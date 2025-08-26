Graham Platner es el verdadero negocio



El cultivo de Oyster de Maine encarna la energía populista que los estadounidenses han estado buscando. Es el mejor candidato para vencer a la senadora republicana Susan Collins.

Graham Platner. (Graham para Maine)

«Hice cuatro giras de infantería en el Cuerpo de la Marina y el Ejército. No tengo miedo de llamar a un enemigo. Y el enemigo es la oligarquía. Son los multimillonarios los que pagan y los políticos que nos venden».

Graham Platner proporciona estas reglas en el video que anuncia su campaña fuera de Nowhere contra la senadora republicana de Maine, Susan Collins. En el clip viral, Platner se inclina casualmente contra la rueda de un pequeño bote. Lleva una sudadera manchada, pero sin un afecto de Fetterman, esta es un ostrario que funciona en su ropa normal. Tiene una voz similar a la grava, una barba y un robusto carisma casual. Pero después de la estética de la clase trabajadora, es en particular esta línea: «No tengo miedo de nombrar a un enemigo», que creo que explica su dibujo magnético. Los estadounidenses entienden que el sistema está manipulado y que tenemos hambre de candidatos con las agallas y la honestidad de llamar a los villanos que causan nuestro dolor.

En su video de lanzamiento, que ya ha reunido 4 millones de visitas sobre X-EEN, si alguna otra explicación que ha hecho la semana pasada, no hay rastro de la Speak de Consultor Anodyne que se haya vuelto tan sinónimo de políticos democráticos. Platner no habla aburrido de una ‘economía de oportunidades’: gruñe que «el tejido de lo que nos mantiene unidos es desgarrado por multimillonarios y políticos corruptos». No intenta superar la batalla: dice que mirar su estado «se está incómodo en esencia para los trabajadores» lo hace «profundamente enojado».

Mi nombre es Graham Platner y corro al Senado estadounidense para vencer a Susan Collins y derrocar a la oligarquía que destruye nuestro país. Soy un veterano, ostrero y trabajador, que ha visto este estado, no se puede ser inquebrantable para los trabajadores. Y eso me enoja profundamente. pic.twitter.com/qzfam528n1 – Graham Platner para el Senado (@GrahamFormain) 19 de agosto de 2025

En su campaña del Senado, Platner encarna la energía populista que tantos estadounidenses, los demócratas, independientes y republicanos, han buscado en sus líderes, y que la institución del Partido Demócrata no ha aceptado, a pesar de la urgente necesidad de hacer esto.

Los demócratas ignoraron las campanas de alarma en noviembre, cuando Kamala Harris rechazó una estrategia populista y comenzaron a perder el terreno en la clase trabajadora. Con los líderes democráticos que se adhieren al centro, el partido está sangrando a los votantes en todo el país, especialmente entre hombres y jóvenes. El Partido Demócrata tiene una clasificación de aprobación de -32. Mientras tanto, el populista Bernie Sanders sigue siendo el político más popular en los Estados Unidos. Si miras a los demócratas que votaron en 2020, pero han sido las elecciones de 2024, está claro lo que están buscando. Como el encuestador Celinda Lake ha establecido recientemente, estos votantes quieren ‘líderes que luchen por todos … … son muy populistas’.

Platner no necesita consultores o encuestadores para decirle lo que los trabajadores de la clase trabajadora quieren, porque como dijo el 22 de agosto: «Son mis vecinos». En otra entrevista recientemente le dijo a ABC News: «Todas las mañanas bebo café con los niños donde trabajo a mi lado, quienes votaron por Donald Trump. Y votaron por Donald Trump porque querían algo nuevo, querían cambiar». Él cree que el camino para recuperar a estos votantes no es una triangulación cautelosa; Les demuestra que el Partido Demócrata «el partido de lucha por un gran cambio estructural es beneficiar a la gente de la clase trabajadora».

Este enfoque sería un desafío diferente para Collins que las campañas democráticas que ha superado en el pasado. En 2020, la ubicación de DC era la ex presidenta de la Cámara de Representantes Sara Gideon como el demócrata de Maine nominado para el Senado de los Estados Unidos. Gideon, un trasplante que vino de Zuid -Maine, la parte más rica del estado, no se ha asociado con obligaciones o planes de política memorables. Ella corrió como un moderado que podía obtener las cosas (no está claro qué cosas) habían hecho trabajando en el pasillo. Ella recogió unos impresionantes $ 69 millones. Y ella perdió casi nueve puntos.

Los demócratas deberían probar algo nuevo. Sin embargo, el DC -Tablissement recluta a un candidato, la gobernadora Janet Mills, que traerá muchas de las mismas obligaciones que Gideon. Hay cierta lógica en estos molinos de empuje es un gobernador dos veces, y eso viene con beneficios. Pero Mills es el segundo para el gobernador menos popular del país, y la mayoría de los principales no quiere que ella camine al Senado. También está a fines de la década de 1970, incluso sería la senadora de primer año más antigua de la historia, en un momento en que el Partido Demócrata tiene un problema de gerontocracia. Tampoco predice que Mills era tibio en su interés en una carrera en el Senado.

Una queja frecuente sobre la campaña de Gideon fue que se concentró casi exclusivamente en publicidad y no daba prioridad a las campañas minoristas. Mostrar cosas en un estado pequeño como Maine, y los demócratas necesitan un candidato que esté entusiasmado por viajar por el estado, hacer campaña en todas las provincias y ciudades, y ganar el trabajo para ganar, no alguien que deba estar convencido por eso.

Quizás aún más importante, los valores populistas progresivos de Platner le permiten atraer contrastes con Collins que probablemente no harían un establecimiento demócrata como fábricas. El genocidio de Israel en Gaza ofrece un ejemplo perfecto. La posición de Platner es clara: le dijo Intermedio judío«Lo que sucede en Gaza es un genocidio. Me niego a tomar dinero de AIPAC o un grupo que apoya el genocidio en Gaza».

Esto se acerca a una posición de supermayedad: una encuesta de Gallup descubrió el mes pasado que los estadounidenses desaprueban las acciones de Israel en Gaza casi dos en uno. Y es probable que esas cifras brillen aún más en el contexto del encuadre de Maine-primero de Platner; Como dijo en una entrevista reciente: «Ninguna de estas cosas beneficia a los estadounidenses de la clase trabajadora … Nada en Sullivan, Maine, mejorará debido a nuestro financiamiento de un genocidio».

Como pesca de luchador, Platner también puede encajar esto de manera efectiva en su mensaje más grande de ‘sin guerras sin fin’. Todas estas son peleas extremadamente económicas para elegir con Collins, un viejo campeón de AIPAC, pelea que Mills probablemente no puede hacer, hazlo.

Finalmente, la posición de Platner le da otra ventaja como extraño: además de correr contra Trump y de GOP, también puede correr de manera creíble contra todo lo que a la gente no le gusta del Partido Demócrata. Uno de los puntos más importantes de Trump como candidato en 2016 fue que, al extender las fallas impopulares de la administración Bush, pudo correr con poco el bagaje a largo plazo del partido republicano (solo todo el nuevo equipaje que trajo).

Hoy en día, la marca del Partido Nacional del Partido Demócrata está de la misma manera en el baño. Durante mucho tiempo, los políticos como Mills tendrán dificultades para separar esa marca, porque requiere en voz alta y a menudo las fallas del establecimiento democrático, algo que es casi imposible para los miembros de ese establecimiento despegar. Afortunadamente, Platner no siente tal compunión: su cuarto puesto en X fue la queja reconocible: «Nada me enoja más que obtener un texto de recaudación de fondos de los demócratas que hablan sobre cómo luchan contra el fascismo. Con este tipo de declaraciones, Platner puede demostrar su independencia de un partido nacional impopular y atraer a los votantes independientes de una manera que puede hacer, simplemente no puede hacerse.

El control sobre el Senado puede equivaler a si los demócratas pueden establecer un candidato en Maine que pueda eliminar a Collins. Esta no es una tarea fácil, y no ha sido, y tal vez no lo sea, si una política de centrismo aburrido es que se niega a llamar a los enemigos por temor a alienar a los elitonores. La campaña de Platner es lo contrario de este enfoque fallido. Su perfil, biografía y ya claramente talento como comunicador lo sitúan para canalizar las frustraciones populistas expresadas por los estadounidenses en el espectro político. Este tipo es el verdadero negocio, y en lugar de continuar insistiendo en un candidato peor para ingresar a la carrera, los demócratas deben agradecer a sus felices estrellas que se ha realizado una figura como Platner y se une para construir el movimiento de los trabajadores necesarios para vencer a Collins.