Estado de DC: ahora más que nunca

Política
/
28 de agosto de 2025
El mejor mostrador para el autoritarismo de Trump es una dedicación renovada para asegurar la democracia representativa completa en Washington.
El distrito o Columbia no es un estado. Es la creación legalmente enigmática, bajo representante y oficialmente desviada de un gobierno federal que tiene antecedentes de descuidar las necesidades y el potencial de la capital de la nación. Ahora Donald Trump ha utilizado plenamente esta circunstancia para desbordar a Washington con soldados fuertemente armados y agentes federales enmascarados.
Trump reconoce que su movimiento para militarizar la policía en DC ha preocupado a los estadounidenses. «Ya dicen:» Es un dictador «, dijo Trump la semana pasada, después de que comenzó el aumento militar. El presidente afirmó que solo estaba tratando de luchar contra una ola de delitos fuera del control». El lugar va al infierno y tenemos que parar «, anunció». Entonces, en lugar de decir «vamos con él», «»
Pero el reclamo del crimen de Trump es incorrecto. «No hay crisis del crimen en DC», Rosa Brooks, ex oficial de policía de DC Metropolitan Reserve que ahora enseña la Facultad de Derecho de Georgetown, a NPR. Brooks negó al autoritario por encima del presidente y dijo: «Esta es el área de la tasa policial, la policía del estado de la República de Policía de Bananen».
Desafortunadamente, existe una historia significativa de administraciones federales y congresos republicanos que ingresan al territorio de la República de Policía de Banana «cuando se trata de DC.
Frederick Douglass reconoció que había una crisis de democracia en la capital del país hace 135 años. El gran abolicionista y reformador social, que enseñó que «el poder no da nada sin un requisito. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará», fue como antes de su tiempo cuando se trataba de DC como en muchas otras áreas. En los últimos años de su vida, pasó trabajando con un grupo de derechos de voto innovador, el Distrito de la Asociación de Petición de Suffragio para presentar la promesa y la protección de la democracia contra DC.
Douglass asistió a las reuniones y reuniones del grupo y preguntó: «¿Qué hacía la gente del distrito que deberían ser excluidas de los privilegios de las encuestas?»
Problema actual
Varias de las reformas democráticas que Douglass argumentó durante su notable vida fueron alcanzadas en el siglo después de su muerte. Hoy, Washington tiene un alcalde y ayuntamiento electo, así como la capacidad de emitir documentos de votación (y elegir votantes) en las elecciones presidenciales.
Sin embargo, 130 años después de la muerte de Douglass, los ciudadanos del Distrito de Columbia todavía están bloqueados para elegir miembros votantes del Congreso.
La negativa de la franquicia completa a los ciudadanos de la capital de la nación es solo un ejemplo del enfoque de mosaico para los derechos de voto en los Estados Unidos, donde los estadounidenses que viven en la Commonwealth, las áreas y las posesiones pierden los derechos de representación total en el Congreso y, en la mayoría de los casos, el derecho a votar por el presidente. Incluso en los estados, los derechos de voto están mal definidos, y la Ley de Derechos de Voto, tal como lo debilitó la Corte Suprema, está bajo un mayor ataque legal y el actual impulso de Gerrymandering por parte de los republicanos de Trump-Uitvelgelde Texas ilustra tan bien.
Sin embargo, el Distrito de Columbia puede tener la relación más compleja con los derechos de voto de cada jurisdicción estadounidense. Aunque los residentes del distrito pueden votar por las elecciones presidenciales, no tienen derecho a elegir representantes de votación en la Cámara o el Senado. DC-AFGEVAARDIGDE ELEANOR HOLMES NORTON, DE VETERAAN BURGERRECHTENACTISTIS Gewijd aan de Hogere Hoofden: Huisregel Die Het District Door Het Republikeinse Congreso en el presidente Tijdens de Wederopbouw Heeft Gegeven, als, el recolector de DC Van Deeds y como mariscal estadounidense para los tribunales locales y federales.
Norton y otros saben que aunque DC tiene un gobierno local electo hoy, el poder de ese gobierno, y por lo tanto, de los residentes de Washington para determinar sus propios asuntos, a menudo está limitado por los congresos republicanos. Y ahora está siendo levantado por un presidente republicano autoritario.
Los ciudadanos del distrito, que tiene una población que es más grande que la de Vermont y Wyoming, se han organizado durante décadas, campañas y se les ha preguntado sobre el estado.
Popular
«Slipe enlaces a continuación para ver más autores»Deslizamiento →
Pero la causa del estado, y el respeto democrático fundamental, ha sido frustrado desde los días en que los miembros del Congreso la solicitud del gran senador radical de Dakota del Sur, Richard F. Pettigrew, quien después de la muerte de Douglass en 1895 en 1895 en 1895 en 1895 en la Rotenta en la Rutenta. «
Hoy en día, los republicanos del Congreso son la principal barrera para el estado de DC. Les gustaría tener en cuenta que Douglass era republicano. Pero eso fue en el día en que Douglass vio al Partido Republicano como una fuerza progresiva que exigió la expansión de la franquicia.
En las últimas décadas, el Partido Demócrata de Demanda ha hecho una parte estándar de su plataforma. Pero con demasiada frecuencia, los demócratas han hecho esto de una manera desenfocada y medio -corazón. Lo que falta es una sensación de urgencia.
La militarización de Trump de la policía en la ciudad señala que la urgencia, ahora y en el futuro. Aunque un Congreso Republicano de Trump-Uitgeldamen no va a hacer el correcto, los demócratas deben dejar en claro que, como parte del renacimiento más amplio de los derechos de voto, que los años de Trump deben seguir la condición de DC superará su agenda.
El sueño de los derechos de voto se ha pospuesto desde los días que Douglass escribió sobre el distrito como «el único lugar donde no hay gobierno para las personas, las personas y por las personas. Los ciudadanos se someten a los gobernantes que no tienen opciones para seleccionar. Obedecen las leyes que no tenían votos para hacer».
Si el largo arco del universo moral se inclina por la justicia, como el reverendo Martin Luther King Jr. predicando en su vida, entonces el legado de este terrible momento debe ser para la estadidad de DC Democracia estadounidense.
En el momento de la crisis necesitamos una oposición uniforme y progresista contra Donald Trump.
Comenzamos a ver una forma en la calle y en las urnas en todo el país: desde el candidato del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la campaña estaba dirigida a la asequibilidad, a las comunidades que protegen a sus vecinos contra el hielo, a los senadores que se oponen a las armas a Israel.
El Partido Demócrata tiene una opción urgente: ¿adoptará una política que sea básicamente y popular, o continuará insistiendo en perder elecciones con las élites y consultores externos que nos han traído aquí?
Abeja La naciónSabemos de qué lado estamos. Todos los días abogamos por un mundo más democrático e igual al defender a los líderes progresivos, levantando movimientos que luchan por la justicia y para exponer a los oligarcas y empresas que se benefician a expensas de todos nosotros. Nuestro periodismo independiente informa y autoriza a los progresistas en todo el país y ayuda a llevar esta política a los nuevos lectores que están listos para participar en la lucha.
Necesitamos su ayuda para continuar este trabajo. Vas a donar para apoyar La naciónPeriodismo independiente? Cada contribución va a nuestro informe, análisis y comentarios premiados.
Gracias por ayudarnos a registrar a Trump y construir la sociedad justa que sabemos que es posible.
Honestamente,
Bhaskar Sunkara
Presidente, La nación
Lago de La nación
El presidente del presidente que enfoca al gobernador de la Reserva Federal de manera técnica está claramente motivado políticamente.
Chris Lehmann
La libertad de expresión es una piedra angular de la democracia y cualquier intento de suprimirla debe resistirse. Esta obra de arte de Felipe Galindo Feggo, publicada ampliamente, ha sido seleccionada o …
Opto
/
Felipe Galindo
Ganar en noviembre no es suficiente. Un alcalde Mamdani necesita un movimiento de masas detrás de él para superar un establecimiento que quiere aplastarlo.
Eric Blanc, Emily Lemmerman, Y Wen zhuang
Transmensen se ha registrado para arriesgar la muerte de un país que sabían que probablemente nunca le daría el favor. Y ahora el gobierno está tratando de hacer sus vidas.
Kali Holloway
El número de muertos en Gaza supera los 63,000. Los ataques diarios de bombas, junto con el hambre de masa planificada y el desplazamiento por parte de las tropas israelíes, no muestran signos de detención.
Opto
/
Gürbüz Doğan Ekşioğlu