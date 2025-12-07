El ascenso de la extrema derecha en Europa


Colíderes del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel (izq.) y Tino Chrupalla (der.), en Berlín, el 5 de diciembre de 2025.

(Tobias Schwarz/AFP vía Getty Images)

Hace apenas unos años, las élites europeas se felicitaban por haber evitado la marea de partidos antisistema de derecha (a menudo etiquetados como populistas). Pero encuestas recientes en Francia, Alemania y el Reino Unido muestran que la extrema derecha está recuperando popularidad, gracias en gran parte a gobiernos centristas que han desmoralizado a la población y legitimado la xenofobia. David Broder, autor de los nietos de mussolini y editor europeo de jacobinoescribió un extenso ensayo sobre esto Los New York Times. Hablé con David tanto sobre las sombrías decisiones de los partidos mayoritarios como sobre las posibles alternativas.

Suscribir la nación para respaldar todos nuestros podcasts: theration.com/podcastsubscribe.

