El procesamiento de Letitia James por Vendetta por parte de Trump es un nuevo mínimo

Política
10 de octubre de 2025
El fiscal general de Nueva York ha liderado la batalla legal contra Trump y ahora ha movilizado al Departamento de Justicia para perseguirla.
Durante todo el jueves, envié mensajes de texto a un grupo de amigos sobre si los estados azules podrían unirse y cómo podrían unirse si el presidente Trump invoca la Ley de Insurrección, mientras Santa Mónica Goebbels (Stephen Miller) claramente está salivando. Sólo estaba seguro de una cosa: los fiscales generales demócratas, encabezados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ya están investigando eso. Ese grupo comenzó a reunirse incluso antes de que Trump fuera elegido para desarrollar estrategias legales para su probable ataque al Estado de derecho. Ahora que han visto lo que ha hecho en ocho meses, se están preparando para lo peor.
Ahora el propio James es víctima de ese ataque. Su acusación por al menos un cargo de fraude hipotecario es, en mi opinión, mucho peor que lo que le sucedió al ex director del FBI James Comey, quien fue acusado esta semana de perjurio engañoso, aunque eso es terrible. Comey se había alejado en gran medida de la vida pública; James ha desempeñado un papel destacado en la resistencia contra Trump. No espero que ella abandone esa lucha por esto, pero creo que hay que decirlo: es una de las peores cosas que ha hecho este terrible presidente. (Obviamente, sacar a las personas de color de las calles y retenerlas es una de las mayores exigencias. ¡Es muy difícil elegir solo una!)
Joan Walsh
Es difícil predecir el arco del universo moral en los Estados Unidos de Trump, pero es casi seguro que esta persecución de venganza fracasará. Para aquellos que no lo han seguido de cerca, a principios de este año un adulador de Trump descubrió un documento en una hipoteca patrocinada por James para un familiar que indicaba que ella planeaba vivir en la propiedad como su residencia principal. Todos los demás documentos hipotecarios mostraban que ella había declarado correctamente que estaba ayudando a una sobrina a comprar la propiedad y que no viviría allí. El Departamento de Justicia de Trump ya ha utilizado como arma violaciones menores similares contra el senador de California Adam Schiff y la miembro de la Junta de la Reserva Federal Lisa Cook. Es un mal caso.
Quizás lo más importante sea el hecho de que Trump haya declarado públicamente la guerra a James, quien lo procesó exitosamente por fraude corporativo. Más famoso en una publicación de Truth Social que El diario de Wall Street Según los informes, y la Casa Blanca admite que fue un mensaje privado, Trump esencialmente ordenó a la Fiscal General Pam Bondi que persiguiera a James, junto con Comey y Schiff:
Pam: He visto más de 30 declaraciones y mensajes que dicen que «Es la misma vieja historia de la última vez, todos hablan, no se hace nada. No se está haciendo nada. ¿Qué pasa con Comey, Adam «Shifty» Schiff, Leticia?
Esta es una persecución ridícula y vengativa. Cuando escuché la noticia por primera vez, pensé que nuestro corresponsal jurídico, Elie Mystal, tendría que escribir sobre ello, pero que consideraría esta farsa digna de un análisis jurídico. «Este es alguien garabateando ‘Voy a buscarte’ con sangre en la pared del baño», me envió un mensaje de texto Mystal. «No es un cargo, es una amenaza».
En agosto hice un perfil de James y me centré en su papel en la resistencia contra Trump. Muchas de mis fuentes se pusieron en contacto conmigo inmediatamente después de que se supo la noticia. “Tish James fue elegido para proteger los derechos de los neoyorquinos y perseguir a criminales como Donald Trump”, me envió un mensaje de texto Eileen O’Connor, líder del grupo NYCD16/15-Indivisible. «¡Ha hecho un trabajo fantástico! El Departamento de Justicia ha convertido su poder en un arma y está desperdiciando el dinero de nuestros contribuyentes para acosar a Tish y a otros que se enfrentan a la tiranía».
Higher Heights for America, un grupo que aboga por la elección de mujeres negras, escribió: “La última medida de Trump contra la fiscal general Letitia James es una flagrante venganza política, un peligroso abuso de poder y un ataque directo a las mujeres negras en puestos de liderazgo”.
El correo electrónico del Partido de las Familias Trabajadoras fue el más conciso. Línea de asunto: «No toques a Tish James». (El PMA patrocina una manifestación con ese nombre en Foley Square de Nueva York el viernes a las 5:30 p.m.)
También me gustó un mensaje de texto de un amigo: «Trump se metió con la mujer negra equivocada».
Mi reacción inmediata a la noticia fue de ira. Pensé en una conversación que tuve con James tomando un café en Fort Greene, Brooklyn, que quedó en el piso de la sala de edición mientras luchábamos por lograr que mi perfil tuviera una extensión publicable. Le pregunté directamente a James: ¿Cuánto miedo deberíamos tener de Trump y sus secuaces? «No creo que debamos tener miedo», respondió inmediatamente. «Este es el momento en el que debemos levantarnos y defender nuestros derechos y libertades, defender nuestra democracia y defender el Estado de derecho. Debemos retroceder y no tener miedo. Somos más que ellos».
Un día antes, los manifestantes habían bloqueado algunas camionetas de ICE en el Bajo Manhattan y, medio en broma, le pregunté si debería unirme a ellos si las protestas continuaban.
«Me gustaría ver eso. Te defendería en el tribunal, sería tu abogado. ¿Está bien? Está bien. Y no presentaría cargos contra ti. Pro bono». Le digo que esto le quitará la carga a mi hija y ella dice: «Sí, dile a tu hija que relájese. Yo te sacaría. Dile que tengo un buen abogado. Tomará algunas horas, pero estaría allí para ayudarte».
Estábamos bromeando, creo, pero tomé en serio su compromiso de alentar y defender la protesta pacífica. Titulamos el artículo: «Letitia James, fiscal general del culo malo de Nueva York».
James todavía dice que no tiene miedo. Terminaré con su declaración completa, publicada poco después de que se conociera la noticia de su acusación:
«Esto no es más que una continuación de la desesperada militarización de nuestro sistema de justicia por parte del Presidente. Está obligando a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley a cumplir sus órdenes, todo porque yo hice mi trabajo como Fiscal General del Estado de Nueva York.
«Estas acusaciones son infundadas y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único propósito es tomar represalias políticas a cualquier precio. Las acciones del presidente son una grave violación de nuestro orden constitucional y han provocado fuertes críticas de miembros de ambos partidos».
«Su decisión de despedir a un fiscal federal que se negó a presentar cargos contra mí -y reemplazarlo con alguien ciegamente leal, no a la ley, sino al Presidente- es contraria a los principios fundacionales de nuestro país. Ahora es el momento de que los líderes de ambos lados del pasillo se pronuncien contra esta flagrante perversión de nuestro sistema de justicia.
«Apoyo firmemente la demanda de mi oficina contra la Organización Trump. Llevamos a cabo una investigación de dos años basada en los hechos y las pruebas, no en la política. Los jueces han confirmado el fallo del tribunal de que Donald Trump, su empresa y sus dos hijos son responsables de fraude.
«Soy una mujer de fe orgullosa y sé que la fe y el miedo no pueden compartir el mismo espacio. Por eso hoy no tengo miedo, no tengo miedo y, como me enseña mi fe, ningún arma prosperará contra mí. Lucharemos agresivamente contra estas acusaciones infundadas y mi oficina continuará protegiendo ferozmente a los neoyorquinos y sus derechos. Y continuaré haciendo mi trabajo».
