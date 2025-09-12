Política
La Cámara acaba de aprobar $ 892.6 mil millones en ediciones militares: el Marte contra los presupuestos de defensa de $ 1 billón.
Se nos dice que los presupuestos federales deben leerse como explicaciones morales que reflejan los valores de las mayorías del Congreso. Entonces, ¿cuál fue la declaración esta semana de la Cámara de Representantes estadounidense controlada por los republicanos? Que la gran mayoría de los republicanos de la Cámara, junto con un puñado de demócratas, está dispuesto a entregar el complejo militar-industrial todo lo que requiere, mientras niega a los niños hambrientos que se les podría proporcionar fácilmente.
El miércoles, los mismos políticos que decidieron hace casi dos meses derrotar el financiamiento de Medicaid y la empresa de servicios de alimentos adicionales para permitir una impresionante $ 892.6 mil millones en gastos militares. Enormes cantidades de ese dinero se destinarán a los contratistas comerciales asociados políticamente que describen con precisión el estatuto responsable del Instituto Quincy para la cosecha «la ganancia de la guerra» y pueden contar incluso con un salario a lo largo de la línea si el presupuesto del Pentágono cada vez mayor navega a los $ 1 billón de $ 1.
«Un pequeño grupo de ese dinero mantendría a cada niño fuera de la pobreza», dijo el representante estadounidense. Mark Pocan, el demócrata en Wisconsin, quien, con el ex representante estadounidense. Barbara Lee, D-California, el Caucus de reducción de la edición de defensa fundó y fue una abogada líder para reducir el presupuesto del Pentágono.
Pocan fue uno de los 192 demócratas y cuatro republicanos que votaron en contra de la propuesta de la autorización de defensa nacional de la Cámara, versus 214 republicanos y 17 demócratas que votaron ‘sí’. (Puede ver la última lista de 231-196 aquí. Crédito a los republicanos que votaron ‘no’, incluso si no todos han hecho todo eso por las razones correctas. Vergüenza sobre los demócratas que han votado ‘sí’ porque la oposición unida puede haber creado el proceso y permitió el debate real sobre la defensa, lo que es).
Es cierto que la nueva NDAA contiene una enmienda que quiere rescindir algunas autorizaciones del uso de la fuerza militar (AUMF) que se han utilizado como una disculpa para los presidentes desde principios de la década de 2000 para eludir el Congreso en el lanzamiento de acciones militares. Esa es una victoria encomiable después de décadas de defensa de Lee, Pocan, el representante estadounidense Jim McGovern y otros que han tratado de limitar el puente sobre el rango.
Pero el proyecto de ley también contiene iniciativas de letanía o anti-LGBTQ+ y otros arcos hacia la derecha de la política social que representan. Mark Takano, el demócrata de California que preside el Caucus de igualdad del Congreso, denunció en una declaración que declaró: “La Ley de Autorización de Defensa Nacional ha recibido tradicionalmente un fuerte apoyo bipartidista, pero para el segundo Congreso en una casa de la Cámara de Representantes han contenido un proyecto de ley dirigido a mejorar la vida si el servicio está en brotes con los Riders de la columna venenosa, la estabilidad de sus familias y nuestros esfuerzos para mantener los esfuerzos de alto talento que está claro que es más importante que las cutadías están claras, lo que ha evitado la OTRO, lo que ha sido claro que es claro que la otorgada es clara que está clara que es clara que tiene clara que es clara que es clara que es clara que tiene clara que las otalías que están claras, lo que ha sido claro, lo que ha evitado que las otalías que cuestionan las personas que están claras para que sea más perjudicial, lo que ha evitado que las otén las cuentas, lo que ha evitado el otro. Disposiciones en este proyecto de ley.
Algunos de los peores aspectos de la NDAA pueden eliminarse después de que el Senado de los Estados Unidos haya considerado la medida. Pero en el fondo, esta mala cuenta representa un cheque en blanco para un gasto inexplicable por parte del Pentágono, y fue autorizado por la mayoría de la casa que, sugiere AsmcGovern, ha perdido tanto su sentido de las relaciones como su brújula moral.
«Las ediciones militares excesivas, y en muchos casos, simplemente las ediciones militares de alaudal simplemente no han mejorado la calidad de vida de la gran mayoría de las personas en este país», dice McGovern. «El hecho de que tengamos 40 millones de personas que no saben de dónde viene su próxima comida es ofensiva. Necesitamos personas para pararse y decir: ¡todas sus prioridades están arruinadas, el Congreso!»
Ese llamado a la acción puede ser rechazado por expertos, expertos políticos y cabilderos de negocios como la indignación de un demócrata progresivo. Pero los sentimientos de McGovern esperaban hace décadas por un presidente republicano.
Dwight Eisenhower advirtió en un discurso de 1953 contra editores de periódicos para «una carga de armas que drena la riqueza y el trabajo de todos los pueblos». Un líder militar militar que había servido como comandante supremo de los suplementos de la expedición aliada en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y, como Jefe del Ejército al comienzo de la Guerra Fría, reconoció a Eisenhower que Estados Unidos tenía por amenazas militares. Sin embargo, se negó a sugerir que el aumento del gasto de defensa debería ser una prioridad única. Por el contrario, en su discurso de 1953, una de las primeras declaraciones importantes de su presidencia, habló sobre el «camino de temor» de la escalada militar constante y advirtió de «un desperdicio de poder que el sistema estadounidense o el sistema soviético o un sistema o sistema es alcanzar la abundancia y la felicidad real para la gente de esta tierra».
«Cada arma que se hace, cada buque de guerra lanzado, cada cohete cae significa en la última oración un robo de aquellos que hambre y no son alimentados, aquellos que están fríos y no vestidos», dijo Eisenhower, agregando:
Este mundo de armas no emite dinero solo.
Pasa el sudor de sus trabajadores, el genio de sus científicos, la esperanza de sus hijos.
Los costos de un bombardero pesado moderno son: una escuela de ladrillo moderna en más de 30 ciudades.
Son dos plantas de energía eléctrica, cada una y sirve a una ciudad de 60,000 población.
Son dos hospitales buenos y totalmente equipados.
Es aproximadamente 50 millas de carretera de concreto.
Pagamos un solo cazador con medio millón de wheat de bushels.
Pagamos un solo cazador de torpedos con casas nuevas que podrían tener a más de 8,000 personas …
«Esta no es una forma de vida en absoluto, en ningún sentido real», explicó Eisenhower. «Bajo la nube de la guerra amenazante, es la humanidad colgando de una cruz de hierro».
El 34º presidente sugirió un equilibrio más sabio que respetaba la necesidad de inversiones en elevación humana y progreso social. «Los monumentos para este nuevo tipo de guerra serían: carreteras y escuelas, hospitales y casas, comida y salud», concluyó. «Estamos listos, en resumen, para contribuir a satisfacer las necesidades, en lugar de los miedos, del mundo».
Eisenhower ha desaparecido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los Estados Unidos de hoy podrían usar más sabiduría, en la Casa Blanca y en el Congreso.
