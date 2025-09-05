Todavía no está claro, y ese es el problema.

DC Burgemeester Muriel Bowser habla en el Coorthhouse del Distrito Americano en Washington, DC, el 15 de agosto de 2025.

Washington, DC, el alcalde Muriel Bowser se ha sometido a una transformación rápida en las últimas tres semanas. Lo que comenzó como una capitulación para la ocupación militar de Trump de la ciudad ahora se ha convertido en algo confundido, poco claro y quizás incluso siniestro. La criminalización del régimen de los habitantes de DC ya no es, como afirman sus defensores, que es impuesto a Bowser por el racista y sexista Donald Trump. Esto ahora parece ser algo que ella debe citar The Washington Post«Gastaard».

A pesar de las objeciones de Bowser a este encuadre, esta semana, se disculpó en una conferencia de prensa por el uso de «bienvenida» en sus cabezas, una palabra que dice que no lo usó, y a pesar del hecho de que estaba «furiosa por la invasión de nuestra autonomía federal», sus acciones hablan más que sus palabras. En primer lugar, el alcalde demócrata ha acreditado el aumento de la aplicación de la ley federal para reducir el crimen en la ciudad, una historia engañosa y de derecha que ignora el crimen que el crimen siempre ha caído con el comienzo del año escolar y que cada línea de tendencias ha demostrado desde 2023 que el crimen en la ciudad ha caído. Posteriormente, dio una orden el 2 de septiembre para continuar coordinando con la aplicación de la ley federal «en la medida máxima permitida por la ley en el distrito», incluso después de que la orden de emergencia de Trump haya expirado. Eso no suena como ‘indignación’. Eso suena como estar de acuerdo con una nueva realidad.

Y ahora, dada la oportunidad de luchar, Bowser se destaca. En una conferencia de prensa después de que el Fiscal General de DC Brian Schwalb, que no trabaja bajo Bowser, la administración Trump ha dado para detener el uso de la Guardia Nacional en la ciudad, Bowser era descendiente y se negó a responder a los periodistas sin ambigüedades sobre si fue declarada previamente «indignación». Y sí, según una fuente que está muy familiarizada con el proceso de toma de decisiones que entró en el caso judicial, fue escrito y publicado independientemente de la oficina de Bowser. Incluso después de que un tribunal federal dictaminó la semana pasada de que Trump violó la ley al enviar tropas a Los Ángeles, Bowser no apoyará el paso del Fiscal General.

Entonces Bowser puede decir que ella no «da la bienvenida» a una ocupación indefinida. Pero veamos lo que ella tiene, debido a sus acciones, ya recibió. Ella ha dado la bienvenida a la muerte de la regla de origen. Ella ha dado la bienvenida a la paralizante de la economía local, que ha perdido miles de millones porque las personas eligen quedarse en casa en lugar de lidiar con los puntos de control o un hombre de la Guardia Nacional sonriente en Carolina del Sur con municiones vivas en el camino a la cena. Es por eso que ahora vemos una fuerte reducción en los turnos para servidores y chefs y salarios perdidos. Ella ha recibido un líquido juvenil para nuestras áreas comerciales que ahora, con todos los que se quedan en casa, parecen ciudades fantasmas.

Gracias a todo ese Bowser, hospitalario en la ciudad, los padres tienen miedo de ir a trabajar y sus hijos tienen miedo de ir a la escuela. El número de padres que mantienen a sus hijos fuera de la escuela para evitar que el estado secuestre a sus hijos es horrible y las aulas de medio vacío son un símbolo de este miedo. (Por supuesto, el Secretario de Educación no dijo nada sobre esto. Si hay un infierno a continuación, Linda McMahon-De-Die cree que AI debe invertir un bistec en muchos protectores solar). Una escuela secundaria puede incluso cancelar un patrimonio anual de los padres españoles y estudiar Picnic y Football Game porque se convertirá en un IJS ronco.

Eso no es todo. El alcalde Bowser puede clasificarse en la palabra ‘hospitalario’, pero ¿de qué otra manera describe su silencio como la policía federal y el hielo abiertamente y sistémicamente ocupado con el perfil racial? Esta práctica inconstitucional es tan omnipresente que la resistencia blanca es usar pintados mexicanos en sus autos para atraer el hielo para pulsarlos, lo que desperdicia el tiempo de hielo y puede salvar a las personas del secuestro federal y una prisión de esclavos/tortura en El Salvador o Sudán del Sur. Para las autoridades no hay constitución en las calles de DC.

Al trabajar junto con una ocupación militar y alentar al Departamento de Policía Metropolitana, Bowser también ha disparado miedo a la comunidad negra nacida en los Estados Unidos. El MPD, con sus problemas a largo plazo de brutalidad racial, ahora está realmente fuera de la correa. Trump y su supremacista blanco Lickspittles, como los camarones nazis Stephen Miller, disfrutan decir que «los negros» ahora los aman porque se sienten seguros bajo su reloj. Esto no es solo una mentira; Es profundamente ofensivo: un argumento que refleja la filosofía de un maestro de plantaciones del siglo XVIII. No es lógico en una ciudad donde según The Washington PostEl 80 por ciento de la gente quiere que desaparezcan.

Los defensores de Bowser, y se encogen frente a nuestros ojos, ahora aumentan el fantasma de una especie de chantaje e intentan adivinar qué podría tener Trump. Disparates. Esa línea de investigación se reduce a una excusa cansada para un alcalde de Mike Bloomberg-Train Centralian que parece ser los centristas que a menudo permanecen al lado de los cañones. La otra excusa que afirman es que Bowser sin estado no tiene más remedio que tomar esta actitud. Tonterías también. Es cierto que el gobierno federal puede proclamar un estado de emergencia de 30 días en DC. Pero Bowser tenía motivos, como lo demuestra AG Schwalb, para desafiar la declaración de emergencia: debido a que el crimen violento en la ciudad ha alcanzado un punto bajo de 30 años, no hubo emergencias reales o al menos no hubo ninguna hasta que la Guardia Nacional de Tennessee comenzó a patrullar las calles con munición viva.