religiosa y desdeñaron la idea de una iglesia establecida. Como explicó Jefferson en una carta a los bautistas de Danbury:

Porque creo, como ustedes, que la religión es un asunto exclusivamente entre el hombre y su Dios, que él no es responsable ante nadie más por su fe o su culto, que los poderes legítimos del gobierno sólo llegan a la acción y no a la opinión, reflexiono con soberana reverencia sobre el acto de todo el pueblo estadounidense, quien declaró que su legislatura «no dictará ninguna ley respecto del establecimiento de la religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma», construyendo así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado.

Los halcones de la guerra y sus aliados en el complejo militar-industrial excusarán las ambiciones imperiales de un presidente que ha rechazado tratados internacionales, cambiado mapas para cambiar el nombre del Golfo de México, bombardeado barcos venezolanos sin la aprobación del Congreso y esbozado su reclamo ilegal sobre Groenlandia con una descarada declaración de que «tenemos que tenerlo».

Trump y sus asociados han estado tratando de impedir una enseñanza precisa de la historia estadounidense durante años. No les sirve recordar a la gente que este país fue fundado con un levantamiento popular que llamó «¡No a los reyes!» abrazado. Mensaje de Thomas Paine. El panfletista no mostraba ningún respeto por el rey, el emperador o el zar, y denunciaba a cualquier pretendiente que coronara formalmente su autoritarismo como «nada mejor que el principal villano de una banda inquieta, cuyos modales salvajes o sutileza le valieron el título de líder entre los saqueadores».

Paine, el padre fundador que mejor entendió el propósito de la revolución, escribió: “Un hombre honesto es más valioso para la sociedad y ante los ojos de Dios que todos los villanos coronados que jamás hayan existido”.

Ese impulso democrático siempre ha sido parte de la historia estadounidense, incluso si ha sido suprimido por los oligarcas que quieren hacernos creer que un presidente –como imagina la mayoría anticonstitucional de la actual Corte Suprema– es un rey de cuatro años al que no se le puede responsabilizar por “actos oficiales”.

Trump y sus apologistas cumplen al menos un propósito ahora que Estados Unidos entra en el año de su centenario. Su extremismo antidemocrático y antiigualitario, su cinismo y su hipocresía los exponen como pretendientes fraudulentos de los legados más vitales de la Revolución Americana. Si bien siempre ha habido élites (incluidos muchos de los padres fundadores) que optaron por reescribir la historia para su propio beneficio, también siempre ha habido defensores de la libertad que saben que Paine habló el verdadero lenguaje de la independencia estadounidense cuando escribió hace 250 años: «¡Oh vosotros que amáis a la humanidad! ¡Tú que te atreves a enfrentarte, no sólo a la tiranía, sino al tirano, levántate!».

Si alguna vez hubo un momento para levantarse, es ahora, en este año del aniversario de la fundación de Estados Unidos. Ahora es el momento de ejercer los derechos consagrados en la Primera Enmienda (hablar, escribir, reunirse y solicitar reparación de agravios), de plantear una objeción inspirada por Paine al imperialismo, el colonialismo y el clericalismo y de hacer una demanda justa de libertad y de justicia económica, social y racial para todos. Este año debemos buscar asegurar los próximos 250 años contra las demandas de las élites monárquicas y para las necesidades de las grandes masas multirraciales, multiétnicas y multireligiosas de estadounidenses.