El pequeño fascismo típico de Trump



Los últimos días del discurso





El presidente del Partido Republicano es una terrible amenaza para la gobernanza democrática y un jefe de payaso.

Este artículo aparece en el número de octubre de 2025, con la cabeza «de la palabra F a la palabra T».



Mientras venimos en el cumpleaños de las elecciones de 2024, parece un buen momento para pedir un tiempo: «¿Pasó aquí?» ¿Podemos usar el segundo gobierno de Trump significativamente un régimen fascista? Para la mayoría de los observadores informales, no es realmente una pregunta. ¿Cómo debería llamarlo cuando aparece la policía federal enmascarada y uniformada durante una reunión política para un político de la oposición? ¿O cuando el presidente explica esencialmente el estado de asedio en la capital? ¿O, en ese sentido, cuando el poder ejecutivo intenta hacer cumplir su política cultural en las universidades y museos de un país? ¿Y qué más debo llamarlo cuando la administración intente cocinar los números de desempleo para ocultar una imagen económica con dificultades? ¿Cómo lo llamas como asistente principal de la Casa Blanca dice que «miran» el hábeas corpus? ¿O cuando el gobierno deporta a las personas sin los procesos correctos para los campamentos fuera del estado de derecho, donde las intervalos están sujetas a tortura? Los pedantes aún protestarán que esto o ese detalle no se corresponda históricamente, y que no es tan violento, dramático e integral como el hitlerismo o los mussolinis, pero ya no pueden bajar realmente a sus oponentes como histeria o alarmistas. Deben admitir que las alarmas estaban algo justificadas. Esto es cierto o una versión de la misma.

En The New York TimesEscribe Jamelle Bouie sobre cómo el presidente depende de estados excepcionales fabricados y situación de emergencia para justificar estas expansiones extraordinarias. Esta es precisamente la herramienta propuesta por el genio malvado de la jurisprudencia nazi, Carl Schmitt, quien declaró que la soberanía era la capacidad de decidir qué excepción era el estado de derecho y actuar en consecuencia. Schmitt también exigió la identificación periódica de los enemigos internos y su persecución energética como un camino hacia una política saludable y una característica diferente del gobierno fascista que Trump y su pandilla emulan, a través de imágenes de inmigrantes y habitantes de ciudades no blancos como maníacos, asesinos y amenazas urgentes.

Pero aún así, hay algo tan barato e incómodo, algo tan claro hueco y lejano para este régimen, que para darle el nombre de una gran tragedia histórica como el «fascismo», o incluso el terrible título de «dictadura», que implica, porque no merece el uso concentrado y legalizado de ansiedad y poder. El régimen puede ser autoritario en sus objetivos, pero no se puede decir que es totalitario, excepto en los mundos de los sueños de sus partidarios más subordinados: tolerar la política y el pluralismo y es poco probable que sean completamente eliminados. Trump puede querer formar realidad a sus caprichos, pero no puede; La gravedad aún se aplica y las encuestas están cayendo. Entiendo la duda de otorgar a la administración Trump la insignia de la vergüenza fascista, especialmente si quiere ser considerado algo formidable y aterrador. Todo parece un espectáculo. ¿Por qué realmente lo tomarías tan en serio como su intento de vacas Los Ángeles en sumisión con ocupación militar fracasó? ¿O te vistes, ¿qué es una aglomeración masiva de raquetas y estafas dirigidas por un raqueta de chef, más Al Capone que IL Duce, en un drama histórico mundial? ¿Por qué contribuir al clima de la especulación de la conspiración narcótica que resultó ser tan instrumental para el surgimiento de Trump al proporcionarle una atmósfera extra de hocus-pocus?

Quizás las mejores palabras para todo esto son los términos más antiguos «tirano» y «tiranía». Tiranía, desde la primera explicación formal de Platón en La repúblicaSugiere trastorno fundamental e irracionalidad. El régimen totalitario se esfuerza por un mundo de consistencia ideológica aterradora, destruye con una lógica despiadada todo lo que se interpone en el camino de él, pero el tirano es aleatorio e incontinente, sujeto a pasiones y apetito inmanejables. Según Aristóteles, el tirano gobierna solo de acuerdo con sus propios intereses, sin observar una idea del bien más grande. Como tal, el Tyran trata la política, la República, como una gran expansión de su propio hogar. Eso es exactamente lo que Trump, que es acusado correctamente de establecer un sistema «patrimonial», intenta hacer. Los comentaristas a menudo señalan que Trump es «transaccional» y que él está activo en un mundo de «suma cero». Otra forma de decir esto es que él es completamente fundamental en sus relaciones con los demás: los usa. Nuevamente, esto es característico de un tirano clásico, que no puede tener amigos reales con quienes comparte un objetivo común; Solo ve que los peones se mueven y los rivales potenciales deben ser vistos. El egoísmo convincente de las personas tiranas corroe la vida común de todas las personas: todos se relacionan entre sí como objetos que necesitan ser eliminados o controlados. Juega con la esperanza de victorias privadas y los temores por la pérdida privada. Por lo tanto, el orden social que se inclina para su voluntad se convierte en un mundo de personas que solo están preocupadas por sus propias necesidades privadas, que separan y no pueden actuar separadas y no pueden actuar, es decir, actuando políticamente. Y eso encaja perfectamente con el tirano.

¿Cómo terminan las tiranías? Mal, para los tiranos y, desafortunadamente, también para sus sujetos. El acto de malabarismo del tirano, su constante necesidad de explotar, comprar, chantajear, más plano, insultar, herir e intimidar a sus sujetos, en última instancia, odia el odio que lleva a la desaparición de su régimen, ya sea a través de una coincidencia de sus antiguos seguidores estrechos o una rebelión de la gente. Pero también se imagina que el tirano, cuando es viejo e inadecuado, a veces tiene que morir. Deberíamos tener mucha suerte.