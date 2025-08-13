Trump y RFK Jr. han hecho todo para socavar uno de los progresos civilizados más importantes del siglo XX: nuestra infraestructura para la salud pública

El Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., habla detrás del presidente Donald Trump durante un órdenes ejecutivas que firmaron el 5 de mayo de 2025 para firmar la ejecución en la Oficina Oval de la Casa Blanca, DC. (Alex Wroblewski / Getty Images)

Este artículo fue publicado originalmente en El guardián Y se vuelve a publicar aquí con permiso.



Nuevos datos de los CDC sugieren que surge una sombría tradición de regreso a la escuela: en 2024 las tasas de vacunación para el jardín de infantes por quinto año consecutivo cayeron. Mientras tanto, las exenciones de la vacuna alcanzaron un récord.

Estas estadísticas se convirtieron en aún más inquietantes, poco después de que 286,000 niños comenzaron su educación sin prueba de inmunidad total contra el sarampión, un hombre que se ha jactado sobre la vacuna contra la gripe nunca fue elegido para la presidencia. Desde entonces, Estados Unidos ha luchado en tres décadas con el mayor brote de sarampión, mientras que los líderes que deberían sellar esta crisis alimentan las llamas. En solo ocho meses, Trump y Robert F. Kennedy Jr., Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, han hecho todo lo posible para socavar uno de los pronósticos de civilización más importantes del siglo XX: nuestra infraestructura para la salud pública. Además, corren el riesgo de poner en peligro a millones de personas y comenzar una foomlus sin confianza a partir del cual puede llevar décadas recuperarse.

Como de costumbre, la posición del gobierno de Trump sobre las vacunas está menos motivada por el populismo genuino y más por el beneficio personal. Antes de que Kennedy lanzara su propia campaña presidencial en una plataforma para hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, «ganó $ 20,000 cada semana para dar una organización sin fines de lucro para promover el escepticismo de la vacuna. Ahora en el gabinete ha despedido todo el transmisión de la vacuna de los CDC y reemplazar a la mitad de quién ha sido un Ragtag-BE-BE-BEVEG-BE-BE-BEVER-BE-BE-BEVEAG-BE-BE-BE-BEVEAG-BE-BE-BE-BEVEAG-BE-BE-BE-BEVEAG-BE-BE-BEVAN-BEVANTAG-BE-BEVAN-BEVANTAG-BE-BEVAN-BEVANPING-BEVEAG-BEVANPING-BEVEAG-BEVANPANMANNEMANN-Bemale-Ragtag-Bemale Vaccers ha sido publicado la semana pasada.

Mientras tanto, Estados Unidos ha visto más de 1,300 tiendas de sarampos y tres muertes este año. En respuesta, Kennedy ha respaldado y socavado alternativamente la inmunización generalizada.

El cubiertos de financiamiento es extenso sobre las ciencias, donde Trump reduce el apoyo a la investigación de un punto bajo de 35 años. Se han terminado 1.800 subsidios en los Institutos Nacionales de Salud, una reubicación que consideró ilegal la Oficina de Responsabilidad del Gobierno. La administración también continúa congelando los subsidios en las universidades sobre fantasmas de la guerra cultural como Dei, incluidos $ 339 millones en UCLA y $ 2.2 mil millones en Harvard. Por lo tanto, no es sorprendente que el 75 por ciento de los científicos estadounidenses entrevisten la revista Naturaleza Considere dejar el país que aumenta la perspectiva de una generación perdida de talento estadounidense e innovación para salvar la vida.

A nivel internacional, las reducciones de presupuesto despiadadas e irreflexivas de Trump causan destrucción. La administración ha desmantelado a USAID, una de las perspectivas más exitosas de enfermedades infecciosas en la historia. Además, desanimó programas que vacunaron a más de 800 millones de niños contra enfermedades fatales como la malaria. Los investigadores han descubierto que 300,000 personas ya han muerto debido a estos recortes, lo que podría conducir a otros 14 millones de muertes en los próximos cinco años, todo para una agencia que ha gestionado el equivalente del 4 por ciento del presupuesto anual de defensa nacional.

De vuelta en los Estados Unidos, las asociaciones médicas, los funcionarios locales y los médicos individuales trabajan juntos para comprar vacunas directamente de fabricantes y compañías de seguros de lobby para continuar cubriendo los costos de esos disparos. Sus esfuerzos reflejan una estrategia comprobada para prevenir la subinmunización. Antes del brote actual, Ronald Reagan retorció una banda de sarampión más generalizada, con 27,000 casos en solo 1990. Pero lideró campañas locales de divulgación y programas de vacunación de la base, la crisis regresó, al igual que una recuperación final de fondos federales bajo Bill Clinton.

Las reducciones de presupuesto se pueden revertir, pero la confianza puede ser más difícil de recuperar. Mucho antes del predominio de RFK Jr., lanzan desastres, como el notorio estudio de sífilis no tratado de los CDC en Tuskegee y la respuesta helada de la Administración de Alimentos y Medicamentos a la Crisis del SIDA, sombras largas sobre instituciones de salud pública. Hoy en día, varios estadounidenses ya predicen que perderán confianza en la supervisión médica bajo la administración actual. Eso socavaría la base de la salud pública, que depende de las personas que eligen seguir las pautas basadas en la investigación que no realizaban personalmente y cuyos resultados están mal capacitados para los pares.

La reparación de esa infracción requiere años de construcción extenuante de relaciones, pero también puede requerir que los estadounidenses sean recolectados con la táctica clásica del patriotismo. A pesar de la reserva de guerra de Trump, pierde que el progreso científico y médico más extraordinario de nuestra nación ha atraído en parte el diámetro bipartidista porque han fortalecido una excepcionalidad estadounidense observada. En el apogeo de la Guerra Fría, el tío de Rfk Jr. eligió ir a la luna, y Richard Nixon trajo ese sueño para cumplir. Después de que Franklin Delano Roosevelt fundó la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, los estadounidenses ayudaron a hacer cumplir más de 2.5 millones de diez centavos, de ahí el bautismo como Marte de los Dimes. Ese dinero apoyó el desarrollo de Jonas Salk de la Poliovaccina. Dentro de los dos años posteriores a la introducción, los casos anuales de poliomielitis habían caído en un 90 por ciento.

Incluso Trump, que había arruinado la primera reacción a Covid-19, logró supervisar la velocidad histórica de la Operación Warp. Mientras pudiera reconocer que este Es el tipo de actuación que hace que Estados Unidos sea genial.