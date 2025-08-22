El presidente de DNC propone grandes reformas para limitar el dinero grande

La construcción de fiestas versus la adicción al candidato nunca ha sido tan urgente.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, habla durante una conferencia de prensa con los demócratas de Texas en la Unión Internacional de Pintores y Allied Trades Union Hall el 5 de agosto de 2025 en Aurora, Illinois. (Scott Olson / Getty Images)

El presidente de DNC, Ken Martin, propuso nueve reformas de los aproximadamente 450 miembros durante la próxima reunión del 27 de agosto para su consideración.

Anteriormente, los líderes de DNC y la Casa Blanca de Biden no estaban dispuestos a discutir este tema. La «línea» del partido ha sido oponerse a la decisión de la Corte Suprema de 2010, «Citizens United», que equipara las donaciones electorales como una forma de libertad de expresión, pero no hacer nada para regular el dinero comercial y oscuro (fondos de donantes desconocidos) en el proceso de nominación del partido. Alrededor del 80 por ciento de las sillas de la casa son sillas de fiesta, por lo que la primaria es la única elección significativa. El gran dinero a menudo ha pesado en nombre de los demócratas centrales y contra los progresistas.

El gasto independiente es fondos gastados por empresas y organizaciones que son independientes de la campaña del candidato. En 2024, el gasto independiente alcanzó nuevos aspectos destacados, mientras que millones de dólares fluyeron a diferentes distritos en las semanas previas a las elecciones primarias, amortiguando a los candidatos demócratas. Esta fue una combinación de gastos industriales, dirigido por fondos comerciales criptográficos y ediciones independientes que fueron financiadas por «grupos» con nombres que no solo ocultaron a los donantes, sino también a la verdadera misión de esos grupos. Estos gastos independientes no pueden coordinarse legalmente con la campaña del candidato, pero no hay nada que la empresa u organización de finanzas entrevierte a los candidatos sobre los problemas y, posteriormente, apoyan a los candidatos que apoyan a los financiadores sobre esos temas.

Para aquellos de nosotros que nos centramos en el cambio social progresivo, estos gastos han bloqueado a los candidatos que están comprometidos con toda nuestra agenda, incluidos los derechos de los empleados, el incendio de Gaza, la reforma financiera, el control de alquileres, Medicare para todos y energía renovable. El caucus progresivo del Congreso que había mejorado en la dirección de una mayoría del caucus del Partido Demócrata ahora ha bloqueado los candidatos establecidos y nuevos progresivos por el ataque de dinero de criptográfico, combustibles fósiles y un desfile interminable de la compañía) y otros reembolsos) y estadounidense) y estadounidense) y estadounidense) y billetes republicanos)).

La resolución de Martin pediría al Comité DNC reformas que identifiquen pasos específicos que el DNC podría considerar en 2026 que limitaría mucho dinero en el proceso primario presidencial de 2028. El DNC ha actuado en ciclos anteriores, determinar los representantes de los estados que pueden participar en las reglas presidenciales. En 2020, los candidatos tuvieron que firmar un derecho de propiedad del partido para confirmar su membresía y apoyo al Partido Demócrata. Del mismo modo, los candidatos deberían estar obligados a firmar una versión de la ‘compromiso del pueblo’ acordada por Elizabeth Warren y Scott Brown en las elecciones generales de 2012 para el Senado de los Estados Unidos. La ‘compromiso del pueblo’ requería que un candidato se benefició directa o indirectamente de grandes gastos independientes del dinero para donar una cantidad similar, de sus fondos de campaña a una organización benéfica designada. Los fondos de campaña son mucho más valiosos que el dinero IP y ofrecen un poderoso elemento de disuasión.

Los partidos democráticos estatales y territoriales son entidades legales individuales y una acción similar para sus primarias requeridas por cada uno de ellos. La resolución de Martin lo alienta. Dicha acción es independiente en varios estados. Las partes de Carolina y Arizona han adoptado las resoluciones que limitan el gasto independiente en sus primarias y establecen pasos de estudio e implementación similares. Los partidos estatales tienen una política extensa y variada para nombrar candidatos, y en algunos casos los partidos provinciales y municipales regulan el proceso de nominación dentro de sus áreas de derecho.

La reforma a nivel estatal y provincial requiere que los demócratas interesados ​​organicen apoyo. Con demasiada frecuencia, prestamos poca atención a las reglas y demasiada atención para los candidatos. Los demócratas y los candidatos pasados ​​y potenciales elegidos también deben defender estas reformas de los partidos estatales y el DNC. Los partijdonores deben estar dirigidos a vencer a los republicanos y apoyar al Partido Demócrata elegido por los votantes sin el impacto del gran dinero. Hasta que retiremos a Citizens United, los defensores de la reforma no intentan limitar el gasto independiente en las elecciones generales, confrontadas con grandes cantidades de dinero de la compañía y donantes multimillonario que apoyan a los candidatos republicanos. Pero las primarias son completamente diferentes.

La construcción de fiestas versus la adicción al candidato nunca ha sido tan urgente. La base se organiza en la burocracia del partido y al exterior es crucial si queremos permanecer en la política como un medio para los cambios que queremos ver, y no un deporte de equipo. Limitar mucho dinero en el proceso de nominación es un paso esencial en un plan para un cambio real. Ken Martin muestra su propio liderazgo en este esfuerzo. Ahora no solo debemos apoyarlo, sino también para traer un mensaje similar a los votantes y activistas en todo el país.