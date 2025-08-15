«Esta es una búsqueda de personas»: los demandantes de LA se oponen al hielo



Cientos de Angelenos salieron a las calles el martes para mostrar apoyo a sus vecinos y colegas que son el objetivo durante las redadas de hielo.

Una coalición comunitaria de grupos de trabajo, inmigrantes y de derechos civiles se reunió el 12 de agosto en el Parque MacArthur en Los Ángeles. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Desde el 7 de junio, cuando Donald Trump usa miles de tropas de la Guardia Nacional y cientos de marines en Los Ángeles para apoyar las estrategias de confrontación cada vez más de ICE contra la comunidad inmigrante, los residentes locales han llevado a las calles en protesta contra la inmigración de la administración y una gran violación de sus derechos.

Cuando los medios regulares no ignoran las protestas, la portada con demasiada frecuencia repitió la historia de violencia que fue impulsada por la administración o, alternativa, una de la pasividad, de una población, ya sea para vacas o demasiado libre para responder. Pero en el acto, en los vecindarios que son víctimas de este ataque, los organizadores de los derechos de los inmigrantes, los sindicatos y los grupos comunitarios han sentido su camino para desarrollar un movimiento de resistencia contra los barridos.

Estos manifestantes, que se niegan al silencio en la noche de la reacción estadounidense, son los héroes de nuestra edad. Son el equivalente estadounidense de las mujeres centrales y sudamericanas que salieron a las calles durante décadas para llamar la atención sobre la desaparición de sus seres queridos. Un día, si hay un arco de justicia, serán reconocidos como tal.

El martes, cientos de personas fueron al Parque MacArthur, donde las autoridades federales vigentes el mes pasado llevaron a cabo un extraordinario espectáculo de caballería y vehículos blindados para reclamar el espacio. Muchos de los manifestantes llevaban camisetas rojas locales 11 aquí. Otros, que se habían escapado de su trabajo en restaurantes locales de comida rápida para protestar contra el creciente contenido de inmigración, vestían camisas Purple SEIU. Y otros usaban camisas con el logotipo del Centro de Trabajadores de la Conjunto, una organización que representa empleados de ropa de bajo salario, con o sin estatus legal alrededor de la metrópoli. Hubo representantes de grupos de derechos de inmigrantes como Chirla y de redes legales de conocimiento.

Amalinalli, de veintisiete años, un ciudadano estadounidense, se mantuvieron alejados de su servicio de McDonald’s en solidaridad con sus vecinos y colegas que fueron el objetivo durante las redadas esa mañana. «Muchas personas tienen demasiado miedo de ir a trabajar», dijo, «así que el trabajo es lento. Te cortan durante horas o tienen menos personas por servicio; es un problema de seguridad mental y emocional». Aunque Amalinalli es una hamburguesa, teme que se la retenga por el color de su piel y el sonido de su nombre. «Hubo una redada de hielo el miércoles o jueves en solo unas pocas cuadras de este parque, cerca de Home Depot», dijo. «Tomaron a algunas personas que simplemente caminaron por la calle. Simplemente los agarraron, ya sabes, como si estuvieras tomando una botella de agua para ir».

Otro empleado de McDonald, Candi, originario de El Salvador, habló sobre ver a uno de sus colegas sobre la posibilidad de ser arrestado y deportado. «Nunca había visto llorar a un hombre, pero lo hice en el trabajo. Y eso realmente me influyó. Mi colega que lloró en realidad detuvo su trabajo. Dijo que preferiría vender todas sus posesiones que arrestadas por el hielo». Candi habló sobre cuán tranquilas y vacías se habían vuelto las calles de su vecindario. «La comunidad ahora evita salir. Evitan comprar. Piden a sus vecinos que pueden salir para ayudarlos».

Candi ha visto vehículos militares en la calle; Ella ha visto hombres enmascarados, no usa uniformes oficiales, arrestan a personas en la calle. «Todos eligen no salir», dice una mujer de México que trabaja para una aerolínea. «Es muy tranquilo. Las tiendas, todo está tranquilo». La dama que solía ver que vendiendo tamales fuera del supermercado local ha desaparecido. Otras compañías de madre y pop cierran sus puertas, o se declaran en bancarrota debido a la falta de clientes o trozos y esperan que regresen los tiempos más tolerantes.

Esta es la consecuencia adicional de las redadas de hielo: dado que los clientes y los empresarios evitan que salgan en público, los agentes enmascarados se muestran la estructura de los vecindarios inmigrantes de Los Ángeles, dejando atrás la destrucción económica. MacArthur Park, cuyas calles circundantes estaban llenas del ajetreo y bullicio de vendedores y vendedores callejeros, hoy en día es espeluznante, el parque y las calles adyacentes a la población ahora principalmente por personas sin hogar y enfermos mentales. Los inmigrantes aún viven en los edificios alrededor del parque, pero esos inmigrantes son lo más bajos posible.

Javier García espera con ansias a otros en MacArthur Park el martes. (Sasha Abramsky)

La protesta del martes ayudó a exponer la angustia que con demasiada frecuencia se deja invisiblemente cuando las personas se ven obligadas a esconderse en un intento de evitar que sean retenidos y deportados.

Javier García de cincuenta y seis años (un seudónimo) me dijo que el ataque del gobierno «gastó un pánico en mí». García ha estado en Los Ángeles durante las últimas cuatro décadas, desde que salió de su casa en el Guerrero -Staat de México cuando era adolescente. Durante años rebotó de un camino incierto a otro, en una variedad de industrias diferentes. Luego se instaló en el trabajo de ropa. Durante más de 20 años ha obtenido sus ingresos en las fábricas de ropa de la ciudad y rara vez gana más de $ 15,000 al año.

Desde junio, García no ha podido trabajar, tanto porque algunas de las fábricas que estaba acostumbrada a recoger el trabajo en pieza, están cerrados para prevenir los ataques de hielo, y también porque está cada vez más preocupado por ser retenido y deportado. Al igual que muchas de las personas con las que hablé, él ha desaparecido en gran medida de los espacios públicos y ha pasado casi todo su tiempo en el apartamento de su familia, donde vive con su esposa, su hija y su nieto, y confió en la ayuda financiera ocasional del fondo de inmigrantes del Centro de Trabajadores de Clothing. Se puso detrás del alquiler y no sabe cómo terminará en los próximos meses.

Está claro que cuesta un acto extraordinario de coraje personal para que García participe en la protesta pública. A pesar de los recientes juicios de la corte que están obligados a que ICE y otras agencias están deteniendo sus actividades de Snatch-Squad, innumerables informes indican que es como de costumbre para la policía secreta enmascarada.

Los agentes han estado aterrorizando en California durante meses, en el que las personas, incluidos los hombres mayores, confiscaron en espacios de estacionamiento para Home Depot, lavados de autos y numerosos otros lugares en Huizers en los jefes de Huizen. Estas historias, y las imágenes de video grabadas por Byestanders, muestran cómo la policía secreta de Trump funciona a plena luz del día; Craven -Laafaards que esconden sus caras mientras hacen su trabajo sucio mientras se arman en los dientes mientras aterrorizan a los pobres, los vulnerables, los marginados. Son imágenes que la conciencia de cada estadounidense debería sorprender.

García sabía exactamente dónde estaba en su orden jerárquico; Llegó a la protesta con un número de contacto de emergencia escrito en su antebrazo en caso de que los oficiales de hielo lo agarraran.

«Diría que hay un impacto psicológico y un impacto económico en mi familia. Fue como una bomba inesperada de emoción», explica García. «Esta es una búsqueda de personas. Vivo cerca de donde han sucedido algunas de estas redadas, a una cuadra de distancia». No tiene miedo, aclara. «Lo que siento es más pánico. Es un nivel diferente. El pánico es la idea de ser retenido y separado de mi familia. Es esta sensación que, independientemente de dónde se encuentre, algo malo puede pasar.

Esta es América en 2025. Un país de hombres enmascarados que trabajan con impunidad mientras aterrorizan a las comunidades y secuestran a los empleados. Un país de empleados aterrorizados que intentan desesperadamente volver a confirmar su dignidad y reclamar sus vecindarios frente a un despiadado ataque federal.

Le pregunté al trabajador de la ropa qué le diría a Trump si lo conocía. Apeló a la empatía. «Trump no sufrió lo que sufrí. Como si tuviera que cruzar una frontera y arriesgar su propia vida. Él no sabe cómo construir algo del suelo. Solo sabe cómo sentarse en una mesa completamente construida. No sufrió como los demás».