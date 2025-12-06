¿Están la mayoría de los estadounidenses siquiera prestando atención?

Fue otra semana de depravación moral desenfrenada en Estados Unidos. Donald Trump celebró un mitin del Klan, ligeramente disfrazado de reunión de gabinete, donde criticó a los inmigrantes somalíes. Pete Hegseth defendió los brutales e ilegales ataques a barcos que mataron al menos a 83 civiles. Marco Rubio presentó un “plan de paz” para Ucrania que equivale a darle a Vladimir Putin todo lo que siempre quiso. ¿Y lo más triste de todo? La mayoría de la gente probablemente ni siquiera sabe que pasó algo.

Una de las historias más inquietantes que vi esta repugnante semana destacó una nueva investigación de Pew que muestra que el consumo de noticias está disminuyendo en todos los partidos políticos y grupos de edad. El informe, que se centró en adultos menores de 30 años, encontró que sólo el 15 por ciento de las personas en ese grupo de edad siguen las noticias «todo o la mayor parte del tiempo». Si lo hacen, no sorprenderá a nadie, consideran ‘noticia’ cualquier cosa que encuentren en las redes sociales.

No puedo culparlos. La noticia es deprimente. Dado el arraigado estatus de culto de Trump, no parece que se pueda hacer nada inmediatamente para detenerlo. Los principales medios de comunicación están más interesados ​​en apaciguar al poder que en exigirle responsabilidades. Y el “partido de oposición” apesta (más sobre esto más adelante). Me enfermé el Día de Acción de Gracias y ¿miré «las noticias» durante los días ininterrumpidos que estuve en la cama y oré por la muerte? No, no lo hice. Vi películas sobre el espacio (Apolo 13 es la mejor película en la que es inexacto que nunca se hicieron personas negras), y me quedé atrapado en el drama de entrenamiento de Lane Kiffin. No estaba lo suficientemente sano física y mentalmente para recibir información sobre Estados Unidos durante una semana.

Este país es un espectáculo de terror y a mucha gente no le gusta ver películas de terror. No puedo culparlos por mirar hacia otro lado. Desafortunadamente, la suciedad no se limpia sola.

En este momento, Hakeem Jeffries es el peor argumento para la propuesta de que Hakeem Jeffries debería convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. Su actuación esta semana fue espantosa, rayando en la complicidad.

Primero, el hombre le dio crédito a Trump por “asegurar la frontera”. Luego elogió a Trump por perdonar al corrupto representante demócrata Henry Cuellar, quien fue acusado de aceptar 600.000 dólares en sobornos. Concluyó diciendo a la prensa que no esperaran que los demócratas presentaran cargos de juicio político contra el Secretario de Crímenes de Guerra, Pete Hegseth.

El país clama por liderazgo contra la violenta, racista y corrupta administración Trump. El país está desesperado por líderes que luchen contra Trump en todas las áreas: política, económica, legal y… moralmente. Y Jeffries pasó una semana haciendo éxitos en la prensa. para el hombre. El silencio literal hubiera sido mejor que lo que hizo Jeffries esta semana.

El problema con Jeffries es que quiere ser líder del Partido Demócrata, y ese es un trabajo muy diferente a ser líder del Partido Demócrata. oposición fiesta. Es la diferencia entre esperar tu turno al volante e intentar romper el volante. Jeffries no es un revolucionario ni un reformador. No es un activista ni un cruzado. Es sólo un arribista. Se ha posicionado con cuidado y habilidad. tan cerca conseguir un ascenso, y está tratando desesperadamente de no arruinarlo.

Jeffries expone el problema con el «liderazgo» de todo el Partido Demócrata: su actitud hacia el fascismo no es la de rebelión o resistencia, sino la de astucia parlamentaria y trucos políticos. De vez en cuando hablan como si supieran que Trump y MAGA son amenazas totalitarias al autogobierno democrático, pero no es así. acción Me gusta. En cambio, se comportan como si Trump fuera un presidente estadounidense normal y pudiera ser derrotado por medios políticos normales. Los demócratas quieren que la gente salga a las calles gritando “no a los reyes”, pero Jeffries no se atrevería a tirar el té de Trump al agua y apoyaría el procesamiento de cualquiera que lo hiciera.

Las personas que lideran los movimientos antiautoritarios a lo largo de la historia son personas que están dispuestas a ir a la cárcel por la causa. Se trata de personas que están dispuestas a ser asesinadas por el régimen al que se oponen. Hakeem Jeffries no es una de esas personas. No es más que el hombre moderado del politburó, que intenta distinguirse de los de línea dura, esperando tener una oportunidad cuando el viejo caiga.

Podría funcionar. Jeffries podría conseguir el ascenso que busca. Pasaré la mayor parte del próximo año argumentando que los demócratas deberían retomar la Cámara de Representantes y, por lo tanto, que Jeffries debe ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes, para mantener un tanto bajo control al presidente fascista. Pero los demócratas como Jeffries nunca harán eso. pérdida Trump, porque demócratas como Jeffries no están dispuestos a desafiar el sistema que lo produjo. Simplemente están esperando su turno para tomar el control de ese sistema.

lo que escribí

Pete Hegseth es un asesino. Escribí sobre todas las leyes que lo hacen así. Debería ser impugnado sin importar lo que piense Hakeem Jeffries.

En noticias ajenas al caos actual.

Entonces Lane Kiffin era el entrenador de fútbol de Ole Miss Rebels (un nombre que no puedo creer que conserven). Dejó la escuela la semana pasada para convertirse en entrenador en jefe de los LSU Tigers, un rival de Ole Miss, a pesar de que Ole Miss está programado para estar en los playoffs de fútbol universitario mientras que LSU no. Es comprensible que esto haya enojado a los fanáticos de Ole Miss, y muchos en la comunidad del fútbol universitario están denunciando la traición de Kiffin a la universidad, a pesar de que el trabajo de LSU es claramente el mejor en términos futbolísticos comunes.

Kiffin recibió un contrato de siete años por valor de 91 millones de dólares de LSU, una universidad pública, lo que equivale a unos 13 millones de dólares al año, lo que lo convierte en el segundo entrenador mejor pagado del país. Esto lo convierte inmediatamente en el funcionario mejor pagado del estado de Luisiana (aunque no es nada inusual que el entrenador de fútbol de una universidad pública sea el funcionario mejor pagado de un estado).

Es interesante que esto esté sucediendo en Luisiana porque la única razón por la que se abrió el puesto en LSU es porque la escuela recientemente despidió a su último entrenador bien pagado, Brian Kelly. El estado de Luisiana todavía le debe 54 millones de dólares.

Después del despido de Kelly, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, tuvo un ataque. Prometió que al director atlético de LSU no se le debería permitir volver a ofrecer un contrato tan caro, y que no se garantizarían contratos futuros para no dejar a los contribuyentes de Luisiana en apuros por un entrenador de fútbol al que ya han despedido. Landry es republicano, y aunque no me gusta decir cosas buenas sobre los republicanos, Landry tenía toda la razón en este punto. Los salarios de los entrenadores de fútbol universitario (y de baloncesto) son completamente diferentes a los de las universidades públicas para las que trabajan. Una cosa sería que todos los miles de millones de dólares que generan los deportes universitarios regresaran a Estados Unidos, pero ese no es el caso. LSU no financia diques en Nueva Orleans.

Con la contratación de Kiffin, parece que LSU ignoró por completo la directiva de Landry. No sólo contrató a un entrenador por 91 millones de dólares; le valió un contrato totalmente garantizado, y ese contrato fue negociado por el mismo agente que representó al ex entrenador.

El presidente Dwight D. Eisenhower advirtió una vez que incluso el presidente era relativamente impotente frente al complejo militar-industrial. Me imagino que Jeff Landry podría estar hablando del complejo industrial del fútbol en este momento. Parece que ni siquiera el gobernador de un estado puede detener la locura cuando el equipo de fútbol necesita un nuevo entrenador en jefe famoso.

Lo he dicho varias veces: un candidato presidencial que esté comprometido a luchar contra la corrupción y la corrupción en los deportes universitarios, permitiendo una competencia justa y distribuyendo de manera más equitativa el dinero generado por los deportes ganaría por abrumadora mayoría. Desafortunadamente, todavía estoy esperando a un candidato presidencial que esté empeñado en sacar la corrupción y los sobornos de la Casa Blanca.

***

