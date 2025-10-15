El trago amargo para la supervivencia de Emmanuel Macron

15 de octubre de 2025
En medio de una creciente crisis política, el presidente francés se ve obligado a dar marcha atrás en su reforma emblemática.
La crisis política de Francia ha experimentado muchos giros dramáticos en los últimos 12 meses, pero la inestabilidad alcanzó nuevos niveles la semana pasada con la repentina renuncia y reinstauración del Primer Ministro Sébastien Lecornu. Todo empezó la mañana del 6 de octubre, cuando el Primer Ministro anunció su salida, apenas unas horas después de presentar la composición de su gobierno. Al parecer, tras catorce horas en el cargo, el primer gabinete de Lecornu puede contarse entre los gobiernos de menor duración en la historia europea. Fue elegido por el presidente Emmanuel Macron a principios de septiembre y ya era el tercer primer ministro del país desde el otoño de 2024.
Sin embargo, Macron volvió a nombrar a su aliado cercano el viernes, después de varios días de turbulencias que dejaron al país rumbo a otra disolución de la Asamblea Nacional. «Propuse un gobierno basado en una misión simple y en objeciones», afirmó Lecornu en su discurso inaugural ante el Parlamento el martes, tras presentar un proyecto de presupuesto para 2026 que preveía un ahorro de alrededor de 30.000 millones de euros. Ante una ola de desconfianza prevista para el próximo jueves, Lecornu instó a la fracturada Cámara Baja a «trascender las diferencias en nuestro pensamiento y prioridades y centrarse en lo que es posible hacer juntos».
Pero la perspectiva de otro colapso del gobierno ha desaparecido cuando Lecornu hace una importante concesión al centro izquierda: la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años. “Propondré al parlamento suspender la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales”, dijo Lecornu a los representantes el martes, expresando su apoyo a congelar la reforma emblemática del segundo mandato de Macron.
La ley fue promulgada a pesar de la intensa oposición pública gracias a un poder especial que permite la aprobación de leyes sin votación directa en el parlamento: el llamado ‘49.3’, en referencia al artículo de la constitución francesa. Esa descarada demostración de fuerza se produjo después de una ola de protestas y huelgas y sigue siendo una de las principales protestas contra el presidente.
Suspender la ley de pensiones fue la principal demanda del Partido Socialista, el bloque indeciso que Lecornu debe perseguir para sobrevivir a un voto de censura. «Todavía estoy en la oposición, pero quiero que haya un debate», dijo el líder del PS, Olivier Faure, en una entrevista en horario de máxima audiencia el martes por la tarde, confirmando que el partido de centro izquierda no apoyaría las mociones de censura del jueves. Suponiendo que todos los representantes de la fraccionada coalición minoritaria de Lecornu lo apoyen, más de un tercio de los parlamentarios del grupo del PS tendrían que desviarse de la línea del partido para derrocar al gobierno.
Las esperanzas de una suspensión de las reformas de las pensiones aumentaron la semana pasada cuando la disciplina flaqueó incluso entre muchos de los más fervientes leales a Macron. En una entrevista el pasado martes con El parisinoElisabeth Borne, primera ministra durante la campaña legislativa de 2023, sugirió que los aliados del presidente deberían aceptar la suspensión de la ley. «Debemos saber cuándo escuchar y cuándo actuar», dijo Borne, argumentando que tal concesión podría resultar el precio por «la estabilidad del país».
Resistir los ataques a la reforma de las pensiones ha sido una prioridad para el bando del presidente desde la elección del actual parlamento sin mayoría absoluta en julio de 2024; Por lo tanto, la retirada de Lecornu amenaza con alienar a algunos miembros de la coalición minoritaria centrista-conservadora. Su promesa al Parlamento de abordar el asunto significa que aún podría ser víctima de una obstrucción. (Por ahora, Lecornu también ha prometido que su gobierno rechazará el uso del 49.3, el mismo poder utilizado para promulgar la ley de 2023, aunque tradicionalmente reservado para la elaboración de presupuestos). La primavera pasada, una ronda de negociaciones entre sindicatos y grupos de presión empresariales encargados de proponer cambios en la reforma de las pensiones terminó sin acuerdo.
Pero a pesar de la importancia simbólica de la reforma para Macron y sus aliados, los costos reales de una suspensión en sí son marginales en comparación con los desequilibrios más amplios que impulsan la crisis presupuestaria de Francia. Según las propias estimaciones de Lecornu, una suspensión costaría unos cientos de millones de euros en 2026 y alrededor de 1.800 millones de euros en 2027. Esta cifra todavía está muy por debajo de los 13.000 millones de euros en daños estimados tras el colapso del gobierno del primer ministro Michel Barnier en diciembre pasado.
Lo que también une al PS y al bloque macronista es el temor compartido ante la idea de elecciones anticipadas, el siguiente paso probable si el parlamento rechaza al gobierno de Lecornu. Todas las encuestas sugieren que un regreso a las urnas serviría principalmente para fortalecer el control del partido de extrema derecha Rassemblement National. El RN ya es el partido más numeroso en un parlamento dividido en once grupos oficiales.
Desde la caída del primer gobierno de Lecornu el 6 de octubre, la línea de la extrema derecha ha sido que aceptará nada menos que nuevas elecciones.. «Queremos nuevas elecciones y por eso queremos la disolución de la Asamblea Nacional», dijo Le Pen a los periodistas en la Asamblea Nacional antes del discurso de Lecornu. «Rechazaremos cualquier gobierno propuesto por Emmanuel Macron».
Si sobrevive a los votos de censura del jueves, la próxima batalla de Lecornu será lograr la aprobación de un presupuesto de austeridad, mientras el primer ministro señala que el costo de la pensión tendrá que compensarse con ahorros en otros lugares más adelante. Para el paquete presupuestario de 2026, Lecornu apunta a reducir el déficit público de Francia a menos del 5 por ciento del PIB, por debajo del 5,4 por ciento del PIB esperado para 2025. En el resumen del presupuesto presentado el martes, pidió pequeños aumentos de ingresos para los ultrarricos, aunque estos están muy por debajo de las reformas presupuestarias integrales que la izquierda está presionando.
Sin embargo, el PS todavía habla de «victoria». «Esta noche me alegro por los 3,5 millones de franceses que pueden jubilarse anticipadamente», dijo el martes por la noche el líder del PS, Faure.
El partido espera que la suspensión de la reforma de las pensiones justifique su decisión de romper con el Nuevo Frente Popular, la alianza de izquierda formada durante las elecciones anticipadas de 2024. Los otros tres partidos del NFP –los Ecologistas, el Partido Comunista y La Francia Insumisa (LFI)– se han pronunciado a favor de derrocar al gobierno.
El PS también señalará la retirada de Lecornu para desactivar las acusaciones de traición, especialmente por parte del LFI. “Macron sólo sabe hacer las cosas a la manera de Macron”, respondió el viernes el líder del partido, Jean-Luc Mélenchon, tras la reelección de Lecornu.
Aún así, es difícil no disfrutar del último cambio. El lunes, Macron intentó culpar a la oposición, que según él era la “única responsable” de la turbulencia política. Pero la primera gran reducción de la crisis francesa se produjo con la retirada del presidente, cuyos índices de aprobación han alcanzado mínimos históricos. Según una encuesta realizada la semana pasada, alrededor de dos tercios de la población están a favor de una nueva disolución del Parlamento. Una mayoría aún más clara (el 70 por ciento, según una encuesta) quiere la dimisión de Macron, e incluso aliados cercanos como el ex primer ministro Édouard Philippe se unen a esos llamamientos.
El acuerdo a corto plazo de los macronistas con el PS es un intento de ganar tiempo, con el reconocimiento implícito de que, en última instancia, nuevas elecciones son la única solución.
