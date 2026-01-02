«Gobernaré como un socialista democrático»



El alcalde Zohran Mamdani está desafiando el frío y llama a trasladarse al centro con la promesa de una Nueva York que pertenece a la gente que vive allí.

El alcalde Zohran Mamdani está junto a su esposa, Rama Duwaji, después de concluir su discurso ante la multitud durante la inauguración de la ciudad de Nueva York de 2026 frente al Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York el 1 de enero de 2026. (Jason Alpert-Wisnia/Hans Lucas/AFP vía Getty Images)

¿Qué frío hacía en City Hall Park la mañana en que tomó posesión el “alcalde 111 o 112” de Nueva York? Hacía tanto frío que tenía que volver a guardar el bolígrafo en el bolsillo para evitar que la tinta se congelara. Tan frío que el defensor público Jumaane Williams, que esperaba en el podio a que comenzara el proceso, se estremeció visiblemente; aunque, al igual que el contralor Mark Levine y el alcalde recién elegido (y el ex alcalde Bill de Blasio, también en el podio), permaneció con la cabeza descubierta todo el tiempo.

Para cuando Bernie Wagenblast –mejor conocido, como ella señaló, como la voz que instaba a los viajeros a «alejarse del borde de la plataforma»- presentó a la representante Alexandria Ocasio Cortez para comenzar el programa, muchas de las decenas de miles se habían reunido para lo que se anunció como «una fiesta pública y gratuita» en las calles al sur de City Hall Square, y quienes habían esperado más de tres horas en el frío saltaban de un pie a otro para mantener la circulación. Aun así, sólo un puñado se fue antes de tiempo.

Y cuando la fiscal general de Nueva York, Letitia James, blanco del vengativo Departamento de Justicia del presidente Donald Trump, y que había jurado oficialmente a Zohran Mamdani al filo de la medianoche (y sensatamente abrigado con un abrigo color camel y una boina a juego), prestó juramento a Levine, los temas del día (y la nueva administración) comenzaron a surgir.

La primera fue la confirmación de que la diversidad es el arma secreta de Nueva York. Como señaló Levine, “Hoy tenemos tres ceremonias de juramento: una por un líder que usa un Corán, otra por un líder que usa una Biblia cristiana y otra por un líder que usa una Biblia Chumash o hebrea”. Levine, quien habló brevemente en español, hebreo, griego e inglés, señaló que “si bien nuestra ciudad prospera para las personas de alto nivel, las cosas se están volviendo cada vez más difíciles para las familias trabajadoras”.

El segundo tema fue que Nueva York debe mantener –y celebrar y proteger– su condición de “Madre de los exiliados”. Como Williams, hijo de inmigrantes de Granada, recordó a la multitud: “Esta celebración en el Ayuntamiento está a tiro de piedra de la opresión en la Plaza Federal”. Williams fue presentado por el actor y productor Amadou Ly, cuya propia odisea como inmigrante indocumentado de Senegal hacia la ciudadanía estadounidense, tema de un artículo de primera plana. New York Times historia de 2006, ahora parece una reliquia de una era perdida. Pero también lo hace el llamamiento de Williams al revolucionario granadino Maurice Bishop, quien “emprendió la lucha por ideales socialistas ‘radicales’ como la vivienda, la atención médica y la educación”. Fue Bishop, dijo Williams, quien proclamó que «los revolucionarios no tienen derecho a ser cobardes». Los dos funcionarios que lo precedieron coincidieron en el mensaje de Mamdani de que para que Nueva York pertenezca verdaderamente a la gente que vive aquí, debe ser más asequible.

Fue Bernie Sanders en particular quien dio marcha atrás a la creciente retórica del día, recordando a la multitud: «En el país más rico de la historia del mundo, garantizar que la gente pueda vivir en viviendas asequibles no es radical… Proporcionar cuidado infantil gratuito y de alta calidad no es radical. Países de todo el mundo han estado haciendo esto durante años». Sin embargo, no se puede negar la naturaleza histórica de la victoria de Mamdani y las expectativas verdaderamente radicales que despertó.

Cuando el senador de Vermont también intentó señalar que «exigir a los ricos y a las grandes corporaciones que paguen su parte justa de impuestos» tampoco era exactamente radical (como Sanders ha señalado a menudo en otros lugares, bajo el presidente republicano Dwight Eisenhower la tasa impositiva marginal para los estadounidenses más ricos era del 92 por ciento) la multitud estalló en cánticos de «¡Graven a los ricos!» Mamdani se limitó a sonreír, pero, como podía ver cualquiera que estuviera dentro del alcance de visión de uno de los muchos Jumbotrons que había alrededor del Ayuntamiento, su esposa, Rama Duwaji, se fortaleció contra el frío. Los New York Times descrito como un «abrigo llamativo», asintió con aprobación.

En cuanto al nuevo alcalde, comenzó demostrando la misma mezcla de retórica conmovedora y semiología inteligente que lo llevó de menos del 1 por ciento en las encuestas a sus victorias en septiembre (las elecciones que normalmente deciden las cosas en esta ciudad abrumadoramente demócrata) y noviembre. Llamando a “los neoyorquinos que miran desde cocinas abarrotadas en Flushing y barberías en el este de Nueva York, desde teléfonos celulares apoyados contra los tableros de taxis estacionados en LaGuardia, desde hospitales en Mott Haven y bibliotecas en El Barrio que no han conocido nada más que negligencia durante demasiado tiempo”, Mamdani dijo que apoyaba a “cada persona que toma la decisión día tras día, incluso cuando parece imposible, de llamar hogar a nuestra ciudad”.

Aquellos que observaron con la esperanza de un rumbo hacia el centro –una señal de que, como señaló una vez un político de una generación anterior, “se hace campaña en poesía, se gobierna en prosa”, y que ahora era el momento de empezar a moderar las expectativas– deben haberse sentido profundamente decepcionados:

Con demasiada frecuencia, en nuestro pasado, los momentos de grandes posibilidades se han rendido a imaginaciones pequeñas y ambiciones más pequeñas. Lo prometido nunca se cumplió, lo que podría haber cambiado siguió igual. Para los neoyorquinos que más quieren ver nuestra ciudad nuevamente, el peso solo se ha vuelto más pesado, la espera solo se ha hecho más larga.

Continuó:

Me han dicho que esta es una oportunidad para reducir las expectativas, que debería aprovechar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. No haré nada de eso. Las únicas expectativas que intento restablecer son las de expectativas pequeñas. A partir de hoy gobernaremos de manera expansiva y audaz. Puede que no siempre lo consigamos. Pero nunca se nos acusará de falta de coraje para intentarlo.

Y por último, para despejar todas las dudas:

He sido elegido socialista democrático y gobernaré como socialista democrático. No abandonaré mis principios por miedo a que me consideren radical. Como dijo una vez el gran senador de Vermont: “Lo que es radical es un sistema que da tanto a tan pocos y niega las necesidades básicas de la vida a tantos”.

Estas son palabras enfrentadas contra lo que mi difunto amigo Paul Du Brul y su ex colega Jack Newfield llamaron el «gobierno permanente» de la ciudad. El último socialista democrático que tomó el poder en el Ayuntamiento fue David Dinkins (también, como Mamdani, miembro del DSA que paga sus cuotas). Estuve allí cuando también tomó juramento y recuerdo la gran esperanza que generó su declaración de que «todos somos soldados de infantería en el camino hacia la libertad», su visión de «un hermoso mosaico de raza y credo religioso, de origen nacional y orientación sexual, de individuos cuyas familias llegaron ayer y hace generaciones, a través de Ellis Island o el Aeropuerto Kennedy o en autobuses camino a la Autoridad Portuaria». Dinkins también prometió un gobierno que «hablaría y defendería la justicia en todo el mundo».

Eso fue hace 35 años. Y si bien Mamdani se atribuyó el mérito de su predecesor socialista democrático (junto con De Blasio y Fiorello La Guardia), sólo uno de esos alcaldes es ampliamente considerado exitoso. Y LaGuardia tenía un aliado en la Casa Blanca, mientras que Mamdani… tiene algo completamente diferente.

Pero aun cuando generó expectativas, Mamdani reconoció que sólo cumpliendo estas promesas en el gobierno podrá cumplir su promesa de liderar una ciudad que «pertenece a todos los que viven allí».

Por ahora, debemos señalar que ha tenido un buen comienzo y que en la batalla que se avecina, nuestro nuevo alcalde no sólo tiene cantidades significativas de inteligencia, carisma y certeza política, sino también un ejército de entusiastas seguidores -decenas de miles de personas- que desafiaron el frío el jueves tal como desafiaron las probabilidades en noviembre.

La gobernadora Kathy Hochul –cuya cooperación será crucial para proporcionar fondos para el ambicioso programa de reconstrucción urbana y revitalización del sector público de Mamdani– debe haber mirado a la multitud que llenaba un tramo de la parte baja de Broadway conocido como el Cañón de los Héroes con una mezcla de admiración y envidia.