El Día del No Rey fue un alegre carnaval por la democracia

Millones de estadounidenses amantes de la Constitución protestaron pacíficamente contra la presidencia autoritaria de Trump. El Partido Republicano respondió con teatro militar, amenazas y «bromas» escatológicas.

Los manifestantes se reúnen durante el Día Nacional de Protesta No Kings en Minneapolis, Minnesota, el 18 de octubre de 2025. (Kerem Yucel/AFP vía Getty Images)

El sábado pasado en Estados Unidos, millones de personas patrióticas, amantes de la Constitución, protectoras de la Primera Enmienda, defensoras de los inmigrantes, abrazadoras de la diversidad, decentes y amables salieron a las calles para protestar contra la presidencia cada vez más autoritaria de Donald Trump.

Los Trumpies respondieron de la única manera que saben: troleando. Siguiendo el ejemplo del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, una figura republicana electa tras otra denunció a los manifestantes por participar en manifestaciones de “Odio a Estados Unidos” y a los demócratas por ser un partido dominado por el “marxismo”. Figuras del Partido Republicano salieron a las ondas para acusar a los manifestantes de apoyar a los partidarios de Hamas, abrazar el terrorismo y recibir dinero de oscuros partidarios liberales para que se levantaran y condenaran a Trump. Cuando se le preguntó al portavoz de la Casa Blanca sobre el día de protesta más grande en la historia de Estados Unidos, respondió con desdén: “¿A quién le importa?”

En California, el “secretario de Guerra” Pete Hegseth y el vicepresidente J.D. Vance encabezaron una demostración de poderío marítimo, completada con desembarcos anfibios, sobrevuelos de aviones militares y disparos de munición real sobre la Interestatal 5, lo que obligó a California a cerrar durante horas la arteria norte-sur más transitada del estado. El gobernador Gavin Newsom calificó la exhibición como un «proyecto de vanidad». Pero en las ciudades que rodean ese vanidoso proyecto, los manifestantes se negaron a dejarse intimidar, e incluso realizaron una pequeña manifestación contra los Reyes en la entrada del propio Camp Pendleton.

El teatro militar no se limitó a la costa de California. En Texas y Virginia, los gobernadores republicanos que buscaban ganarse el favor de la Casa Blanca activaron preventivamente a miles de miembros de la Guardia Nacional, incluidas Fuerzas de Reacción Rápida y pelotones de armas no letales, para hacer frente a lo que claramente esperaban que fuera un levantamiento anarquista violento. El gobernador Greg Abbott, que nunca rechazaría la posibilidad de restringir la libertad de expresión, explicó amablemente que el estado había recibido notificación de una “manifestación planificada vinculada a Antifa”. En Florida, el gobernador Ron DeSantis permaneció relativamente en silencio, tal vez creyendo que no era necesario dar más detalles sobre sus comentarios de junio, antes de las protestas anteriores de No Kings, cuando dijo que los floridanos podían atropellar a los manifestantes si sentían que sus vidas estaban en peligro.

La retórica del Partido Republicano fue de mal en peor. El senador Roger Marshall, de Kansas, predijo que el país estaría invadido por “agitadores pagados” (ese viejo tropo que todos los demagogos desde Joseph McCarthy han desplegado contra los manifestantes progresistas) y que habría que utilizar la Guardia Nacional para sofocarlos. El ministro de Transportes, Sean Duffy, también advirtió sobre una avalancha de «manifestantes pagados».

Mientras millones de personas marchaban –incluidos cientos de miles en Nueva York, DC, Chicago, Boston, Portland, Los Ángeles, San Francisco, Minneapolis y otros lugares importantes, y decenas de miles incluso en comunidades tan adormecidas, ricas y tradicionalmente pequeñas y conservadoras como Carlsbad, California– se produjeron pocos arrestos. No hubo arrestos ni siquiera en el corazón del país de Trump, donde miles de manifestantes salieron a las calles en ciudades y aldeas desde Idaho hasta Virginia Occidental y Alabama. Y la mayoría de los que eran los detenidos por la policía resultaron ser partidarios violentos del MAGA que se mezclaron con los manifestantes de No Kings: personas que empuñaban armas, intentaban aplicarles armas Taser a los manifestantes o incluso intentaban atropellarlos con vehículos.

En definitiva, fue un día extraordinario de autodisciplina por parte de la multitud anti-Trump. Los manifestantes de No Kings han sido acosados ​​durante semanas por una administración ansiosa por utilizar cualquier indicio de violencia por parte de las fuerzas anti-Trump como excusa para militarizar aún más su gobierno y socavar las normas democráticas. Pero en lugar de arrojar piedras o cócteles Molotov, en lugar de levantar barricadas en tramos de acera arrancados de raíz o incendiar edificios, como prácticamente les ordenó el gobierno, aparecieron disfrazados de ranas inflables, dinosaurios, jirafas y unicornios. Vinieron disfrazados de Lady Libertad. Llegaron a plazas, parques y pasos elevados de autopistas con carteles humorísticos pero tajantes. Cantaron “This Land is Your Land” de Woody Guthrie. Firmaron copias ampliadas de la Declaración de Independencia y la Constitución.

En Sacramento, donde decenas de miles de personas se reunieron frente al Capitolio, vi un cartel que decía «abortar presidencias no deseadas», otro denunciando al «Reich de mierda» y un cartel que decía mordazmente: «Elige a un violador, espera que te jodan». Vi un unicornio con los colores del arcoíris y una pancarta que decía de forma un tanto críptica: “Me tiro un pedo a la democracia, no al fascismo”. Y, por supuesto, estaban las innumerables imágenes de soldados de la Segunda Guerra Mundial y referencias a cómo Estados Unidos ha sido antifa desde 1941. Lo que no vi durante las horas que estuve en los terrenos de la capital fue ningún signo de violencia. No vi ninguna arma. No vi ningún altercado físico.

En total, los millones que se manifestaron en todo el país para defender los mejores valores de Estados Unidos hicieron del 18 de octubre un carnaval alegre y abrumadoramente no violento para la democracia. Puedo imaginar –o al menos soñar– que un día, el 18 de octubre, habrá un feriado nacional para honrar a quienes se negaron a permanecer en silencio cuando un aspirante a dictador y su gabinete adulador intentaron lanzar una bola de demolición al gobierno constitucional.

Al final del día, quedó claro cuán intelectual y moralmente fracasaron los intentos del Partido Republicano de etiquetar a los manifestantes como traidores anarquistas antifa y amantes de Hamás. El Correo de Nueva Yorkquizás el periódico MAGA más confiable del país, ni siquiera se molestó en informar sobre las protestas – ya que no podía haber nada negativo en ello – pero publicó otra historia anti-Zohran Mamdani en su portada a la mañana siguiente.

El tono de celebración de las protestas enfureció a la figura más destacada del MAGA. EnTruth Social, Trump publicó un video de 19 segundos generado por IA que lo muestra como un piloto de combate con una corona en un avión del «Rey Trump», arrojando toneladas de mierda sobre los manifestantes de No Kings en la ciudad de Nueva York. Sí, has leído bien: el presidente de estos Estados Unidos fantasea tanto con convertirse en rey como con arrojar excrementos líquidos a las personas que lo critican.

En esta época brutal y cruda, ese ridículo video aparentemente pasa por una respuesta presidencial a la insatisfacción masiva y pacífica con el gobierno errático y autoritario de Trump.

En 1776 Thomas Paine escribió Sentido comúnsu obra maestra más vendida en la que denuncia al gobierno monárquico y celebra el gran potencial de libertad entre el pueblo estadounidense. Opinó: «Un hombre honesto es más valioso para la sociedad y ante los ojos de Dios que todos los villanos coronados que jamás hayan existido».

Hoy, me temo que incluso mientras Trump organiza celebraciones ostentosas y militaristas en preparación para el 250 aniversario de la independencia estadounidense, la respuesta del presidente a Paine sería criticarlo, acusarlo de apoyar el terrorismo y deportarlo a una prisión en El Salvador.