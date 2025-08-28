

El mejor mostrador para el autoritarismo de Trump es una dedicación renovada para asegurar la democracia representativa completa en Washington.

Miembros de la Patrulla de la Guardia Nacional en el National Mall el 26 de agosto de 2025 en Washington, DC. (Alex Wong / Getty Images)

El distrito o Columbia no es un estado. Es la creación legalmente enigmática, bajo representante y oficialmente desviada de un gobierno federal que tiene antecedentes de descuidar las necesidades y el potencial de la capital de la nación. Ahora Donald Trump ha utilizado plenamente esta circunstancia para desbordar a Washington con soldados fuertemente armados y agentes federales enmascarados.

Trump reconoce que su movimiento para militarizar la policía en DC ha preocupado a los estadounidenses. «Ya dicen:» Es un dictador «, dijo Trump la semana pasada, después de que comenzó el aumento militar. El presidente afirmó que solo estaba tratando de luchar contra una ola de delitos fuera del control». El lugar va al infierno y tenemos que parar «, anunció». Entonces, en lugar de decir «vamos con él», «»

Pero el reclamo del crimen de Trump es incorrecto. «No hay crisis del crimen en DC», Rosa Brooks, ex oficial de policía de DC Metropolitan Reserve que ahora enseña la Facultad de Derecho de Georgetown, a NPR. Brooks negó al autoritario por encima del presidente y dijo: «Esta es el área de la tasa policial, la policía del estado de la República de Policía de Bananen».

Desafortunadamente, existe una historia significativa de administraciones federales y congresos republicanos que ingresan al territorio de la República de Policía de Banana «cuando se trata de DC.

Frederick Douglass reconoció que había una crisis de democracia en la capital del país hace 135 años. El gran abolicionista y reformador social, que enseñó que «el poder no da nada sin un requisito. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará», fue como antes de su tiempo cuando se trataba de DC como en muchas otras áreas. En los últimos años de su vida, pasó trabajando con un grupo de derechos de voto innovador, el Distrito de la Asociación de Petición de Suffragio para presentar la promesa y la protección de la democracia contra DC.

Douglass asistió a las reuniones y reuniones del grupo y preguntó: «¿Qué hacía la gente del distrito que deberían ser excluidas de los privilegios de las encuestas?»

Problema actual



Varias de las reformas democráticas que Douglass argumentó durante su notable vida fueron alcanzadas en el siglo después de su muerte. Hoy, Washington tiene un alcalde y ayuntamiento electo, así como la capacidad de emitir documentos de votación (y elegir votantes) en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, 130 años después de la muerte de Douglass, los ciudadanos del Distrito de Columbia todavía están bloqueados para elegir miembros votantes del Congreso.

La negativa de la franquicia completa a los ciudadanos de la capital de la nación es solo un ejemplo del enfoque de mosaico para los derechos de voto en los Estados Unidos, donde los estadounidenses que viven en la Commonwealth, las áreas y las posesiones pierden los derechos de representación total en el Congreso y, en la mayoría de los casos, el derecho a votar por el presidente. Incluso en los estados, los derechos de voto están mal definidos, y la Ley de Derechos de Voto, tal como lo debilitó la Corte Suprema, está bajo un mayor ataque legal y el actual impulso de Gerrymandering por parte de los republicanos de Trump-Uitvelgelde Texas ilustra tan bien.

Sin embargo, el Distrito de Columbia puede tener la relación más compleja con los derechos de voto de cada jurisdicción estadounidense. Aunque los residentes del distrito pueden votar por las elecciones presidenciales, no tienen derecho a elegir representantes de votación en la Cámara o el Senado.