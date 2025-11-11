El proyecto de ley para poner fin al cierre está lleno de recompensas para los republicanos



Política





/

El supuesto “compromiso” es una bendición para el Partido Republicano, y especialmente para quienes ayudaron a Trump a sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones de 2020.

Política publicitaria



(Tom Brenner/Getty Images)

Anoche, ocho senadores demócratas cedieron y votaron a favor de un proyecto de ley para abrir el gobierno sin restaurar los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible por los que se habían comprometido a luchar. Uno pensaría que Donald Trump apreciaría la rama de olivo, pero estaría equivocado. Esa misma noche, el Departamento de Justicia de Trump anunció un indulto masivo para casi 80 personas involucradas en la campaña de Trump para anular las elecciones de 2020. Esta lista incluía a Rudy Giuliani, Sidney Powell y John Eastman.

Pero ese no es el único regalo para los republicanos que intentaron ayudar a Trump a anular las elecciones de 2020. El proyecto de ley incluye una medida que crearía un fondo para sobornos que permitiría a los senadores cuyos registros telefónicos fueron citados sin su conocimiento demandar por invasión de la privacidad por al menos medio millón de dólares. Básicamente es dinero gratis para Lindsey Graham, Marsha Blackburn, Bill Hagerty, Josh Hawley, Dan Sullivan, Tommy Tuberville, Ron Johnson y Cynthia Lummis, a quienes Jack Smith citó sus metadatos. (No se adjuntaron mensajes). Si todos ganaran en los tribunales, se embolsarían colectivamente al menos 4 millones de dólares.

El proyecto de ley limitaría la defensa del gobierno contra tales reclamos y eliminaría la inmunidad calificada o soberana como base para presentar una demanda sobre el tema.

En maniobras de último minuto, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien calificó las citaciones telefónicas de Smith como «el Watergate de Biden», añadió personalmente la disposición. “El líder Thune incluyó eso en el proyecto de ley para realmente hacer cumplir la prohibición del Departamento de Justicia sobre los senadores”, dijo el senador de Texas Ted Cruz.

«Estoy indignado de que los líderes de la minoría y la mayoría del Senado hayan decidido insertar esta disposición en este proyecto de ley en el último momento», dijo el senador demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich, en un comunicado. «Esto es exactamente lo que le pasa al Senado». En caso de que no lo hayas notado, esto es un duro golpe para el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, quien presidió las negociaciones sobre el paquete en el último minuto pero votó en contra. Sin embargo, el senador Ron Wyden de Oregón, un defensor de la privacidad, calificó la disposición de “profundamente preocupante”. Política.

Por supuesto, hay disposiciones aún más preocupantes en este llamado compromiso, que sólo mantendrá abierto al gobierno hasta enero. La buena noticia es que SNAP se financiará hasta el próximo año: los beneficiarios no tendrán que preocuparse por perder los beneficios alimentarios durante otro enfrentamiento a principios de 2026. Otras medidas que se promocionan como victorias (los trabajadores despedidos recuperan sus salarios, algunos trabajadores despedidos recuperan sus trabajos) probablemente se habrían implementado de todos modos. Los demócratas del Senado recibieron la promesa de Thune de votar por sí mismo para restablecer los subsidios de la ACA, pero no hay garantía de que lo haga, e incluso si lo hiciera, es poco probable que se apruebe, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya ha anunciado que no someterá la medida a votación. Entonces es muerto.

Problema actual



Otro problema con el colapso fue su momento, ya que se produjo pocos días después de que los demócratas obtuvieran enormes victorias electorales en Virginia, Nueva Jersey, California, Pensilvania y Georgia. Según se informa, Schumer afirma que consiguió que los desertores demócratas esperaran hasta después de las elecciones, para evitar una participación deprimente (una señal de que los líderes demócratas sabían que el colapso sería impopular entre su base). ¿No podría haberles pedido que tal vez se tomaran otra semana para evitar rechazar a los activistas demócratas que trabajaron tan duro para esas victorias electorales?

Mientras tanto, Zeteo informa que funcionarios de Trump están celebrando la rendición demócrata y llamando a los líderes del partido «perdedores» y «maricones», después de que el propio Trump admitiera que el cierre contribuyó a las pérdidas del Partido Republicano el martes pasado.

El proyecto de ley aún debe ser aprobado por la Cámara. ¿Es posible que los demócratas indignados se unan a algunos republicanos para rechazar la autoprotección del Senado republicano? ¿O los líderes republicanos de la Cámara de Representantes agregarán una disposición similar para sus miembros? Al menos uno, el representante de Pensilvania Mike Kelly, también ha entregado los metadatos de su teléfono a Smith. Todo es posible en el circo del caucus de Johnson. El proyecto de ley podría fracasar por otras razones, incluso si Johnson afirma que tiene los votos. Lo sabremos el miércoles, cuando los miembros de la Cámara de Representantes regresen de sus largas vacaciones para votar.