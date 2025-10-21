El ascenso, el reinado y la caída del carbón estadounidense

Lo que impulsa la política de Trump es la nostalgia por la era del carbón, cuando el combustible sucio y la falta de regulaciones ambientales crearon su versión de un gran Estados Unidos.

Humo de la estación generadora Hugh L. Spurlock en Maysville, Kentucky, visto desde la vecina Ripley, Ohio. La administración Trump ha anunciado planes para revertir las restricciones a las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire provenientes de las centrales eléctricas de combustibles fósiles del país. (Jeff Swensen/Getty Images)

Ninguna tecnología ha liberado más al mundo del trabajo pesado y el frío de los tiempos premodernos que el carbón. Impulsó la Revolución Industrial y el aumento de los niveles de vida que transformaron el significado de la vida humana después de 1800. Los costos de esta libertad pronto significaron trabajadores masacrados, niveles crecientes de dióxido de carbono y la amenaza de una catástrofe ecológica planetaria.

Hoy en día, ninguna tecnología está condenando más el futuro del mundo que el carbón, con su destrucción del medio ambiente, su bombeo de dióxido de carbono al aire y sus peligrosas condiciones laborales que siguen matando a causa del trabajo, la contaminación y el cambio climático. El periodista medioambiental Robert Wyss ofrece a los lectores una visión episódica, a menudo dramática, del carbón en la historia de Estados Unidos, la gran paradoja entre poder y destrucción de la que hoy podríamos escapar, pero decidimos no hacerlo debido a intereses corporativos creados y a la nostalgia de Donald Trump por un Estados Unidos donde el carbón ardía en abundancia y hombres blancos como él gobernaban el mundo.

Una fuente de energía barata y abundante que podía alimentar fábricas en todas partes proporcionó enormes beneficios financieros, y el carbón revolucionó la economía global. Las primeras fábricas dependían de la energía hidroeléctrica, limpia en términos de lo que entonces eran emisiones de carbono desconocidas, pero su desarrollo se limitaba a las vías fluviales. El carbón transformó la geografía de la industrialización, haciendo posibles operaciones industriales masivas dondequiera que un capitalista quisiera construir. Impulsó el acero y los ferrocarriles. Calefaccionaba las casas, algo sucio, pero en una casa de trabajadores del siglo XIX, evitar el frío era prioridad para la mayoría de las familias sobre el humo. La idea de que los combustibles fósiles aumentan los niveles de vida es la ideología de muchos asesores energéticos de Trump, quienes, no por casualidad, a menudo tienen intereses financieros creados en el sector. Ignoran o mienten sobre los enormes costos para las personas y el medio ambiente.

Como Wyss recuerda repetidamente a los lectores, los horrores del carbón rápidamente salieron a la luz. Un empresario podría fácilmente cavar un hoyo en el suelo y encontrar trabajadores para extraer el carbón. Poco después de 1800, las minas comenzaron a enviar carbón a las ciudades del este. En una era sin regulación, donde los tribunales dictaminaban consistentemente que los empleadores no debían nada a los empleados si morían o resultaban heridos en el trabajo porque nadie los obligaba a aceptar ese trabajo en particular, los trabajadores no tardaron mucho en morir a causa de derrumbes, explosiones de gas y la indiferencia del empleador hacia sus vidas. Wyss sitúa la Exposición del Centenario celebrada en Filadelfia en 1876 como una celebración del poder industrial de un Estados Unidos impulsado por el carbón, con trabajadores sin ver la luz del día durante días, tensiones raciales en las minas cuando las empresas utilizaban rompehuelgas negros y muertes por accidentes.

No sorprende que los trabajadores comenzaran a organizarse. La organización laboral temprana más infame del país, Molly Maguires, fue una respuesta temprana a las terribles condiciones en las minas de Pensilvania, que estaban vinculadas al terrorismo. Hombres como Andrew Carnegie y Henry Clay Frick harían cualquier cosa para evitar que sus acerías alimentadas con carbón se sindicaran, y esto le permite a Wyss contar la historia de la invasión de Pinkerton a Homestead, Pensilvania, durante la famosa huelga de Carnegie Steel de 1892. El United Mine Workers se formaría en 1890 y garantizaría un tipo de sindicalismo más respetable. Pero con el tiempo, el UMWA se convirtió en parte de la máquina que mantuvo a la nación enganchada al carbón. El legendario presidente del UMWA, John L. Lewis, luchó como el infierno por sus hombres, como explora Wyss, prestando mucha atención a los detalles de las huelgas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, pero también fue un tirano y un hombre que creía que él y su sindicato tenían una influencia más central en el futuro de Estados Unidos de lo que resultó.

El carbón también ennegreció los pulmones colectivos de la nación, tanto dentro como fuera de las minas, donde el humo del carbón tapaba el sol. Wyss cuenta la historia de los esfuerzos de principios del siglo XX para limpiar el viciado aire urbano del país del humo del carbón, un proceso a menudo liderado por mujeres que encontraron el espacio político para promulgar reformas urbanas basadas en estereotipos de género que rodean la maternidad, enmarcándola en la protección de sus hijos de la industria contaminante. Lucharon por tener éxito en un mundo dominado por una ideología de crecimiento industrial sin fin. Al final, los movimientos ambientalistas comenzaron a domesticar el carbón en la década de 1970, una historia que Wyss cuenta centrándose en la estación generadora Navajo en Arizona. Como siempre, el carbón dividió a los estadounidenses, en este caso a los navajos en cuyas tierras se encontraba la central eléctrica y de quienes dependían los líderes tribales para obtener sus escasos recursos financieros.

Problema actual



Wyss describe poderosamente cómo el carbón continúa destruyendo la vida y los paisajes en la actualidad. Cuenta poderosas historias de mineros que mueren de pulmón negro, de la minería en las cimas de las montañas que remodela la geología de Kentucky y Virginia Occidental, de los desechos que fluyen hacia el fondo de los ríos y las devastadoras inundaciones que resultan de ello. Wyss ve que el carbón está desapareciendo lentamente del paisaje estadounidense. La central generadora Navajo explotó en 2020 y el aumento de la energía limpia y confiable debería anunciar el fin del carbón. ¿Pero será demasiado tarde para que los humanos cambien el curso del cambio climático?

Wyss en realidad se salta gran parte de la historia del carbón, incluida la icónica lucha laboral por el control de las minas. Fácilmente podría haber duplicado la extensión del libro contando historias dramáticas y a menudo violentas. Algunos habrían ampliado el libro. Tomemos como ejemplo la historia del carbón en Colorado. Wyss omite la masacre de Ludlow, donde los trabajadores hicieron huelga en una mina Rockefeller y la Guardia Nacional de Colorado y los guardias de la compañía abrieron fuego contra el campamento en 1914, matando a más de una docena de mujeres y niños que acampaban en un pueblo de tiendas de campaña. Lo que siguió fueron semanas de guerra en las que posiblemente murieron 200 personas y que el historiador Thomas Andrews ha calificado en su libro como el ataque más mortífero en la historia de Estados Unidos. Matar por carbón. La violencia llevó a la Comisión de Relaciones Industriales de Estados Unidos a llamar a declarar a John D. Rockefeller Jr. por un embarazoso testimonio público sobre su indiferencia hacia las condiciones laborales en sus minas. Y cuando los Industrial Workers of World atacaron la mina Columbine de ese estado en 1927, la joven propietaria, Josephine Roche, quedó tan consternada por las condiciones de la mina que heredó de su padre que invitó al United Mine Workers a organizar a sus trabajadores en un sindicato, convirtiéndose más tarde en una alta funcionaria laboral en el New Deal y eventualmente dirigiendo el negocio durante veinte años. Lideró el fondo de pensiones UMWA. Entonces sí, la historia del carbón es bastante dramática.

Pero no culpo a Wyss por omitir estas historias. El carbón desempeña un papel tan dominante en la historia de Estados Unidos y su impacto negativo sobre los trabajadores y el medio ambiente es tan abrumador que todo autor debe tomar decisiones difíciles para evitar un tope de mil páginas o un aburrido compendio de hechos. En cambio, toma las anécdotas que elige y las escribe con gran fuerza y ​​energía.

Wyss escribió este libro antes de que Donald Trump regresara a la presidencia, pero las políticas energéticas de Trump giran en torno a la nostalgia por la quema de combustibles fósiles. El gobierno ha detenido proyectos eólicos y solares en todo el país, incluido el desarrollo Revolution Wind frente a la costa de Rhode Island, un proyecto completado en un 80 por ciento que había empleado a más de 1.000 trabajadores sindicalizados. Según se informa, este es el tipo de trabajo que Trump quiere que regrese a Estados Unidos. Esto tiene un gran atractivo en las regiones carboníferas de Estados Unidos. A pesar de los horrores que Wyss describe con tanta precisión, el carbón proporcionó los mejores empleos que jamás hayan existido en estas partes de Estados Unidos.

Los demócratas han fracasado tanto como los republicanos a la hora de articular e impulsar modelos económicos alternativos para el país del carbón, y hasta que intensifiquen su juego, la nostalgia trumpista por el carbón probablemente seguirá impulsando la política en gran parte de Estados Unidos, a pesar de todos los horrores que Wyss describe tan poderosamente. Entonces, cuando se pregunta si Estados Unidos se deshará del carbón antes de que sea demasiado tarde, la respuesta podría ser no, y por las razones más exasperantes posibles. Pero sea como sea, aquí sólo está en juego el futuro de la humanidad y de la mayoría de las especies del planeta. ¿Qué es eso comparado con una quema de combustibles fósiles a la antigua y antiliberal?