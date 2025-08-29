Ha demandado a Trump 39 veces, y sigue ganando



Rob Bonta, Fiscal General de California. (Myung J. Chun / Los Angeles Times a través de Getty Images)

Para los estadounidenses que se preocupan por el estado de derecho, estos son tiempos difíciles. Todos los días, el gobierno de Trump muestra su desprecio por los estándares democráticos. Justo este mes, hemos visto a la Casa Blanca a fabricar cargos de corrupción para eliminar a la miembro de la Junta de la Reserva Federal Lisa Cook, un esfuerzo vengativo para deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda, las inundaciones de DC de Donald Trump con las tropas de la Guardia Nacional de los estados republicanos y la suspensión de los silvestres de FEMA para los contradicción de los servicios de los servicios de cáneros de los cortantes.

También hemos visto una degeneración extraordinaria del lenguaje de la política en las salas de poder. La reunión del gabinete de esta semana fue un ejercicio de sicofanancia, como vio el mundo con regímenes totalitarios desde mediados de siglo, pero que nunca antes habían visto Estados Unidos. Era tan adulador, tan despotótico, tan grotesco que uno solo puede esperar que cada participante en esta farsa pase el resto de su miserable vida con pesadillas durante esas tres horas el 26 de agosto de 2025, horas en las que recolectan sus almas en una trituradora de papel.

Estos no sonaron como secretarios del gabinete que hablaron francamente en un entorno democrático y pluralista; Era más bien que estos secuaces esperaban desesperadamente evitar que los enviaran al cocodrilo Alcatraz o forzaran sus uñas o cualquier otra visión sádica que el ser querido también podría evocar. Estas eran ansiosas, pequeñas, más relacionadas con los facilitadores de Saddam Hussein que con el gran estado de los Estados Unidos. Era la típica de la patética, la destilación más pura de la mediocridad.

Trump, el hongo venenoso en el sueño americano que es, se encuentra en la guerra contra cada persona, organización o explica que ve como su sueño frío de poder total e ilimitado. Con este fin, repetidamente tenía a California en la mira: ha desplegado una Guardia Nacional Federal y los Marines Americanos en Los Ángeles y pidió a la Guardia Nacional que vaya a Oakland. Se ha ubicado repetidamente en ‘Gobernador Newscum’ en las redes sociales, exigió que el sistema de la Universidad de California haya pagado un costo de extorsión de $ 1 mil millones para que los dólares federales de investigación fluyan a UCLA; Y empujó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a demandar a California por su plan de redistribución, que por supuesto solo fue causado por el requisito ridículo y explícito de Trump de que Texas y otros estados guiados por el Partido Republicano hacen su propia redistribución para dirigir los resultados de las elecciones provisionales de 2026. Él intensifica su ataque a entornos totalmente ambientales y también ha seguido la creciente infraestructura de Windboer de California y ha intensificado su ataque a los planes de transporte verde del estado.

Problema actual



Es tentador mirar todo esto y decir: «Juego sobre, el hombre molesto, cada vez más incoherente, Orange Man ha ganado». Pero el Fiscal General Rob Bonta, quien usa los tribunales para comenzar la administración, es sorprendentemente optimista. Su departamento ya ha demandado a la administración 39 veces, por lo que California ha estado en curso para duplicar el número de demandas que ha presentado contra Trump 2.0 en comparación con el primer mandato de Trump durante el primer mandato. En los tribunales inferiores, se les ha dado declaraciones favorables en la gran mayoría de estos casos (19 de los 21 donde se emitieron declaraciones), incluidos los únicos esfuerzos de Trump para finalizar la terminación de la ciudadanía de nacimiento. Y esta semana, California declaró la victoria en su demanda destinada a evitar que el Ministerio de Educación retuviera miles de millones de dólares en los gastos ya asignados de los estados. La administración publicó la primera parte de estos dólares en julio y ahora acordó lanzar el resto antes del 1 de octubre.

Para Bonta, quien se sentó conmigo Para hablar sobre el estado de las cosas a principios de esta semana en un café cerca de su oficina en el centro de Sacramento, es una justificación de la estrategia de California ir a la violación y asumir demandas cada vez que la administración sale de los límites de la ley o la constitución. «Lamentablemente, tenemos un gobierno federal sin ley, donde Trump es flagrante y descarado, constantemente y a menudo viola la ley», me dijo el fiscal general. «Y nuestra dedicación es: si rompe la ley o las pisoteo sobre la Constitución, lo llevaremos a los tribunales».

Estimaciones acumulativas Bonta que las demandas han resultado en el involuntario de $ 168 mil millones que la administración intentó mantener en California, un retorno sorprendente de los $ 5 millones que el Ministerio de Justicia ha gastado hasta ahora en elaborar estos asuntos. Si bien la Corte Suprema estadounidense ha retrasado parte de los Archivos de California o el equipo de Bonta para regresar a otros tribunales que en el que inicialmente presentaron, el gobierno de Trump simplemente ha estimulado una vez que California y otros estados azules han sugerido claramente que demandarían.

Como cada matón, parece que la administración desconfía de una pelea justa. «Eso sucedió cuando desafiamos el financiamiento de subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional que estaba condicionada a ayudar en la aplicación de la inmigración federal y la agenda antiinmigrante», dijo Bonta. «También sucedió en el caso de financiación de la subsidia de la subsidia del Departamento de Educación», en el que el equipo de Trump fácilmente trató de ignorar la fórmula de financiamiento ignorando al Congreso para financiar cosas como las clases de ESL y los programas escolares después de la escuela y el verano. El Fiscal General de California, junto con otros 22 abogados demócratas, general y dos estados, acusado. Ese es el caso de que California ahora está completamente resuelto.

Bonta dijo que cree que hasta la fecha, no importa cuán feas hayan sido las acciones de la administración, generalmente celebrando los tribunales, y, aunque, aunque de mala gana, el equipo Trump pertenece a juicios. Pero, dijo, tiene claro las amenazas. Altos funcionarios de la administración, del Presidente, se centran en jueces cuyas declaraciones no están de acuerdo y piden su acusación; Mientras tanto, «facilitadores o empleados» hacen todo lo posible para aumentar el nivel de decibelios del discurso político. «Intentan socializar esta idea de que no se deben seguir todas las órdenes judiciales, y eso es muy peligroso», dijo. «Se ha hablado más de eso de lo que se ha hecho. Pero, ¿podría hacerse? Varias personas deben hacerse, pero no soy ingenuo al pensar que podría ser posible la resistencia de las órdenes judiciales».

Bonta es particularmente destructiva en su crítica al despliegue del gobierno de los guardias y marines nacionales en Los Ángeles. Fue, dijo, en respuesta a una crisis fabricada y al involucrar al Ejército en la aplicación de la ley nacional, violó claramente la Ley Posse Commitatus. «Estuvieron involucrados en la aplicación del tráfico y la aplicación de la inmigración con ICE. Fueron integrados y participaron en el 75 por ciento de los ataques de hielo y las operaciones de aplicación de la inmigración en los días posteriores a la despliegue».

Al amenazar con usar el ejército en las ciudades del país de todo el país, Bonta argumentó que Trump «dice la parte tranquila en voz alta». El Presidente es, me dijo el Fiscal General, «dijo que violará la Ley Posse Commitatus. Será golpeado con una orden judicial en unos minutos si intenta hacer eso; simplemente no puede».

En Trumplandia, que está habitado por el lugar de vidrio por los miembros afectados del gabinete, el gran líder es infalible. En realidad, él es un criminal estúpido y envejecido. Cuantos más estados, como California, retrocedan contra su agenda, más se muestra como emperador que no pierde la ropa. El daño que hace es enorme, pero el resultado que está buscando una América tranquila que sea susceptible de pies está tan lejos de hoy realizado como durante su primer cruel e incompetente en la Casa Blanca. Y eso me da una esperanza en estos días oscuros y oscuros de que el país puede sobrevivir a esta floración completa del fascismo de Maga.