El cierre del gobierno se basa en una mentira de 16 años

En 2009, los republicanos afirmaron erróneamente que la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio beneficiaría a los inmigrantes sin documentos. Todavía se apretan las mismas tonterías.

El representante Joe Wilson grita «¡Mentidas!» Durante el discurso del presidente Barack Obama para una sesión conjunta del Congreso sobre atención médica el 9 de septiembre de 2009. (Melina Mara / The Washington Post a través de Getty Images)

Al final del lunes, con la fecha límite para una toma del gobierno solo dos días libres, los líderes de Conggres se reunieron con el presidente Donald Trump para tratar de llegar a un consenso viable para continuar con una resolución continua para financiar al gobierno. El cuello de botella siguió siendo la insistencia de los demócratas para reparar créditos fiscales críticos en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, en espera de la pérdida de beneficios creados bajo las disposiciones de la enorme cuenta de impuestos y gastos del Partido Republicano. Al instar a expandir estos beneficios, los demócratas no solo querían proteger la billetera de los estadounidenses que trabajan que luchan con costos en forma de espiral; Intentaron afirmar que la expansión de los beneficios también promovió los intereses de los republicanos que reclamaron una sólida base de clase que trabaja. El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, anunció después de la reunión que el presidente «parecía entender el tamaño de esta crisis por primera vez».

Si es así, ciertamente tenía una forma divertida de mostrarlo. Más tarde esa noche, Trump colocó un video de IA destinado a mostrar a Schumer y su homólogo de la Cámara de Representantes, el representante Hakeem Jeffries, quien dio una conferencia de prensa. In it Schumer is synchronized with a fake voice that says that his party «no longer has voters, because of us, wake up, trans -zonzin» and now desperately hopes that «if we give all these illegal aliens healthcare, we can get them on our side and voices for us» – Drive the point in a gigant bloom and a video and the video, the video and the video, the video and the video shows the video and the video, and the video, and the video Bloom y el video, y un gigante Bloom y el video Bloom y el video, y el video Bloom y el video Bloom y el video Bloom y el video. La música mariachi suena de fondo. (En el estilo de eufemista proza ​​del Trump apacible Washington PostLa estúpida y odiosa erupción de intolerancia es esta: «Un video falso … donde Schumer dice cosas sobre los beneficios para los inmigrantes que realmente no dijo y Jeffries llevaba un sombrero que no había usado»).

Por ejemplo, el gobierno estadounidense no juega más que la marca MAGA. El video que publicó Trump fue vulgar e infantil, pero estaba completamente de acuerdo con los puntos de conversación de los legisladores republicanos que se niegan a considerar los requisitos democráticos. Los empleados sin documentos no están calificados para recibir Benefits de ACA o Medicaid, al igual que pueden recibir subsidios del Seguro Social o otra fabricación de mascotas de Magarecht. Pero no importa: las afirmaciones falsas de que las extensiones de ACA estaban regalando acciones para hacer inmigrantes sin documentos a través de la magasfera durante la semana anterior a la reunión de Trump; El senador Mike Lee, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, han incluido el cargo infundado con gusto, porque todos saben muy bien que los recortes de Medicaid y ACA en la cuenta de gastos de su partido alimentarán un pico brutal en los costos de seguro. Y como muestra la publicación de video de Trump, el presidente es toda esta demagoguerie, solo con un racismo más explícito.

Como con la mayoría de las características de la agenda de Trump, esto no es nada nuevo en la ley estadounidense. De hecho, los beneficios falsos afirman que el ánimo del Tea Party se está alimentando contra la aprobación original de la ACA, junto con documentos afines una leyenda urbana, como el «discurso del gobierno». La prueba política de concepto detrás de esta gran mentira específica cuando apareció Joe Wilson de Carolina del Sur de Carolina del Sur del Partido Republicano y gritó: «¡Muyas!«(Oh, the irony!) During the first address of former President Barack Obama to a joint congress session in 2009, as Obama explained that the benefits in his proposed health care reform would» not apply to those who are illegal in the country «while Belweray-Experts reproduced a repetition of the depth of the depth of the depth of the depth of the depth of the Death Proding, Retum Redum, Retum Redum and his Death Producted Retum, Retum and his Version Repsing del ahorro del ahorro del ahorro de la muerte de la muerte, retum y su versión Redum y su versión de la muerte y sus ahorros de la muerte y sus ahorros de la muerte y sus ahorros de ahorro y sus ahorros a la derecha a la retuma de la muerte por el hil. efectivo en efectivo en efectivo a través de la hora actual;

Por lo tanto, es apropiado que su mentira sobre la ACA, que ahora es lo suficientemente mayor como para tener un permiso estudiantil, es la única razón desgastada para que el Partido Republicano trompificado permita que continúe una eliminación. En realidad, una expansión limitada de la cobertura de salud bajo la ACA sería una bendición para los republicanos en los distritos centrales, que ya serán difíciles de defender la guerra contra los servicios básicos, los apoyos de ingresos y los departamentos gubernamentales completos por parte de Trump por parte de Trump, además de la devolución del derecho de MAGA en el fascismo abierto. Pero, de nuevo, estos son cálculos políticos que rara vez retienen al troller ideológico dedicado que la consideración de que la enorme mayoría no esencial de los casi 3 millones de miembros de la fuerza laboral federal, de los cuales el 80 por ciento se establecerá fuera del Washington metropolitano, con una serie de vacantes de septiembre-septiembre que tienen más pérdidas. (Maga-Ratchiks está sin duda aliviado al saber que el Departamento de Trabajo ha anunciado que un cierre retrasará la liberación de banengies).

Dogmatismo de Maga sobre el falso inmigrantenstampede para afirmar que los beneficios para la salud es más que un ensayo sobrecalentado del cerebro de la ley colectiva (aunque ciertamente también es); Es una forma de indicar que todos los asuntos gubernamentales son un truco que se ve forzado a un largo plazo y apresurado a América real. La promesa tácita en toda la propaganda de MAGA es que Trump invierte la polaridad del truco, para restaurar a los verdaderos estadounidenses en su orgullo. Esa ha sido la línea en el bombardeo de las redes sociales de la Casa Blanca sobre cómo las deportaciones masivas y la marca Ice Roots son un bruto americano blanco Residencia. Es la razón por la que el Departamento de Trabajo llevaba un estandarte gigantesco en el estilo de Mussolini de la cara de Trump como protector de los trabajadores en el Día del Trabajo (mientras que en sus propias redes sociales tenía que ver con imágenes generadas por IA de empleados estadounidenses). También es la razón por la cual el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, ahora bajo incendio debido a la falta de mantenimiento de la base contra la protección contra la discriminación bajo la Ley Federal de Vivienda, una notificación en su sitio web en su sitio web, el día antes de que el cierre comenzó a acusar a la deuda «la izquierda radical», quiere «el gobierno del gobierno». De modo que esto, de una manera u otra forma, se sujan, Trump también instruyó a las agencias federales a las agencias federales a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal que dio la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal a la agencia federal. Cierre del extremismo democrático.

Dependiendo de cuánto tiempo y castigo parezcan ser el cierre, puede indicar un momento en que los autores de la propaganda de MAGA se han vuelto demasiado altos en sus propios stock. La sabiduría convencional de Beltway siempre ha sido que el partido que enciende un cierre del gobierno es el que paga el precio, el próximo ciclo electoral. Pero ese no fue el caso durante el cierre de 2018-19, que fue el más largo de la nación en 35 días: las pérdidas republicanas en 2020 ni siquiera se debieron a la DriftBui de Trump sobre la financiación del Muro Fronterizo, quien fue el cierre del Partido Republicano Casus Belli. (Quien ahora también da el todo, pero olvidado episodio, la extravagante mentira a las serias afirmaciones de los republicanos de que los demócratas son rehenes sobre su cobertura de salud de requisitos, al menos algo real, en contraste con un monumento de 450 millas para la vanidad de un bebé inmobiliario que generalmente ha producido daño ambiental).).

Una encuesta de consulta de la mañana que se publicó este fin de semana mostró que el 45 por ciento de los encuestados dijo que los republicanos serían culpados por un cierre, en el que solo el 32 por ciento responsabilizaría a los demócratas. Ese margen del 13 por ciento en realidad aumenta al 17 por ciento con los votantes independientes. Es notable que los votantes republicanos tenían más probabilidades de culpar a su partido por un cierre que los demócratas. Mientras tanto, la Fundación Kaiser descubrió en un estudio en el verano que el 77 por ciento de los votantes quieren que los créditos de ACA continúen, en comparación con solo el 22 por ciento que deben eliminar gradualmente. Como siempre, el liderazgo democrático sigue siendo inquietantemente infalible y sin feck, pero estas líneas de tendencias políticas parecen darles al menos un simulacro plausible de una columna vertebral. Después de todo, sin una audiencia crédulo o un oponente con picazón para DAS, la mayoría de los trolls simplemente se balancean debajo de un puente.