A la luz de los nuevos datos que muestran que más de 400 personas han sido perseguidas por delitos relacionados con el embarazo, debemos desconfiar de cómo se pueden usar las pautas de Trump contra las mujeres.

En la conferencia de prensa de Donald Trump la semana pasada sobre el supuesto enlace entre Tylenol y el autismo, una hoja informativa tenía derecho en el sitio web de la Casa Blanca: «La prueba sugiere una conexión entre el acetaminofeno, el autismo». Comienza con una cita de la secretaria de prensa Karoline Leavitt: «El gobierno de Trump no cree que el estallido de más píldoras sea siempre la respuesta para una mejor salud».

Desde la conferencia de prensa ampliamente criticada, las asociaciones médicas y los grupos de interés del autismo han hablado contra las afirmaciones infundadas del presidente. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) señaló que los estudios más confiables no han demostrado una asociación significativa entre el tylenol y el autismo y que la Casa Blanca socava una de las pocas drogas que pueden usarse para tratar el «dolor y la fiebre» durante el embarazo. La Red de Autismo de Autismo de auto-advocación instó a los líderes a corroborar sus recomendaciones como evidencia y tomar medidas que «materializaran» la vida de las personas autistas y sus familias.

Aunque impactante, el anuncio es representativo del repertorio de la administración sobre asuntos relacionados con la reproducción: desinformación de las cerdas, la trivialización del sufrimiento de las mujeres y la culpa de las mujeres. A la luz de los nuevos datos sobre un número creciente de persecuciones para los Rimes relacionados con el embarazo desde que la Corte Suprema estadounidense destruyó Roe v. WadeEsta instrucción del presidente debe preocuparse.

A pesar de su centralidad central en nuestra existencia, el embarazo está sujeto a ciencia y medicina. Exclusiones a largo plazo (y a veces necesario) en mujeres en estudios clínicos, especialmente cuando puede haber un riesgo para el feto, las brechas han producido lo que sabemos sobre el embarazo y la salud fetal.

Aquellos que sufren más por esta falta de información son personas embarazadas que no pueden buscar lo que deben o no hacer en su vida diaria durante el período que juran. La investigación contradente, si hay algo, y la información incorrecta llena el vacío, lo que dificulta que las personas incluso naveguen las preguntas básicas en la vida diaria, desde cuánto café hasta cuánto ejercicio es demasiado. Un problema de salud grave puede ser más difícil, especialmente en los estados donde los resultados del embarazo están criminalizados, lo que obliga a las personas embarazadas a tomar decisiones debilitantes sobre cuánto antes de buscar la intervención médica.

Las agencias federales, incluidos los CDC, a menudo ofrecen orientación para interpretar el área de la información relacionada con el embarazo, pero hoy estos grupos parecen estar más preocupados por la siembra de dudas de que la administración beneficie políticamente que promover las mejores prácticas basadas en evidencia que mejorarían la salud de las madres y el bebé.

Al aumentar las ideas fijas sobre la seguridad del acetaminofeno durante el embarazo, la administración ha fortalecido la idea de que el sufrimiento de las mujeres, que tenemos desde el Carrozas Decisión: no es algo de lo que preocuparse. En los últimos años, a las mujeres se les ha negado la vida de ahorro de la vida, se han perdido las trompas sépticas de Falopio y la capacidad de usar futuros embarazos y murió. Ninguna cantidad de sufrimiento parece ser suficiente para cambiar los jefes de los legisladores y líderes anti-elección sobre las consecuencias que las acciones estatales han tenido para las personas embarazadas. En cambio, las anécdotas del sufrimiento de las mujeres parecen tener el efecto opuesto que el previsto.

Si no es la persona embarazada, ¿a quién debemos dar? La respuesta es sonar: por encima de la vida de una persona embarazada, órganos o bien, la entidad más importante es el futuro niño, independientemente de la etapa del desarrollo embrionario o fetal. Esto socava la idea de que las personas embarazadas también deben tener derecho a la vida.

Finalmente, la administración culpa. ¿Son las mujeres realmente «píldoras»? La expresión sugiere un uso irresponsable de medicamentos durante el embarazo.

About the calls of researchers and doctors to study the complex manifestations of autism, to recognize the shifting definition of autism and to recognize the various factors and despite the supplications for the resources of lawyers, the Trump government has identified the hiding parties in the increasing autism: the mothers, the Acetaminofiesen and the Acetaminoofsen and the Acetaminofiesen and the Acetaminofiesen and the Acetaminoofen and the Acetaminoofssen and the Acetaminofiessen and the Acetaminofiesenen and the Acetaminofiesenen, the Acetaminofiesen and the Acetaminations and the Acetaminations and the Acetaminofisiesen and the Acetaminations and the Acetamensen, and the Acetaminations and the Acetamensen, the Acetaminations and the Acetamensen’s Ssanderenese y el ssanderenese de Acetamensen y el ssrenner de Acetamensen.

Esto puede tener diferentes efectos. Primero, existe una creciente voluntad de enjuiciar a las madres por su mal comportamiento llamado durante el embarazo. Esto se basa en una larga historia: incluso cuando había un derecho fundamental al aborto, las mujeres son procesadas por las acciones tomadas durante el embarazo. Estas persecuciones a menudo evitaban esfuerzos más persistentes para intervenir y ayudar a las madres y bebés cuyo comportamiento puede ser el resultado de la pobreza o la falta de acceso a la atención. Desde entonces, las persecuciones han continuado con más fuerza Carrozas: Un nuevo informe de la ley de embarazo muestra que más de 400 personas han sido perseguidas por delitos con respecto al embarazo, el parto y la pérdida de embarazo en los primeros dos años después de la decisión.

Con consideración por el sufrimiento de las mujeres durante el embarazo en la parte posterior, y la falla y la responsabilidad son centrales, debemos tener cuidado de cómo se movilizarán las pautas de embarazo en el sistema criminal.

En segundo lugar, los médicos que tienen miedo de ser acusados ​​de autismo como resultado de intervenciones médicas, como el acetaminofeno, pueden dejar de ser recomendados para su uso en casos límite. Esto puede tener el efecto perverso para desanimar a las mujeres a acceder al tratamiento requerido durante sus embarazos, lo que hace que la mujer sufra mientras expone a su hijo. ¿Los médicos dudarán en proponer tylenol? Los casos de médicos que actúan por temor a las demandas, en detrimento de las mujeres embarazadas, son bien discutidos y documentados. Si es así, las personas embarazadas sufrirán, mientras que las conexiones de administración entre el acetaminofeno y el autismo se sobreestiman y el establecimiento médico intenta protegerse contra la responsabilidad.

Ciertamente, no hay nada fundamentalmente malo con el HHS que dedique más recursos a comprender cómo las drogas pueden influir en nuestra salud, la salud fetal o la salud de futuras poblaciones. El punto es que lo hacemos de una manera que priorice la atención, culpa a la deuda y se basa en la mejor evidencia disponible.