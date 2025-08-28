

El presidente del presidente que enfoca al gobernador de la Reserva Federal de manera técnica está claramente motivado políticamente.

Lisa Cook está jurada durante una audiencia de nominaciones al Banco del Senado el 21 de junio de 2023 en Washington, DC. (Drew Angerer / Getty Images)

El día después de que el presidente Donald Trump declarara que tiene la intención de destituir a la gobernadora Lisa Cook de la Reserva Federal, la Casa Blanca desplegó una bandera gigantesca que ha impresionado la cara de Trump contra el frente del departamento laboral. A continuación estaba la leyenda «¡Los trabajadores estadounidenses primero!»

Este último viaje a la marca Dictator claramente tenía la intención de quemar la imagen de Trump en una economía laboral onda en el borde del fin de semana festivo del Día del Trabajo. Pero también se duplicó como un anuncio de Trump’s Putsch contra la Fed, una institución que ha elegido castralmente porque no redujo las tasas de interés de acuerdo con su horario preferido, porque el programa de tasas insignificantes de la administración continúa generando inflación. ¡Pero un sentimiento más veraz para el banner habría sembrado «caos administrativo para silenciar a mis críticos!»

La acción de Trump contra Cook, al igual que todo su segundo poder, el suyo, se basa en un pretexto delgado de Bill Pulte, el Maga Lackey que ahora suministró a la Agencia Federal de Finanzas de Vivienda, que obtuvo Cook Hypotheken en dos propiedades de tarifas más bajas por incorrectamente. La acusación de Pulte no ha sido probada y Cook prepara una demanda que su despido disputa. Sin embargo, incluso si los documentos relevantes señalan un abuso aquí, es un extremadamente habitual que probablemente no alcanzará el nivel del estándar para desestimar a un gobernador de la Fed, que debe ser rechazado por la razón «bajo el estado federal. Para tomar solo un ejemplo de la casa de Maga, reclamó el abogado, general, Ken Paxton de Texas, las mismas exenciones para el hogar para las hipotecas en tres casas, según su procedimiento de separación; Ningún dispositivo Trump grita su cabeza con una pica. Y, por supuesto, el propio Trump fue declarado culpable de mostrar incorrectamente su propia posesión de bienes raíces a gran escala, porque trató de obtener préstamos asequibles, lo que resultó en un juicio de fraude de $ 500 millones contra él (aunque la multa financiera en la apelación fue destruida, el fraude costó búhos). Parece que no hay conciencia.

Lo que Trump planea lograr en la Fed es el mismo cambio de imagen ideológico, sobre la que lanza en la Oficina de Estadísticas Laborales, otro brazo crítico de análisis macroeconómico independiente que provocó su fuerte ira por publicar malos números de trabajo. La solución de Trump era despedir al jefe de la Oficina, Erika McANtarfer, y la reemplazó con el desesperadamente incalificado Maga Bootlicker EJ Antoni, quien está esperando las audiencias del Senado.

Trump se enfrenta a un ascensor más pesado para convertir a la Fed en una plataforma para mensajes económicos engañosos. Además de la legendaria independencia del banco central de presión política externa, la estructura de gestión no es susceptible a adquisiciones burocráticas de arriba hacia abajo. Junto con los siete gobernadores a cargo de determinar las tasas de interés y hacer una política macroeconómica, incluye el comité de mercado abierto de los cinco presidentes de la Fed de la Red de Bancos Regionales de la Fed. Los gobernadores de la Fed también sirven períodos de 14 años, por lo que no invitan a una cantera para una purga rápida del poder ejecutivo.

Pero nada de esto significa que Trump, que es difícil sobre todas las demás restricciones legales y gubernamentales a su consolidación del poder, recordará el comprensión de cualquier ocasión para socavar a la Fed. Antes de su intento de despedir a Cook, la primera vez que un presidente ha seguido tal acción contra un gouverneur alimentado, Trump renunció al gobernador Adriana Kugler y rápidamente designó al jefe de su Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para cumplir con el equilibrio de su período. La Casa Blanca quiere que Miran se quede en el consejo y al mismo tiempo sirve a la Fed, un hermoso conflicto de intereses que más tiene la independencia del banco central. Y ahora Trump está tratando de desarrollar una nueva vacante en el tablero, ordena a los funcionarios públicos de la Casa Blanca Miran, que aún tiene que ser confirmada por el Senado, como un reemplazo para Cook, que terminaría en el tablero hasta 2038. Duikerlijke palanca van Trump Voorstelt Om Een Eigen EJ Eigen Eigen eJ Eigen’s Eigen Ej’s Eigen eJ’s Eigen Eigen Eigen Eigen eJ’s Eigen eJ’s eJ eJ’s eJs eJs eJs eJs eJs eJs eJs eJs eJs eJs eJ’s eJ’s eJ’s eJ’s eJ’s eJ’s eJ’s eJ’s eJ’s eJ’s ej’s the the the the’s ej duey the’s the’s ej dues ej ejget ts eJ t e eJ W de eJ eg. EJ es el propio EJ de EJ EJS EJS EJ EJ EJ EJ EJ EJ -AANTONI.

La Casa Blanca de Trump también pesa un plan para desestabilizar el bloque de presidente del banco de cinco miembros en el Comité de Mercado Abierto, a través de su estrategia para paralizar a las agencias federales al privarlos de los quórumes operativos. En las oficinas importantes del ejecutivo, como la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo y la Comisión Federal de Elecciones, Trump despidió organizado (todos los demócratas, innecesarios por decirlo) y los dejó en el limbo burocrático. Los miembros bancarios no están sujetos a protocolos de nominación y confirmación federales, pero anteriormente están designados por un grupo combinado de gobernadores de la Fed y funcionarios bancarios privados. (Este es otro recuerdo de que la Fed es una agencia reguladora clásica, que sirve a los intereses de su circunscripción nocional en lugar del interés público, pero ese es un sermón para otra ocasión).

Se planea que los gobernadores discutan las condiciones de los banqueros en febrero, como parte de un proceso de evaluación de cinco años. Por un Bloomberg Informe, la administración está considerando usar esta revisión, tradicionalmente una herrautorización de rutina, para lanzar una serie de limpieza similar a Lisa Cook. El cálculo aquí es que si el cocinero fuera expulsado, la Junta Directiva tendría una mayoría que respalda los requisitos de la administración, pero los banqueros han sido una inflación consistente y «no» votando en las reducciones de tarifas.

Toda esta dinámica puede en cualquier caso el cambio, porque Powell recientemente indicó que es receptivo para evaluar los recortes después de tener inicialmente una línea dura contra ellos. Sin embargo, Trump, quien fue implacablemente establecido en Powell, es, a quien nombró en 2017, como un «idiota», probablemente no la Presidenta de la Fed en su palabra. Así que prepárese para que una gigantesca pancarta de Trump sea pronto la sede renovada de la Fed en DC para cubrir y el nuevo presidente Hassett Regales, el gran líder con los elogios sycofánticos que ahora come mierda, que ahora es una tarifa estándar en las reuniones de Trump Cabinet. Lo único que falta es un mercado laboral robusto y una existencia asequible para la mayoría de los estadounidenses que trabajan, pero ¿quiénes somos para discutir? Déjalos comer fantasías de venganza de Maga.