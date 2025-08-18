¿Es el despliegue militar de DC de Trump el comienzo de una guerra civil de movimiento lento?



Todo es posible en los próximos días y semanas, pero es difícil no sentir que vamos a crecer la violencia.

Los miembros de la Guardia Nacional caminan el 14 de agosto de 2025 en el centro comercial nacional en Washington, DC, después de los esfuerzos del presidente Donald Trump de las Fuerzas Armadas Federales y la adquisición de la ciudad de la ciudad. (Mehmet éster / midden -ooste imágenes a través de AFP)

¿Qué hace exactamente Donald Trump con la Guardia Nacional 800, además de oficiales de ICE, oficiales de la Autoridad de Control de Drogas y la Policía de American Park que solía patrullar las calles de Washington, DC, hace casi dos semanas? El abogado: General Pam Bondi tiene que han arrestado a 68 personas el sábado por la noche, pero el Departamento de Policía Metropolitana es un promedio de 68 arrestos por día. En menos de dos semanas, afirma Bondi, han arrestado a 300 personas por cargos que van desde el tráfico de drogas hasta las violaciones de tráfico. Pero según el promedio diario, el MPD habría realizado casi 900 arrestos en sí mismo.

Aunque Trump justificó sus movimientos al citar el supuesto porcentaje de delitos en aumento del distrito de delitos de cada especie es realmente dramático en Washington-Voor mejor o peor, no monitorean ninguna de las áreas con un alto crimen, se quejan los residentes. Digo que podría ser mejor, porque si descienden sobre Anacostia u otras áreas excesivamente controladas, probablemente criminalizarían y brutalizarían sin distinción. Recuerde que estas tropas no están entrenadas en el trabajo policial urbano (no es que tal entrenamiento siempre ocurra un comportamiento brutal). Pero también es bastante extraño si el enfoque sincero de Trump fue la reducción del crimen. Pero no lo es. Es intimidación.

Las tropas de Trump generalmente han aparecido en los lugares turísticos y en vecindarios animados, en lo que es en gran medida una muestra de farsa. Escriben personas para beber público, fumar marihuana y luces traseras rotas. Han logrado reducir las cosas en bares y restaurantes con casi un tercio en comparación con el mismo período en agosto de 2024. Hasta ahora el Partido Republicano Pro-Business.

Aunque hasta ahora ha sido un desperdicio de drogas federales, los líderes del Partido Republicano ayudan a aumentar las tensiones en DC. Durante el fin de semana, los gobernadores republicanos de Carolina del Sur, Virginia Occidental y Ohio a 750 de sus propios soldados desde la Guardia Nacional hasta la capital de la nación. Algunos gobernadores del estado rojo desplegaron brevemente las tropas de la Guardia Nacional, encargadas por Trump, durante las protestas de George Floyd a gran escala pero pacíficas en junio de 2020, pero las noticias generalmente volaban bajo el radar. Esta vez, Trump quiere dirigir los titulares de los periódicos sobre la invasión del estado rojo. (Mientras escribo, Mississippi anunció que enviaría a 200 soldados. Buena señorita). Las fuentes militares también le dijeron a NBC que algunas tropas de guardia, que actualmente no usan armas, ahora pueden estar armadas.

Más de un observador en las redes sociales notó la ironía de un cabello de que era la separación y el ataque de Carolina del Sur contra las fuerzas armadas federales en Fort Sumter de Charleston, quien comenzó la Guerra Civil. Tampoco debemos olvidar que fueron las tropas de la Guardia Nacional de Ohio las que dispararon a estudiantes pacíficos en 1970 y mataron a cuatro.

Creo que mucho sobre la concepción del escritor Jeff Sharlet sobre una «guerra civil lenta» que desentrañó a los Estados Unidos, especialmente desde la rebelión del 6 de enero. En Bluesky escribió: «Voy a decir que las tropas armadas de los estados rojos que descienden a una ciudad azul son solo unos pocos centímetros, o tal vez un intercambio de incendios, la fase de apertura de una guerra civil».

Anjali Dayal, profesor de política internacional en la Universidad de Fordham, mantuvo el problema de la publicación de Sharlet, al menos la forma en que lo lee: «Respeto el trabajo de Jeff, pero debemos tener cuidado con lo que predecimos y cuán inevitablemente parecemos.

En un correo electrónico para mí, Sharlet dejó en claro que él está de acuerdo con Dayal. La Guerra Civil no es «una inevitabilidad», dijo, y agregó: «Estoy de acuerdo en que el» evento de víctimas de las masas «es el próximo gran riesgo, y que el» gris y el azul «no es un riesgo, pero afirmaría que los hirviendo que vemos, nuestros años de plomo son una guerra civil lenta estadounidense».

Está claro: la adición de 1,000 tropas de la Guardia Nacional del Estado Rojo a los 800 que ya están en DC, todos no entrenados en el trabajo de la policía urbana, aumenta mínimamente las posibilidades de un «evento de víctimas de masas». Solíamos decir que las personas que describen el Trumpismo como ‘fascismo’ exageran, aunque ahora incluso los medios regulares usan regularmente la palabra F. En este momento tenemos que estar en guardia para hablar alegremente sobre la ‘Guerra Civil’. Pero estos movimientos en la capital por parte de Trump y sus estaticronias rojas parecen acelerar el peligro de la democracia, destinados a familiarizar a los estadounidenses con el lugar de las fuerzas armadas federales que patrullan sobre las ciudades azules estadounidenses, como Trump ya dijo.

Agregue los peligros de los ciudadanos y milicias de ala de derecho armado, junto con los delincuentes de casi 1600 del 6 de enero del 6 de enero liberados de la prisión o prisión por Trump en el día inaugural, y parece que nos hemos convertido en una violencia aumentada.