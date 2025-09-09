Trump le devuelve la lealtad de los votantes nacionales al retenerlos.

Los escombros y el daño de las tormentas en una propiedad nacional en Edgerton, Wisconsin, después de poderosos vientos rectos que fueron barridos por el área el 15 de marzo de 2025. El sistema de tormentas, que influyó en varios estados sobre el Medio Oeste, trajo viento dañino, fuertes lluvias y bajas de energía generalizada. (Ross Haried / Getty Images)

Durante una semana fue MAGA versus carne de carne. El mes pasado, la rústica cadena de restaurantes Cracker Barrel cometió el grave ataque de introducir un nuevo logotipo. Más allá estaban el cañón titular y el tío generalmente vestido Herschel, la mascota del café adolescente de Tennessee. En un universo más sano, este cambio habría sido un ejercicio cotidiano para reposicionar a las empresas. En cambio, Christopher Rufo y Donald Trump acusaron a Jr. la compañía de dejar sus raíces del corazón a favor de la ‘wokificación’.

El valor de las acciones de Cracker Barrel inmediatamente cayó en $ 94 millones. Finalmente, el presidente Trump se pesó y tomó la verdad socialmente para detectar la cadena de alimentación informal para deshacer el cambio de logotipo. Más tarde ese día, la compañía anunció que haría exactamente eso. En X, un Trump resolvió que los gerentes de la cadena habían llamado a la Casa Blanca para telegadear personalmente su capitulación.

Pero esto no fue solo una escaramuza en la interminable guerra cultural de América. En cambio, fue una distracción deliberada e injusta de las crisis reales que se enfrentan con el corazón: Krissen que la política del gobierno de Trump empeora. Trump ha ganado a los votantes nacionales en cada una de sus campañas presidenciales, y su parte de su voz aumentó cada ciclo de 2016 a 2024. Pero le da esta lealtad con una política que pone en peligro la vida y la vida de los estadounidenses nacionales.

Tome la atención médica. Se espera que los billones de dólares de una cuenta hermosa a los recortes de Medicaid tengan una influencia desproporcionada en las zonas rurales, donde casi una cuarta parte de la población está asegurada de Medicaid y el programa comprende casi la mitad de todos los nacimientos. Los republicanos, alertas a los peligros políticos de sus votantes de literalmente lesiones físicas, han abordado un Fondo Nacional de Transformación de la Salud de $ 50 mil millones. Pero se espera que solo pierda el 37 por ciento de las comunidades rurales de Dolars de Medicaid. Los departamentos de trabajo y entrega que los hospitales a menudo trabajan con pérdidas son particularmente vulnerables. En Kentucky, un hospital ya ha suspendido la apertura de un centro de nacimiento en espera de los recortes. Que esto se desarrolla bajo el «presidente de fertilización» autoproclamado, solo empeora la hipocresía.

Mientras tanto, la guerra comercial de Trump ha afectado a la agricultura estadounidense. Con tarifas detalladas de metal y precios débiles de grosero, John Deere, quien resultó en un récord de que hace dos años, ahora tiene dificultades para vender tractores. China, el mercado más grande para la soja americana en 2024, todavía tiene que pedir un bushel en la cosecha de esta temporada. El mes pasado, la Asociación Americana de Soybean escribió una carta al presidente que advirtió que sus agricultores estaban en un «abismo financiero». Y destacar a USAID, que compró $ 2 mil millones en alimentos de las granjas estadounidenses para distribuir como ayuda el año pasado, ciertamente dañará el corazón.

La administración también corta la infraestructura que depende de las áreas rurales. Con «Equity» ahora una mala palabra, Trump tiene la Ley de Equidad Digital Defunge, quien apoyó programas que ofrecen acceso técnico y educación a comunidades externas. Los republicanos del Congreso han eliminado el financiamiento de los medios públicos, lo que significa que 245 estaciones de radio nacionales tienen el riesgo, que transmite actualizaciones locales cruciales e informes de emergencia. Y Trump ha considerado durante mucho tiempo la privatización del servicio postal estadounidense, lo que podría conducir a recortes en el servicio de correo en las zonas rurales.

Pero los demócratas comparten parte de la deuda de estos desastres inminentes. El partido parece haber renunciado a todo, pero ha renunciado a la organización en comunidades rurales. Según un estudio reciente, no han tomado el problema desde 2016 para mencionar a los presidentes del partido en una quinta parte de las provincias nacionales. Y en ese año electoral, así como en 2020 y 2022, una parte similar de las provincias nacionales organizó una carrera de conferencia indiscutible gracias al absentismo democrático.

Sin embargo, estas comunidades están lejos de ser una causa perdida. Si solo el 3 por ciento de los votantes nacionales hubieran cambiado a Kamala Harris el año pasado, podría haber ganado la presidencia.

Los organizadores trabajan para cambiar este proceso. Competencia Cada raza, que recluta candidatos demócratas en áreas con poca infraestructura de partidos, ha prometido invertir $ 12 millones en movilización en el campo. En una columna anterior traté las llamadas de la iniciativa rural de Bridge Urban para un nuevo acuerdo nacional de 10 partes. Desde entonces, la organización ha pedido al DNC que contribuya con el 10 por ciento de su presupuesto a los distritos en el campo y la clase trabajadora. Si los demócratas lo hubieran hecho el año pasado, se habrían despejado $ 400 millones a la causa.

Si el financiamiento adecuado cumple con los candidatos correctos, los demócratas pueden ser competitivos en las zonas rurales a mitad de semana. En Nebraska, Osborn vuelve a correr como un populista independiente después de que su Senado a largo plazo el año pasado superó mucho que Harris en el estado. Y en Iowa, la Medalla de Oro está haciendo campaña como un Josh Turek, paralímpico ganador «de pradera» para aumentar el salario mínimo y crear hogares y atención médica asequibles.