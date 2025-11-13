El internacionalismo de Zohran Mamdani no es una ocurrencia tardía



Cómo Mamdani puede hacer que la solidaridad municipal sea más que un eslogan.

El alcalde recién elegido Zohran Mamdani habla durante una conferencia de prensa en Unisphere el 5 de noviembre de 2025 en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. (Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Mientras el polvo se asienta sobre las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, el impacto internacional de la victoria de Zohran Mamdani se ha vuelto claro: Mamdani no sólo ganó una contienda; redefinió el significado de la política local en una ciudad global.

La ciudad de Nueva York no es sólo la sede de la diplomacia internacional, hogar de vibrantes comunidades de inmigrantes y un importante centro turístico. A través de sus asociaciones municipales, su creciente producción cultural y su sector financiero, la ciudad de Nueva York también tiene una enorme influencia en el mundo, y no siempre para mejor.

A lo largo de su carrera política en Nueva York, Mamdani ha celebrado y cuestionado la huella global de su ciudad. Como miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, presentó una legislación para impedir que las organizaciones sin fines de lucro con sede en Nueva York financien la ocupación de Palestina, al tiempo que se unió a los miembros del Consejo de la ciudad de Nueva York del sur de Asia para denunciar la visita del primer ministro indio, Narendra Modi.

En su campaña para alcalde, Mamdani se centró cuidadosamente en las cuestiones de bolsillo que unían a su amplia coalición. Pero la solidaridad internacional fue un hilo crucial, aunque más silencioso, a lo largo de la campaña. Movilizó a las comunidades de inmigrantes en los cinco distritos en sus propios idiomas, incluidos el urdu, el español y el árabe. En su discurso de victoria la noche de las elecciones, se dirigió a ellos directamente: “Hablo de los propietarios de bodegas yemeníes y de las abuelas mexicanas, de los taxistas senegaleses y de las enfermeras uzbecas, de los cocineros de Trinidad y de las tías etíopes, sí, tías”.

Ahora la nueva administración Mamdani tiene la oportunidad de traducir los sentimientos afectivos en políticas efectivas y transformar la Oficina de Asuntos Internacionales de la Ciudad de Nueva York en un instrumento de solidaridad internacional, en momentos en que la Casa Blanca de Trump está intensificando su ataque a los derechos de los migrantes, el derecho internacional y el sistema multilateral en general.

La ciudad de Nueva York tiene una rica tradición de internacionalismo municipal. El alcalde Fiorello La Guardia, por ejemplo, entendió que el papel internacional de la ciudad era tanto moral como material. Nacido en una familia de inmigrantes judíos e italianos, La Guardia trabajó como intérprete para los recién llegados en Ellis Island, donde trabajó en italiano, yiddish, alemán y croata. Antes de convertirse en alcalde, se opuso a las radicales políticas antiinmigrantes de la Ley de Inmigración de 1924 y su «firme obsesión con la superioridad anglosajona» en el Congreso.

Una vez elegido alcalde, La Guardia utilizó su cargo para denunciar el surgimiento de los movimientos fascistas en la década de 1930 y proteger la democracia en casa. Grabó regularmente mensajes en italiano en apoyo del levantamiento partidista antifascista para transmisiones de radio en toda Italia de 1942 a 1944 y personalmente dirigió feroces ataques contra «ese cerdo de Hitler» en mítines antinazis de decenas de miles de personas en Nueva York. «Estar en contra de Hitler es estar a favor del pueblo alemán», dijo La Guardia en un discurso previo a la guerra en 1934, instando al boicot de los productos alemanes: «Estar en contra de Hitler es estar a favor de la paz mundial. Estar en contra de Hitler significa no permitir condiciones que la civilización no tolerará».

Medio siglo después, el alcalde David Dinkins revivió esa tradición. Bajo su liderazgo, Nueva York se convirtió en un centro crucial del movimiento global contra el apartheid sudafricano. Bajo la dirección de Dinkins, la ciudad se deshizo de más de 500 millones de dólares de empresas que hacían negocios en Sudáfrica e incluso introdujo incentivos para las instituciones financieras que presionaron al gobierno sudafricano para que implementara reformas contra el apartheid.

Dinkins también utilizó el poder simbólico del internacionalismo para construir un frente común con los líderes progresistas emergentes en Sudáfrica y Haití, del mismo modo que luchó para hacer tangible la justicia racial en Harlem y Brooklyn. En 1992, Dinkins reunió a 25.000 neoyorquinos, en su mayoría caribeños, en Central Park en apoyo del reverendo Jean-Betrand Aristide, el popular ex presidente de Haití y teólogo de la liberación, que fue depuesto en un golpe militar de derecha. Dinkins también recibió a Nelson Mandela después de su liberación de prisión y luego realizó una gira por Sudáfrica por invitación personal de Mandela. «La gente dice que he recorrido un largo camino desde casa», dijo Dinkins al llegar a Sudáfrica, «y es verdad: he recorrido un largo camino. Pero hoy finalmente estoy en casa».

El gobierno de Mammadani también puede recurrir a ciudades del extranjero en busca de inspiración para una Oficina de Asuntos Internacionales renovada y fortalecida. Con la alcaldesa Ada Colau, Barcelona, ​​por ejemplo, ha reorganizado su departamento de Relaciones Internacionales para traducir los valores de la “Ciudad de los Derechos” en política internacional. Forjó asociaciones en materia de vivienda asequible, políticas feministas y democracia participativa, compartió experiencia con ciudades europeas, latinoamericanas y africanas y suspendió su relación formal con Tel Aviv por los abusos sistemáticos de los derechos humanos por parte de Israel.

Mamdani puede aprender de estos ejemplos, no sólo para exponer una cuestión de principios sobre la solidaridad internacional, sino también para avanzar en su agenda fundamental de asequibilidad. Por ejemplo, al construir puentes hacia nuevas ciudades hermanas, la ciudad de Nueva York puede encontrar soluciones concretas a su aguda crisis del costo de vida: viviendas sociales desde Viena, supermercados públicos en Groenlandia o Sri Lanka, o planes audaces para frenar el tráfico de automóviles y apoyar el transporte activo desde París.

La constelación actual de ciudades hermanas refleja décadas de toma de decisiones ad hoc, oportunidades perdidas y prioridades obsoletas. Ciudades como Jerusalén en Israel siguen siendo consideradas aliadas cercanas, mientras que socios naturales con grandes poblaciones de inmigrantes como Ciudad de México, Kingston o Quito permanecen a distancia. Estas relaciones pueden evaluarse y, cuando sea necesario, reestructurarse para alinearse con la agenda de la administración en nombre de todos los neoyorquinos.

Incluso el alcalde Eric Adams vio esta oportunidad. Durante su mandato, Nueva York amplió sus acuerdos de ciudades hermanas para incluir Bridgetown, Barbados y la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam. Mamdani ahora puede ir aún más lejos. Con Ciudad de México, Nueva York podría construir intercambios de políticas concretas en torno a su programa de pensiones universal, seguridad pública integrada basada en la comunidad y la expansión de la vivienda pública. Con Toronto, el motor económico de Canadá, la alcaldesa progresista Olivia Chow está construyendo miles de nuevas unidades de vivienda con alquiler controlado y fuera del mercado, implementando programas para proporcionar a los escolares desayuno y almuerzo gratuitos e invirtiendo cientos de millones de dólares en transporte público.

Sin embargo, el Programa de Ciudades Hermanas es sólo una de las herramientas de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Ciudad de Nueva York para forjar una solidaridad efectiva con el mundo en general. Actualmente, la oficina alberga un programa de Embajadores Junior para capacitar a estudiantes en la práctica de la diplomacia; Mamdani podría ampliar el programa para apoyar intercambios internacionales que formen a una nueva generación de activistas solidarios. La ciudad de Nueva York alberga más consulados que cualquier ciudad de Estados Unidos fuera de Washington, DC; El gobierno de Mamdani puede utilizar su programa de participación consular como herramienta para la coordinación de políticas o la defensa de los derechos de los migrantes.

Pero para lograrlo, los asuntos internacionales no deben descartarse como una mera cuestión secundaria. Con demasiada frecuencia, las carteras internacionales se otorgan como premio de consolación a aliados políticos despreciados o, peor aún, como en el caso del alcalde saliente Eric Adams, pueden convertirse en vías porosas para promover intereses especiales desde el exterior.

Con un enfoque más mesurado hacia la Oficina de Asuntos Internacionales de la Ciudad de Nueva York –y un buen plan de acción para gobernarla– Mamdani puede pasar página sobre la corrupción de la administración Adams, resistir la brutalidad de la Casa Blanca de Trump y transformar la ciudad de Nueva York de un patio de recreo para la élite global a un centro de solidaridad genuina con todos los trabajadores.

El mundo ya está observando el liderazgo de Mamdani. Si empodera a su Oficina de Asuntos Internacionales para que actúe con un propósito (alinear la solidaridad con las necesidades de los neoyorquinos) podrá transformar una vez más la causa de la justicia global en una práctica de gobernanza local.