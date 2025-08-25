

Activismo





/

El esposo, el padre y el sindicalista de Maryland corren el riesgo de encarcelamiento indefinido en Uganda para defender a aquellos que no pueden defenderse.

Política publicitaria



Kilmar Ábrego García y su esposa, Jennifer Vásquez Sura, ingresan a una oficina de campo de hielo en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025. (Anna Moneymaker / Getty Images)

BAltimore– el lunes a las 6.30 am soyCientos de personas se reunieron fuera del campo de hielo en Baltimore para estar allí con Kilmar Ábregogo García y su familia cuando ingresó al edificio para enfrentar casi cierta detención federal. Los titulares dicen que Ábrego García probablemente será «deportado», pero así no es lo que debería llamarse. El gobierno de Trump intenta secuestrar a Ábeggo García como parte de una operación comercial humana en la que los países paga con horribles informes de derechos humanos para bloquear a las personas que habían sido inmigrantes estadounidenses. Quiere enviar a Abrego García, nacido en El Salvador, que vive en Temple Hills, Maryland –a Uganda, Donde puede ser encarcelado indefinidamente, torturado y Dios sabe qué más.

El «crimen» de Ábrego García, debemos recordar, no fue un crimen en absoluto. El Ministerio de Trump admitió en la corte que lo había encarcelado y lo envió a una prisión por El Salvadoran Slaven debido a un «error administrativo». El juez se sorprendió, en particular, que Abrego García, un sindicalista legalmente en los Estados Unidos, fue enviado a ser enviado a El Salvador sin el juicio correcto, y el juez insistió en que lo trajera a su familia. Eso fue marzo, y desde entonces Ábrego García ha estado en el infierno. Ábrego García no sufre por todo lo que hizo. Sufre porque la visión autocrática del régimen de Trump está determinada por la idea de que no puede cometer errores. El gran líder, y por expansión son trucos leales serviciales, debe ser infalible. Es por eso que la persona que fue despedida por el Ministerio de Justicia no fue la que cometió el «error administrativo» en el caso de Ábeggo, la persona, sino el abogado, Erez Reuveni, quien lo admitió en la corte. Piénselo: la administración Trump ha desestimado a un abogado del Ministerio de Justicia porque no mentía en contra de un juez.

El Fiscal General de Trump, Pam Bondi, la Ley de Cruzada y Orden Christian, que autoriza a los acuerdos con depredadores infantiles para proteger a su jefe, simplemente rechaza el proceso correcto como una ley constitucional inofensiva. Si las personas aún tienen un proceso apropiado, elaborará el plan de comercio humano masivo de la administración. Si se liberara a Abrego García, esto legitimaría las preocupaciones del juez y El antiguo abogado de inmigración de Bondi/TrumpReuveni, ese proceso apropiado había sido rechazado.

El caso del régimen es un matrimonio entre la incompetencia perezosa y la barbarie legalizada. En primer lugar, fue que Ábrego García estaba en la pandilla MS-13 porque era fanático de Chicago Bulls. Cuando ese argumento se vino abajo, afirmó que Ábrego García era una trata de personas. (La acusación de otros de lo que hace era tan cansado en este momento). Cuando los funcionarios de Trump dijeron que era un abusador de las mujeres, una acusación de su esposa se niega, y seríamos seriamente una administración con presuntos violadores que realmente se preocupan por la seguridad de las mujeres, pero esa afirmación también se derrumbó. Luego, la carga envió a las personas sin documentos sobre las líneas estatales. Eso es lo que produce tu Uganda. La normalización de las atrocidades, y el nacionalismo blanco nativista, es el punto. Si pueden normalizar el discurso como el del «líder juvenil de Trump» de 31 años, Charlie Kirk, que llamó a personas negras y marrones que viven en las «cucarachas» de las ciudades para apoyar una ocupación militar de Chicago, la batalla generalmente se gana. (Tener a Kirk como un invitado especial de los Cachorros de Chicago la semana pasada, ya que solo hace otra celebridad, este rango de intolerancia nativista también hace que los twet ordinarios y obstaculizan a muchos de sus propios jugadores. Está claro que el dueño de los Cachorros, Tomricketts y el patrón GOP de dinero oscuro no pueden salvar).

Problema actual



Kilmar es Ábrego García a la luz de este ejército de cobardes. El gobierno de Trump le ofreció a Abrego García un acuerdo en el que podría ser deportado a Costa Rica con la promesa de no servir en prisión. Dijo que no y corre el riesgo de todo: ¡encarcelamiento incómodo en Uganda! – Para defender a aquellos que no pueden defenderse. Se mueve principalmente porque un juez lo liberó hace solo cuatro días para esperar la ocupación de hielo. Después de meses de un trabajador de esclavos de El Salvadoran y un centro de detención en Tennessee, Ábrego García tuvo cuatro días con su esposa e hijos antes de que lo quitaran nuevamente. Ese juez realmente lo había sostenido en la prisión de Tennessee para evitar que el hielo lo agarre. Fue una custodia protectora legal contra nuestro propio gobierno ilegal.

Antes de entrar en el tribunal, flanqueado por su familia, su sindicato, los políticos locales y cientos de miembros de la comunidad, Ábrego García se dirigió a la multitud: «Gracias a mi esposa, Jennifer, mi familia, mi unión, Casa, mi casa fuera de casa y todos ustedes. Me has llenado de gratitud y me cumpliste con esperanza. La felicidad es solo estar con mi familia. Cuando me detuvieron, pensé en ir al parque con mi familia o en un trampolín con mis hijos. Esos momentos me dan esperanza en esta pelea. Esta administración ha dado nuestra angustia a todas las familias que están separadas o amenazadas con la separación. Pero Dios está con nosotros, nunca nos dejará y traerá justicia. Con nuestra comunidad de nuestro lado, el amor triunfará. Nunca pierdas la esperanza. Todos somos familia. Independientemente de lo que sucede durante mi helado, promete que seguirás rezar, resistir, luchar, amar y seguir exigiendo libertad.«

Luego, Ábrego García entró en el edificio, flanqueado por su abogado y su familia. Mientras tanto, los agentes de hielo se veían satisfechos de la parte superior de las escaleras hasta la multitud de personas. No pasó mucho tiempo antes de que saliera el mensaje de que la expectativa había tenido lugar: una administración espiritual autoritaria y débil petrificada por las cadenas débiles.

Quieren enviar a Kilmar Ábeggo García a Uganda por ninguna otra razón que no sea que ponga en peligro su proyecto nativista para tratarlo como una persona y no «una cucaracha». Deja que la última palabra tras la esposa de Ábrege García, Jennifer Vásquez Sura, quien lo acompañó por la instalación. La sonrisa de hielo sonriente alrededor de su esposo fue claramente elegida para las cámaras. Todos eran blancos, criados y tan extensos que sus músculos se habían tragado el cuello. Vásquez Sura miró a estos hombres dos veces y dijo: «Esta noche, cuando miras a tu familia o miras a tus hijos, piensa en el hecho de que secuestras a mi esposo hoy y lo sacaste de nosotros».

Estos vergonzosos mejas no se encontrarían con sus ojos y no mostrarían un corazón y una columna vertebral para acompañar su falta de cuellos. Vásquez Sura nos mostró un verdadero coraje. Ahora es nuestro turno. Debemos luchar contra el esquema de organización de tráfico humano de Trump para ella, para Árego García, y para todas las personas en nuestras comunidades que pueden ser colocadas en un avión y pueden enviarse a un lugar desconocido.