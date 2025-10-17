Desde Maine hasta las Islas Marianas, los estadounidenses gritarán: «¡No a los reyes!»



Millones de personas saldrán a las calles este sábado para recordarle a Donald Trump que no tenemos monarcas en este país.

Los manifestantes marchan por la Avenida Pennsylvania durante el tramo final de la Marcha We Are America, el 19 de septiembre de 2025. (Mehmet Eser / Middle East Images / AFP vía Getty Images))

En Lubec, Maine, la comunidad más oriental de Estados Unidos, muchos de los 1.237 residentes de la comunidad se reunirán a las 11 a.m. soy El sábado para entregar un mensaje justo desde este lado de la frontera con Canadá de que, a pesar de lo que pueda pensar un fanático obsesivo de la monarquía británica llamado Donald Trump, “este país no pertenece a reyes, dictadores o tiranos”.

A varias zonas horarias de distancia, activistas de Saipan de las Islas Marianas del Norte en el Pacífico occidental lanzarán un grito de protesta contra el abuso de poder de la actual administración, uniendo sus voces en una declaración nacional que dice: «El presidente cree que su gobierno es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes, y no daremos marcha atrás ante el caos, la corrupción y la crueldad».

Según una Constitución que otorga al pueblo de estos Estados Unidos el poder de reunirse y solicitar la reparación de sus agravios, los estadounidenses también se reunirán a 26 millas sobre el Círculo Polar Ártico en Kotzebue, Alaska, y a 60 millas de Cuba en Key West, Florida. Se reúnen en Massachusetts, en Lexington Battle Green, donde se dispararon los primeros disparos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y a poca distancia de los campos de batalla de la Guerra Civil en Gettysburg, Pensilvania. Estarán en la carretera en la última ciudad fronteriza de Polebridge, Montana, con una población estimada de 31 habitantes, y en la esquina de Broadway y 47th Street en Manhattan.

Desde los pueblos más rojos hasta las ciudades más azules, los verdaderos creyentes en el experimento estadounidense de Thomas Paine y Frederick Douglass, de Alice Paul y Rosa Parks, de Harvey Milk y Dolores Huerta, lanzarán el sábado 18 de octubre el grito estadounidense más antiguo y patriótico: “¡No hay reyes!”

Se reirán de los patéticos intentos de los astutos republicanos del interregno de Trump de etiquetar a los disidentes no violentos como “desquiciados” y “antiamericanos”. Y abrazarán el mensaje de un presidente republicano de otra época, Teddy Roosevelt, quien advirtió: «Anunciar que no debería haber críticas al presidente, o que deberíamos apoyar al presidente, para bien o para mal, no sólo es antipatriótico y servil, sino que es moralmente una traición al público estadounidense».

En el espíritu de los más grandes fundadores de este país, especialmente Paine, quien predicó que «así como en los gobiernos absolutos el rey es la ley, así en los países libres la ley debe ser rey» – millones de estadounidenses participarán el sábado en el «Día de Acción Sin Reyes» nacional. Lo harán en un momento en que Trump y sus acomodaticios han atacado la libertad de expresión y de prensa; cuando enviaron hombres enmascarados y tropas armadas a ciudades estadounidenses; cuando han amenazado con encarcelar a gobernadores, alcaldes y fiscales generales políticos demócratas; y cuando los estudiosos del totalitarismo advierten que la democracia estadounidense está en peligro.

“Si no tienes miedo, no estás prestando atención”, dijo Ezra Levin, cofundador y codirector ejecutivo de Indivisible, un organizador clave del movimiento No Kings, sobre el tono cada vez más autoritario de las declaraciones de Trump. «Estas personas hablan en serio. Están tratando activamente de quitarnos el derecho constitucional a la protesta pacífica, que es como funcionan los regímenes autoritarios. Lo que temen más que nada es que la población masiva, pacífica y organizada rechace sus impopulares planes para el sistema».

Con el apoyo de grupos religiosos y de derechos civiles, sindicatos y organizaciones comunitarias de todo el país, los organizadores atrajeron a aproximadamente 3 millones de personas a nivel nacional a las protestas “Hands Off” en abril, y a aproximadamente 5 millones a las protestas No Kings en junio. El sábado, con más de 2.500 mítines y marchas planeadas para el sábado, Levin dice: «La caballería está llegando… Estamos ante la protesta más grande en la historia moderna de Estados Unidos el 18 de octubre».

La perspectiva de que granjeros y trabajadores de fábricas, maestros y enfermeras, estudiantes y jubilados, empleados gubernamentales y propietarios de pequeñas empresas de todo el país se reúnan en grandes cantidades para hacerse eco de las palabras de Benjamin Franklin y Abraham Lincoln, de Martin Luther King Jr. y para reflejar a Ruth Bader Ginsburg, en defensa de la Constitución y en apoyo de la plena promesa del experimento estadounidense, ha confundido a los apologistas del autoritarismo.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que sigue rechazando propuestas creíbles para impulsar al Congreso a actuar y poner fin al cierre del gobierno federal, intentó culpar al movimiento No Kings por el retraso. Fue una afirmación extraña, incluso teniendo en cuenta el retorcido estándar que Johnson ha establecido en sus desesperados intentos de proteger a Trump de toda responsabilidad y de echarle la culpa por un cierre que los líderes republicanos del Congreso han facilitado desde el primer día.

El republicano de Luisiana intentó desestimar a los millones de estadounidenses que agitarán banderas y citarán la Declaración de Independencia el sábado como la «base rabiosa» de la izquierda para las manifestaciones de «Odio a Estados Unidos». El secretario de Transporte de Trump, Sean Duffy, afirma falsamente que la multitud estará formada por “manifestantes pagados”.

Incluso de dos de los hombres más ridículos que jamás hayan seguido la línea presidencial, estas son afirmaciones cómicas, especialmente considerando que las manifestaciones No Kings se llevarán a cabo el sábado en la ciudad natal de Johnson, Shreveport, Luisiana, y en Democracy Corner en la ciudad natal de Duffy, Hayward, Wisconsin. Los miembros de la coalición No Kings, que también incluye grupos como la Liga de Mujeres Votantes, la Alianza Interreligiosa y Veteranos por un Liderazgo Responsable –así como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la Organización Nacional de Mujeres, Public Citizen, el Sierra Club, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, la Federación Estadounidense de Maestros, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, MoveOn y grupos como 50501– adoptaron las diatribas republicanas equivocadas. «Al presidente Johnson se le están acabando las excusas para mantener cerrado el gobierno», declararon los organizadores. “En lugar de reabrir el gobierno, preservar una atención médica asequible o reducir los costos para las familias trabajadoras, está atacando a millones de estadounidenses que se unen pacíficamente para decir que Estados Unidos pertenece a su pueblo, no a sus reyes”.