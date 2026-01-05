Dan Goldman votó con los laboristas. La UAW todavía elige a Brad Lander.



Política





/

El respaldo de la Región 9A de la UAW a Lander sobre uno de los miembros más ricos del Congreso indica que los resultados de la votación a favor de los trabajadores por sí solos ya no garantizan el apoyo del movimiento sindical.

Política publicitaria



Brad Lander habla durante el evento de lanzamiento de su campaña en Nitehawk Cinema el 10 de diciembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Andrés Kudacki/Getty Images)

Esta mañana, United Auto Workers Región 9A respaldó al ex contralor y concejal de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, para el décimo distrito del Congreso de Nueva York.

«Conocemos y trabajamos con Brad durante años y sabemos que está en el camino correcto», explicó el director de la Región 9A de la UAW, Brandon Mancilla. «En cada cargo que ha desempeñado, ha denunciado a los malos jefes, ha participado en piquetes con todos nuestros residentes locales y ha utilizado las herramientas de su oficina para luchar por los trabajadores. Desde la vivienda hasta los derechos de los trabajadores, sabemos que Brad será un firme defensor de los trabajadores en el Congreso».

La Región 9A se ha consolidado como una voz de izquierda en la región. El organismo regional representa a más de 50.000 trabajadores en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, Nueva Inglaterra y Puerto Rico y se ha distinguido por apoyar a socialistas y progresistas al principio de la carrera, incluso contra los demócratas en ejercicio. Fortalecido por un proceso de aprobación renovado y un liderazgo militante a nivel local y nacional, el sindicato no ha evitado riesgos políticos. La Región 9A respaldó previamente a Lander en su reciente candidatura a la alcaldía, junto con la entonces socialista demócrata Zohran Mamdani y Jessica Ramos. Ahora funcionará en el tercer distrito electoral más rico de Estados Unidos para derrocar al representante Dan Goldman.

«Estoy muy agradecido de contar con el apoyo de mis antiguos aliados en la Región 9A de la UAW, algunos de los mejores organizadores del país. Están haciendo una fuerte declaración de que los trabajadores no quieren que los multimillonarios compren escaños en el Congreso», dijo Lander. “Durante décadas he estado trabajando con los trabajadores para asegurarme de que no hagan eso. [get] roscado. En el Congreso, trabajaré con la UAW y otros sindicatos para garantizar que los trabajadores no sean engañados por la IA, las empresas de aplicaciones o los patrones multimillonarios”.

Problema actual



La buena fe laboral de Lander se remonta a su época en el Concejo Municipal. En la década de 2010, durante el auge de la economía informal, ayudó a aprobar una legislación que brindaba protección a la industria de la comida rápida, puso fin a los horarios erráticos para los trabajadores de la comida rápida y el comercio minorista, y creó el primer salario digno garantizado para los taxistas del país.

Como contralor –una oficina municipal independiente encargada de supervisar la salud financiera de la ciudad– Lander encontró formas creativas de navegar las turbulencias de Wall Street y amplió el alcance de la oficina creando un «equipo de derechos de los trabajadores» dentro de la Oficina de Derecho Laboral. “Como contralor, recuperé más de 20 millones de dólares para los trabajadores cuyos jefes les estafaron para quitarles los salarios vigentes que se les debían, y me aseguré de que las empresas en las que invertimos respetaran el derecho de sus trabajadores a organizarse”.

Lander también promociona el respaldo de socialistas como el alcalde Zohran Mamdani y el senador Bernie Sanders de Vermont, así como de progresistas como la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y el Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, que deberían tener peso en NY-10, uno de los bastiones demócratas del país.

En 2022, el distrito se rediseñó para incluir partes del Bajo Manhattan, el sur de Brooklyn y los vecindarios de piedra rojiza de Brooklyn, incluido Lander’s Park Slope. La carrera que ganó Goldman, convirtiendo al heredero de Levi Strauss en uno de los 10 miembros más ricos del Congreso, es ahora infame entre los progresistas de Nueva York: un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se intenta asegurar un distrito favorable contra un candidato moderado. Un grupo de candidatos liberales de izquierda, encabezados por Yuh-Line Niou y Mondaire Jones, dividieron los votos progresistas; Goldman, que gastó más de 4 millones de dólares de su fortuna, ganó las primarias con sólo el 26 por ciento de los votos.

Desde que asumió el cargo, el apoyo incondicional de Goldman a Israel y su aceptación de donaciones del AIPAC no han atraído mucho a los progresistas de su distrito. También se negó a respaldar a Mamdani, quien ganó el décimo distrito con más del 60 por ciento de los votos en las elecciones generales y casi el 70 por ciento en las primarias. Si bien Goldman ha votado de manera confiable a favor de una legislación pro-laboral, el apoyo de Lander por parte de la Región 9A sugiere que un fuerte cuadro de mando de la AFL-CIO por sí solo puede no ser suficiente mientras el movimiento laboral intenta defenderse contra una administración Trump llena de figuras antisindicales. La carrera pondrá a prueba si la creciente impaciencia de los sindicatos con la riqueza y la cautela dentro del Partido Demócrata puede traducirse en un revés en las primarias.